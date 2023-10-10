اختارت شركة "بيبسيكو" و"مؤسسة بيبسيكو" و"مركز الشباب العربي" ثلاثة فرق من دولة الإمارات، وهي "إيصال" و"سولاير" و"كرابي" للمشاركة في نهائيات هاكاثون الشباب العربي.

سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة خلال فعاليّات مؤتمر الأطراف "كوب 28" بدبي، حيث سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز بقيمة 30 ألف دولار أمريكي و20 ألف دولار أمريكي و10 آلاف دولار أمريكي على التوالي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بيبسيكو" و"مركز الشّباب العربي" عن اختيار ثلاثة فرق من دولة الإمارات للمشاركة في نهائي هاكاثون الشباب العربي، وذلك بعد معسكر تدريبي استمر لثلاثة أيام، نظمته كلّ من بيبسيكو ومؤسسة بيبسيكو ومنصة Plug and Play ومركز الشباب العربي. ويهدف هذا البرنامج الريادي إلى تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزراعة والاقتصاد الدائري وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة. وأُقيم المعسكر التدريبي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت إشراف نخبة من الخبراء، الذين قدموا التوجيهات والإرشادات للفرق المشاركة من خلال مجموعة من ورش العمل المتخصصة. وبدأ اليوم الأول بعدد من الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحديد الأهداف المرجوة من ورش العمل، تبع ذلك أنشطة لخلق الأفكار لتصفية أقوى الحلول، التي سيتم عرضها في المراحل التالية من البرنامج. وخلال اليومين التاليين، تعلم المشتركون المزيد عن التفكير التصميمي، وكيفية تطوير الفكرة لتصبح منتج قابل للتنفيذ، كما تعرفوا على الاتصالات الخضراء، وحضروا جلسات عمل بقيادة الخبراء والمرشدين.

وفي نهاية التدريبات، قدم المتأهلون عرضاً نهائياً أمام لجنة تحكيم مكونة من خمسة خبراء في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير الأعمال، لتحديد الفائزين النهائيين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تقييم المشاركات استناداً إلى توافقها مع معايير الاستدامة وقدرتها على الحد من انبعاثات الكربون، ومدى تأثيرها على المجالات الرئيسية الأربعة للمسابقة، وهي: المياه، الزراعة، المناخ، الاقتصاد الدائري.

ومن المقرر أن تتنافس الفرق المتأهلة من دولة الإمارات، وهي "إيصال" و"سولاير" (SolAir) و"كرابي" (Krappy) مع منافسين إقليميين آخرين في مؤتمر الأطراف "كوب 28" كجزء من برنامج ريادة الأعمال العربي. تأسست "إيصال" على يد ثلاثة طلاب من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهم ريم المصبح، والحسن فرج الله، وأنس التميلي، وهي عبارة عن منصة تحليل رقمية، تهدف لإحداث نقلة نوعية في طريقة اتخاذ القرارات الخاصة بالأعمال. وتسمح هذه المنصة بالاستغناء عن الإيصالات المادية والاستعاضة عنها بأخرى رقمية ذكية، لتساهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها. وأما "سولاير"، فقد تأسست من قبل كيجان كوب وعزان فاروق من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتقدم مفهومًا مبتكرًا وجديدًا، حيث عمل الفريق على تطوير جهاز آلي يستخدم الهواء المضغوط لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية من دون الحاجة لاستخدام المياه. ويسهم هذا الابتكار في الحفاظ على كفاءة ألواح الطاقة الشمسية ودعم حلول الطاقة المستدامة.

وعمل فريق يضم كلًا من هارش غارج، وسانوبر سارفاراز أحمد، وأنوراغ كومار جها من معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا بيلاني، على اختراع "كرابي"، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم وسيلة آلية لتنظيف الشعاب المرجانية، ويعمل على تحديد الشعاب السليمة ونقلها إلى مواقع مناسبة، للمساهمة في الحفاظ على الشعاب المرجانية.

وقال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» في منطقة الشرق الأوسط: "نسعى من خلال "هاكاثون الشباب العربي" لدعم أهداف مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘ بحيث نعزز مشاركة الشباب في العمل المناخي. ونحن نعتقد بأن المنطقة تتمتع بإمكانيات هائلة، ونسعى للمساهمة بدور فاعل في توفير بيئة مؤاتيه لدعم وتسريع قدرة الشباب على الابتكار والعمل الجماعي. ونتطلع قُدُماً لرؤية ما سيقدمه الشباب من حلول للتصدي لتغير المناخ في المنطقة، وللعمل بشكل وثيق مع شركائنا من أجل تقديم كل الدعم اللازم لرواد الأعمال في كافة مراحل عملهم".

وقال السيد صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: "يعد هاكاثون الشباب العربي بمثابة مبادرة حيوية لإشراك الشباب ورصد رؤاهم، كما تُسَخِّر إبداع وإمكانات المواهب الواعدة في منطقتنا؛ ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على تمكين الشباب لإيجاد حلول فعالة للتحديات المناخية الملحة. وأضاف: "إن مشاركة الشباب القيمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ’كوب 28‘ هو تأكيد على إرادة الشباب العربي لقيادة التحول الهادف نحو مستقبل مستدام، ونحن نتطلع لرؤية بصمتهم الإبداعية على الساحة العالمية."

ومن جهته، قال جوردان براي، مدير منصة Plug and Play في دولة الإمارات: "إن دعم ورعاية المواهب المحلية في المنطقة هو جزء لا يتجزأ من رسالة منصتنا، وإننا نتطلع لرؤية الأفكار المبتكرة التي سيطرحها المبتكرون الشباب في دولة الإمارات خلال مشاركتهم في هاكاثون الشباب العربي، ونؤمن بقدرتهم على بناء مستقبل أكثر استدامة. نبارك للمتأهلين من دولة الإمارات، ومتحمسون لرؤية ما سيقدمونه من مساهمات تثري الحوار العالمي خلال مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘. وكلنا ثقة بأن حلولهم المبتكرة ستترك أثرًا ملموسًا وتسهم في إحداث تغييرات دائمة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل والدولي".

جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن المتأهلين للنهائيات في مصر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن المتأهلين من كل من الأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وستُعقد نهائيات المنافسة بدبي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، بمشاركة 15 فريقًا من الدول الخمس المشاركة، ممن قدموا أبرز وأفضل الحلول، وستقدم مؤسسة بيبسيكو للفائزين الثلاثة الأوائل منحة بقيمة 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و20 ألف دولار للفائز بالمركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة، وذلك على شكل تمويل تأسيسي لدعم تطوير أفكارهم، إلى جانب فرصة المشاركة في برنامج حاضنة أعمال لمدة شهر كامل، لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن لهم تحقيق النجاح على المدى البعيد.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبلغ صافي إيرادات الشركة 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.

نبذة عن مركز الشباب العربي:

يسعى مركـز الشـباب العربـي بقيـادة سـمو الشـيخ ذيـاب بـن محمـد بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس المركـز، لتمكين الشباب في مختلف أرجاء العالم العربي، وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة والتكنولوجيا والاستدامة وغير ذلك. ويركز على تنفيذ المبادرات التي تساهم في تهيئة وبناء قادة المستقبل، واغتنام طاقة الشباب المتنامية في العالم العربي.

يعمـل مركـز الشـباب العربـي تحت رعاية سـمو الشـيخ ذيـاب بـن محمـد بـن زايـد آل نهيـان، كمنصـة فريـدة تحتضـن الشـباب المبـدع وتـزرع الأمل فـي نفـوس الشـباب وتسـتثمر فـي طاقاتهـم لإعـداد قيـادات عربيـة شـابة واعـدة. وتترجم هذه الرؤى عبر العديـد من المبادرات الهادفـة التـي تسـتثمر فـي الشـباب عبـر قطاعـات مختلفـة وتعـزز ارتباطهـم بهويتهـم العربيـة وخدمــة مجتمعاتهــم، بالإضافة إلــى إتاحــة دراســات واستطلاعات تختــص بالشــباب العربــي لتسـاعد صنـاع القـرار علـى خلـق سياسـات تتناسـب مـع احتياجاتـه.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.arabyouthcenter.org

نبذة عن Plug and Play

تعتبر Plug and Play منصة ابتكار عالمية يوجد مقرها الرئيسي في سيليكون فالي، تعمل على ربط الشركات الناشئة، والمؤسسات، وشركات رأس المال الاستثماري، والجامعات، والهيئات الحكومية. تغطي المنصة أكثر من 50 موقعُا عبر خمس قارات، وتقدم برامج الابتكار المؤسسية التي تساعد شركائها من الشركات في مختلف مراحل الابتكار، من التعليم إلى التنفيذ. كما تتولى منصّتنا تنظيم برنامج تسريع الشركات الناشئة، وقد قمنا بإنشاء برامج داخلية لرأس المال المخاطر بهدف تعزيز الابتكار عبر العديد من الصناعات، واستثمرنا في مئات من الشركات الناجحة بما في ذلك Dropbox وGuardant Health و Honey و Lending Club و N26 و PayPal و Rappi. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.plugandplaytechcenter.com

نبذة عن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار:

تأسس مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سنة 2016، ويعتبر أسرع مجمعات الابتكار نموًا في المنطقة. ويهدف لتعزيز البحوث والتكنولوجيا والابتكار في عدة مجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والبيئة والتكنولوجيا. يسعى المجمع لإنشاء منصة تعاونية تجمع المؤسسات الأكاديمية والشركات والهيئات الحكومية للعمل معًا على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. ويتيح لأعضائه مجموعة من المرافق والخدمات المتنوعة التي تشمل المختبرات المتطورة ومرافق الأبحاث والتطوير وبرامج التدريب وفرص التمويل، وذلك في سياق مساعيه المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في المنطقة من خلال تعزيز البحوث والابتكار وريادة الأعمال. ويلتزم المركز بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون مركزًا عالميًا رائدًا للعلوم والتكنولوجيا.