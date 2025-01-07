عجمان : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ‏عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف ‏سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ‏تنطلق يوم الخميس المقبل النسخة 22 من بطولة عجمان ‏لجمال الخيل العربية بإشراف جمعية الإمارات للخيول ‏العربية وتستمر ثلاثة أيام.‏

وتعد البطولة واحدة من أرفع بطولات الجمال على ‏مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود ‏السلالات العربية الأصيلة.‏

ونظمت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمرا صحفياً بعجمان ‏اليوم الثلاثاء، تحدث فيه سعادة أحمد الرئيسي نائب رئيس ‏اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وسعادة محمد الكعبي، ‏المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، عضو ‏اللجنة، وسعادة محمد الحربي مدير عام جمعية الامارات ‏للخيول العربية، ورعاة البطولة، للكشف عن تفاصيل ‏الحدث.‏

وأعلن المتحدثون أن عدد الخيول المشاركة في هذه ‏النسخة يبلغ 287 خيلاً من دولة الإمارات تتنافس بمختلف ‏أشواط البطولة، مؤكدين أن الخيول المشاركة من أنقى ‏السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق ‏الإسطبلات التي لها إنجازات في الإمارات وخارجها، ما ‏يدل على نجاح هذه البطولة خلال السنوات الماضية في ‏جذب رواد هذه الرياضة وتعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها ‏في إبراز أجمل سلالات الخيول والتعريف بأجود أنواعها‎.‎

ولفتوا إلى أن المشاركة الكبيرة للخيول في دورات البطولة ‏تعكس ارتفاع مستواها وتطورها عاماً بعد عام.‏

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال كافة الاستعدادات ‏لانطلاق النسخة الجديدة التي تقام في منطقة الزوراء ‏بعجمان، بتجهيز المرافق وإعدادها لتوفير كافة متطلبات ‏الحضور من الملاك ومدراء المرابط والعاملين مع الخيل ‏والجمهور.‏

وذكروا أن البطولة تهدف إلى تعميق وتعزيز مكانة هذه ‏الرياضة من خلال عرض سلالات الخيول المختلفة، ‏وعرض أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وسبل تربيتها.‏

ويحكم منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي ‏محكمين خليجيين ما يدل على نجاح الكوادر الوطنية في ‏دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة مثل ‏هذه البطولات.‏

ووجه المنظمون الدعوة للجمهور لحضور فعاليات ‏البطولة التي تتضمن "القرية التراثية" كفعالية مصاحبة ‏تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى ‏عروض الاهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.‏

وتحظى البطولة بدعم عدد كبير من الشركات والمؤسسات ‏وهي شركة الراسخون للعقارات، شركة اي اند الإمارات، ‏وشركة الاتحاد للماء والكهرباء والفطيم للسيارات، ‏وشركة ذا ايليت كارز انترناشيونال، ومصرف عجمان، ‏ومجموعة ايمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك ‏للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويا، ‏وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة غلفا للمياه ‏المعدنية.‏

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