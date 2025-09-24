تنطلق الأحد 28 سبتمبر منافسات الدورة الرياضية العمالية السابعة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "إسعادهم هدفنا"، خلال الفترة من 28 سبتمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026، بمشاركة آلاف العمال من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات في منافسات 19 بطولة رياضية متنوعة تقام في مختلف مناطق دبي.

وتوفر الدورة فعاليات رياضية تلبي مختلف الثقافات والهوايات والقدرات البدنية للعمال، حيث تشمل 14 لعبة رياضية من أبرزها: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، مصارعة الذراعين، شد الحبل، الريشة الطائرة، السباحة، الكريكت، الماراثون، الثرو بول، والدراجات الهوائية. كما تتضمن الفعاليات مناسبات وطنية وعالمية مثل اليوم الوطني الإماراتي، اليوم العالمي للعمال.

وتفتتح منافسات الدورة ببطولة الريشة الطائرة للرجال والسيدات، والتي تُقام في الصالة الرياضية بملاعب دلسكو وتستمر حتى 12 أكتوبر 2025، بمشاركة مئات اللاعبين يمثلون مختلف الشركات العاملة في دبي.

وتشهد الدورة في نسختها السابعة توسعًا غير مسبوق في أعداد الألعاب الرياضية والمشاركين ومدة المنافسات، حيث تمتد على مدار 10 أشهر، وزاد عدد الألعاب إلى 14 بعد إضافة مسابقات الماراثون والدراجات الهوائية، كما ارتفع عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، مما يتيح فرصة أكبر للشركات وموظفيها للمشاركة. وتوزع البطولات على مواقع متعددة داخل بيئة عمالية متميزة تشمل مناطق سكن العمال في دبي.

وتحتل الدورة مكانة مميزة في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ويحرص المجلس على استمراريتها وتطورها، تأكيدًا على مكانة العمال من مختلف الجنسيات في المجتمع وتقديرًا لجهودهم المخلصة في بناء الوطن والمساهمة في حركة التنمية، وحرصًا على إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة كونها من أهم مصادر الصحة والسعادة والنشاط، والتي تنعكس على زيادة انتاجيتهم وتعزيز الروح الإيجابية لديهم بما يحقق الاستدامة والتقدم.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يتوافق مع رؤية المجلس.

وتُقام هذه الدورة الرياضية الرائدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وهي: اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، شرطة دبي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم المبادرات المجتمعية الموجهة للعمال.

