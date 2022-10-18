614 علامة تم منحها للشركات منذ إطلاق العلامة في 2010

دبي: كرمت غرفة تجارة دبي 28 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الأول من 2022، وذلك خلال حفلٍ نظمته في مقرها الرئيسي مؤخراً لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة 614 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل. وشملت قائمة الشركات المكرمة كل من "ألبين كابيتال الشرق الأوسط Alpen Capital Middle East" و"بيسيكس كونستركت BESIX Construct" وماجد الفطيم و"كانون الشرق الأوسط" وتعاونية الاتحاد و"هوريكا ترايد Horeca Trade" و"تايم هوتيلز Time Hotels" و"تشيب الشرق الأوسط CHEP Middle East" و"دلسكو" و"كلايد ان كو Clyde & Co" و"أستر دي إم هيلت كير Aster DM Healthcare" و"ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز Align on Demand Labors Supply Services" و"إنجي الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ENGIE Middle East, Asia & Africa".

كما ضمت قائمة الشركات المكرمة كل من "إتش بي HP" و"مجموعة ترانسوورلد Transworld Group" ومجموعة النابودة للمشاريع وبنك الإمارات دبي الوطني و"أراسكا لتجارة المعدات الطبية ARASCA Medical Equipment Trading" و"سنشري فايننشال Century Financial" و"تشاينا موبايل انترناشيونال الشرق الأوسط China Mobile International Middle East" و"دي في إس للاستشارات الإدارية DVS Management Consultancy" و"انفيشن بارتنرشيب Envision Partnership" و"جي للصناعات G Industries" و"هنتر فودز Hunter Foods" و"لينكسون الخليج

Linxon Gulf" و"نفسي Nefsy" و"نيتس إنترناشيونال Nets International" و"واي اي اس فول سيركل جمع النفايات ومعالجتها YES Full Circle Waste Collection and Treatment".

وفي كلمته الترحيبية خلال حفل التكريم، هنأ حسن الهاشمي، المدير العام بالإنابة لغرف دبي جميع الشركات الحاصلة على العلامة خلال هذه الدورة، مشيداَ بجهودهم ودورهم البارز تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، مؤكداً إلى أن الارتفاع في نسب المتقدمين للحصول على العلامة خلال السنوات الماضية مؤشر على زيادة الوعي في مجتمع الأعمال حول هذه الممارسات.

وأضاف الهاشمي أن مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي يعمل جنباً إلى جنب مع الشركات لدعمهم وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في عملياتهم التجارية، مؤكداً أن العلامة تعتبر أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لمساعدتهم على تقييم استراتيجياتهم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع.

وعبر ممثلو الشركات المكرمة عن سعادتهم بحصولهم على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولة الاجتماعية للمؤسسات، مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال.

وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.

وتعتبر علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.

ويشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في غرفة تجارة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يساهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم بالإضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات الهامة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

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