عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق النسخة الثانية من الأمسية الشعرية "بوح القوافي"، والتي تعتبر حدثًا ثقافيًا بارزًا يجمع بين فنون الشعر والتراث الإماراتي، وذلك في متحف عجمان يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، من الساعة 6:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.

وستشهد الأمسية الشعرية مشاركة فعّالة من ثلاثة من ألمع شعراء الإمارة وهم عمر اللهيمد، محمد النوه المنهالي، ومحمد بن حماد الكعبي، ويدير الأمسية الشاعر المميز جاسم العبيدلي.

وستتضمن الأمسية الشعرية فعاليات مصاحبة مميزة، حيث ستقدم عروض فنية موسيقية متنوعة لإضفاء جو من الفرح والترفيه. كما يُنظم غاليري للصور بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسيتم تنظيم السوق الشعبي الذي يتضمن أكشاكًا لبيع المنتجات المحلية بمشاركة ودعم الأسر المنتجة.

وفي إطار فعاليات "بوح القوافي"، تدعو دائرة التنمية السياحية في عجمان الحضور للاستمتاع بلوحات المصور البارع عبدالله خان، تحت عنوان "الإمارات في معجم العين"، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 29 إلى 31 ديسمبر، من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وفي هذا السياق، أعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سروره البالغ بتنظيم هذه الأمسية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز التراث والثقافة في عجمان. وأكد أن دعم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للفعاليات يسهم بشكل كبير في إبراز التراث الإماراتي وتعزيزه في قلوب الأجيال. وأضاف: "نحن نسعى من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز الحركة السياحية وتنويع الفعاليات الثقافية، مستمرون في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030."

وفي ختام تصريحه، أعرب سعادته عن خالص الامتنان والشكر لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان على دعمه المتواصل للفعاليات الثقافية والفنية، مؤكداً بأن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الثقافي والفني في عجمان.

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