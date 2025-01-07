PHOTO
عجمان : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق يوم الخميس المقبل النسخة 22 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية وتستمر ثلاثة أيام.
وتعد البطولة واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة.
ونظمت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمرا صحفياً بعجمان اليوم الثلاثاء، تحدث فيه سعادة أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، عضو اللجنة، وسعادة محمد الحربي مدير عام جمعية الامارات للخيول العربية، ورعاة البطولة، للكشف عن تفاصيل الحدث.
وأعلن المتحدثون أن عدد الخيول المشاركة في هذه النسخة يبلغ 287 خيلاً من دولة الإمارات تتنافس بمختلف أشواط البطولة، مؤكدين أن الخيول المشاركة من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازات في الإمارات وخارجها، ما يدل على نجاح هذه البطولة خلال السنوات الماضية في جذب رواد هذه الرياضة وتعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها في إبراز أجمل سلالات الخيول والتعريف بأجود أنواعها.
ولفتوا إلى أن المشاركة الكبيرة للخيول في دورات البطولة تعكس ارتفاع مستواها وتطورها عاماً بعد عام.
وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق النسخة الجديدة التي تقام في منطقة الزوراء بعجمان، بتجهيز المرافق وإعدادها لتوفير كافة متطلبات الحضور من الملاك ومدراء المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور.
وذكروا أن البطولة تهدف إلى تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال عرض سلالات الخيول المختلفة، وعرض أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وسبل تربيتها.
ويحكم منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي محكمين خليجيين ما يدل على نجاح الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة مثل هذه البطولات.
ووجه المنظمون الدعوة للجمهور لحضور فعاليات البطولة التي تتضمن "القرية التراثية" كفعالية مصاحبة تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى عروض الاهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.
وتحظى البطولة بدعم عدد كبير من الشركات والمؤسسات وهي شركة الراسخون للعقارات، شركة اي اند الإمارات، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء والفطيم للسيارات، وشركة ذا ايليت كارز انترناشيونال، ومصرف عجمان، ومجموعة ايمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويا، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة غلفا للمياه المعدنية.
-انتهى-
#بياناتشركات