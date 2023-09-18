بنك أبوظبي الأول يكشف عن أجندة مشاركته ف ي "كوب 28" التي تتضمن ستة محاور تحدّد أولوياته خلال المؤتمر والمراحل اللاحقة

بنك أبوظبي الأول يحافظ على موقعه الريادي في مجال الاستدامة في القطاع المصرفي الإقليمي بعد تحقيقه لإنجازات مهمة على صعيد العمل المناخي بما في ذلك الالتزام بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأحد أقوى المؤسسات المالية في العالم، عن مشاركته بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتتماشى شراكة بنك أبوظبي الأول مع "كوب 28" مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، كما تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك، وأولوياته في مجال الاستدامة. وفي هذا الإطار، سيشارك بنك أبوظبي الأول في سلسلة من المبادرات والفعاليات الفكرية طيلة فترة المؤتمر.

وكشف بنك أبوظبي الأول عن أجندته الخاصة بـمؤتمر "كوب 28" التي تتضمن ستة محاور، وتتناول:

* تسريع التمويل المستدام وترسيخ موقع الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للتمويل الأخضر؛

* دعم العملاء والشركاء في التحول نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية؛

* تعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

* تطوير أسواق الكربون من خلال الابتكار في العمليات الإنتاجية ومشاركة المعارف والخبرات؛

* دعم استعادة المنظومة البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي؛

* تمكين الأفراد، بدءاً من الطلاب ووصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين، للمساهمة بدور إيجابي في العمل البيئي.

ومع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغير المناخ، سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، شملت التحول نحو التمويل المستدام وتوفير التمويل الأخضر، بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة. وكان البنك أول المؤسسات المالية التي تعلن التزامها بالانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) الذي أطلقته الأمم المتحدة، حيث يتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية لمنح زخم أكبر لجهود التحول نحو الانبعاثات الصفرية. وانطلاقاً من مكانته الرائدة في القطاع المالي والتمويل المستدام في المنطقة، يتطلع بنك أبوظبي الأول إلى المساهمة في تحقيق المؤتمر لنتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذه المناسبة، رحبت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بإعلان الشراكة وقالت: "يمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) محطة مهمة، ويقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم فرصة فريدة لتحقيق تقدم فعلي في مجال العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع. ولا شك بأن للمؤسسات المالية دوراً محورياً في تمويل الجهود التي من شأنها التخفيف من حدة التغير المناخي؛ لذا، وبصفتنا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث الدولي، فإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل نحو إحداث تحول نوعي في القطاع المالي من خلال التعاون الوثيق وعقد الشراكات البنّاءة خلال المؤتمر، ودعم دولة الإمارات في تحقيق أجندتها البيئية الطموحة خلال المؤتمر وبعده".

ومن الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول كان أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017، وما زال محافظاً على مكانته في صدارة سوق السندات الخضراء في المنطقة، حيث مثّلت السندات الخضراء أكثر من نصف إصدارات البنك خلال العام الماضي. وفي الوقت ذاته، حرص البنك على تعزيز محفظته من الحسابات والقروض ومنتجات التمويل الخضراء، لدعم العملاء في تحقيق أهداف الاستدامة. وفي مطلع العام 2023، أصبح البنك أول بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030 في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة. وتماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى بناء مستقبل مستدام، أعلن بنك أبوظبي الأول عن التزامه بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030، هذا وقد تم تمويل ما يزيد عن 20 مليار دولار حتى منتصف عام 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -

