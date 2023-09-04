بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.

تهدف الورشة إلى توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في كوب 28 والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية، وحضر الورشة ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الاعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم الورشة حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق كوب28 COP28.

في مستهل الورشة رحب ناصر الظفري بالحضور، وأوضح أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الاعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.

تناولت الورشة نبذة حول مؤتمر الأطراف "كوب 28" والفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الانتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ، إلى جانب ما يوفره المؤتمر من منصة عالمية استثنائية حول مستجدات قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة في كوب 28 وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الاعمال عددا من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.

من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى إلى تكثيف جهود خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص إلى التفاعل مع المؤتمر العالمي كوب 28، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على الموارد وتوحيد الجهود في طرح مبادرات وخطط استباقية تدعم جهود الدولة في العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

#بياناتحكومية

- انتهى -