التعاون يضفي مزيداً من التميز على الموسم 28 للقرية العالمية

مجموعة من السيارات والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات المتطورة والأنيقة من جيلي ستُعرض خلال الموسم

الوجهة متعددة الثقافات تقدم جوائز لا تُفوت وأنشطة مميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونه مع القرية العالمية لرعاية الموسم 28 من الفعالية في دبي، في خطوة رائدة هي الأولى من نوعها. تضفي فيها جيلي مزيداً من التميز والمرح والجوائز لزوار القرية العالمية الشهيرة والمتعددة الثقافات للتسوق والترفيه وتناول المأكولات والاستمتاع بمناطق الجذب في دولة الإمارات.

ويتضمن التعاون استضافة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمرحة والتي ستُقام خلال الموسم الذي يمتد لستة أشهر لغاية شهر أبريل 2024، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز مع هدايا رائعة للفائزين المحظوظين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الجديدة في مجموعة البطحاء للسيارات: "بصفتنا شركة تحرص على التفاعل مع عملائها بطرق جديدة ومميزة، يسرنا الإعلان عن عقد شراكة بين المركز الميكانيكي للخليج العربي جيلي والقرية العالمية في موسمها الـ 28. تدمج الشراكة مع القرية العالمية الابتكار والترفيه في إحدى أشهر الوجهات في دبي لتوفير تجربة فريدة لعشاق علامة جيلي وندعو الجميع لزيارة جناحنا في القرية العالمية والمشاركة في هذه الرحلة الفريدة، حيث نستعرض مجموعة مميزة من السيارات والسيارات متعددة الاستعمالات المتطورة والأنيقة من جيلي".

مجموعة لا تُفوت من سيارات جيلي

تستضيف القرية العالمية مجموعة مميزة من طرازات جيلي، بما فيها جيلي مونجارو الفاخرة من فئة السيارات متعددة الاستعمالات، وكولراي من فئة السيارات متعددة الاستعمالات، وجيومتري سي الكهربائية المتطورة، وسيارة إمجراند من فئة السيدان، بالإضافة إلى الطرازَين الجديدَين كلياً من فئة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، واللذين سيتم إطلاقهما خلال الربع الأول من عام 2024".

وتوفر مونجارو، السيارة متعددة الاستخدامات الأكثر تقدماً على الإطلاق من جيلي، تصميماً فخماً بتكلفة معقولة للسائقين في دولة الإمارات. وتتمتع بتصميم مدروس ودقيق، حيث تم تعزيزها بمزايا رائدة في القطاع، بما فيها نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، والذي يراقب محيط السيارة ويغير المسارات تلقائياً، إضافةً إلى الرؤية المحيطية بزاوية 540 درجة. كما تم تجهيزها بمحرك توربو قوي وفعال من أربع اسطوانات سعة 2.0 لتر، يولّد 175 كيلوواط (235 حصان) وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وينتمي طراز جيلي كولراي إلى الفئة B، ويوفر مزيجاً مثالياً يجمع بين التصميم والقوة والتكنولوجيا والأمان. وتم تصميم كولراي، الذي يُعد إحدى أشهر السيارات متعددة الاستعمالات وصغيرة الحجم في المنطقة، لتوفير تجربة قيادة متكاملة، إذ تتضمن نظام نقل حركة هو الأفضل ضمن فئته، بالإضافة إلى تقنيات متطورة، من بينها المحرك المُصمم وفق هندسية BMA، وأنظمة متقدمة من المستوى L2 لمساعدة السائق.

وتشكل جيومتري سي سيارةً كهربائية بالكامل، وتوفر بديلاً صديقاً للبيئة مقارنةً بالمركبات التقليدية العاملة بالبنزين، حيث تحتوي على بطارية رائدة في القطاع، ومحرك كهربائي وتقنيات تحكم كهربائي، مما يضمن عمراً طويلاً للبطارية والقدرة على قطع مسافات كبيرة. وتوفر سيارة السيدان إمجراند تجربة قيادة مريحة مع هيكل عريض مصمم بأسلوب هيلافلاش، بالإضافة إلى أضواء خلفية بتصميم أنيق يمتد على كامل الجهة الخلفية، وهندسية تستند إلى منصة BMA.

لمزيد من المعلومات حول سيارات جيلي، يرجى التواصل على الرقم 43359 800 971+، أو زيارة الموقع الإلكتروني http://www.geely.ae .

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لمحة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي

أبصر المركز الميكانيكي للخليج العربي النور عام 1976، ويُقدّم أرقى السيّارات الفارهة والخدمات المميّزة إلى عملائه في الإمارات منذ نحو أكثر 50 عامًا. يتيح المركز اليوم لعملائه طيفًا متكاملًا من خدمات العملاء الاستثنائية تحت إدارة أمهر الخبراء المحترفين في القطاع، إلى جانب أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع. أضاف المركز "جيلي" إلى محفظة علاماته التجارية في شهر أبريل 2023، ووضع خطة لتوسيع شبكة مبيعاتها وخدماتها بسرعة في أنحاء الإمارات وترسيخ مكانتها بين أهمّ الأسماء في سوق السيّارات. تأتي إضافة "جيلي" إلى محفظة العلامات التي تنضوي تحت راية المركز الميكانيكي للخليج العربي لتشهد على التزامه بتزويد العملاء بأحدث السيّارات وأكثرها ابتكارًا.

لمحة عن مجموعة "جيلي" للسيّارات

تتّخذ مجموعة "جيلي" الرائدة في مجال تصنيع السيّارات من مدينة هانغتشو في الصين مقرًا لها حيث أبصرت النور عام 1986. تنضوي "جيلي" تحت راية مجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة التي تملك العديد من علامات السيّارات العالمية، وتُدير سلسلة الإمداد في مجال صناعة السيّارات من البحوث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات وخدمات الصيانة. تُدير "جيلي" القابضة اليوم عددًا من العلامات التجارية مثل "جيلي أوتو" و"لينك أند كو" و"زيكر" و"بروتون" و"فولفو" و"بولستار" و"لوتس" وشركة لندن للسيّارات الكهربائية و"فاريزون أوتو" و"تشاو تشاو موبيليتي". باعت المجموعة القابضة أكثر من 2,3 مليون سيّارة عام 2022 وأدرجت على قائمة "فورتشن جلوبال 500" في السنوات العشر الماضية على التوالي.