تستضيف قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات 28 حدثًا ثلجيًا متنوعًا بين بطولات دولية ومجتمعية ومعسكرات تدريبية تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" حتى نهاية العام الجاري، وذلك ضمن قائمة الفعاليات المتميزة التي تتضمنها أجندة دبي الرياضية السنوية والتي تشمل مجموعة متنوعة من البطولات التي تتيح الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمشاركة في منافسات تحفزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني إضافة إلى استقطاب نجوم وأبطال من داخل وخارج الدولة.

وتتضمن قائمة الفعاليات التي تقام في قاعة سكي دبي العديد من الأحداث الرياضية الممتعة، حيث يقام حاليًا مخيم السيدات للرياضات الثلجية الذي يستمر لمدة 5 أسابيع ويهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة وسط أجواء باردة ومنعشة للمحافظة على نشاطهن وحيويتهن خلال إجازة الصيف، ويتضمن المخيم العديد من الأنشطة والتدريبات الثلجية المخصصة للسيدات فقط تحت إشراف مدربين محترفين ويتم تقديم تدريبات مختلفة على التزلج الحر والتزحلق على الألواح.

كما تتضمن سباق سكي برو ومعسكر داليبور سامشال، الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري، ويتضمن المعسكر تدريبات الرياضيين المحترفين على سباقات التزلج بانحدار جبال الألب والتزلج بالتعرج العملاق، ويشرف على التدريب المدرب العالمي داليبور سامشال الذي مثَّل كرواتيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للأعوام 2006 و2010 و2014، كما مثَّل المجر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، وحصل على لقب أفضل 30 رياضي في كأس العالم في سباقات التعرج عامي 2009 و2016.

ويقيم المنتخب الروسي للتزلج على الجليد معسكرًا تدريبيًا في قاعة سكي دبي خلال الفترة من 5 إلى 19 أغسطس المقبل، ويليه المعسكر التدريبي لأكاديمية يونيكيو سنو سبورت البريطانية الشهيرة المتخصصة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وصولًا إلى مرحلة الاحتراف، ويستمر المعسكر خلال الفترة من 15 إلى 25 أغسطس، ويعقبه معسكر المنتخب الروسي البارالمبي للتزلج على الجليد الذي يقيم تدريباته في شهر أكتوبر

وينطلق في شهر سبتمبر التحدي الأقوى من نوعه في نسخته الرابعة عشرة وهو تحدي العوائق الجليدية "تحدي الثلج" الذي يتنافس فيه المشاركون لاجتياز 25 عائقًا في درجة حرارة تبلغ 4 درجات تحت الصفر لتشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة من الرجال والنساء.

وتشهد قاعة سكي دبي خلال شهر أكتوبر تنظيم بطولات وأنشطة رياضية متنوعة وسط الثلوج ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، كما يقام سباق الرابطة الفرنسية للتزلج على الجليد، ويقام المعسكر التدريبي الدولي للتزلج الحر والتزلج على الألواح الذي ينظمه الاتحاد الدولي للتزلج بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ويعقبه المسابقات الدولية للتزلج الحر والتزلج على الألواح، كما سيتم تنظيم بطولة كأس آسيا للألعاب البارالمبية الدولية للتزلج على الألواح، وبطولة الإمارات للتزلج الحر، وتقام هذه البطولات في إطار إعداد الرياضيين الوطنيين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتنظم سكي دبي وريد بل بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومجلس دبي الرياضي لأول مرة في المنطقة بطولة "التزلج الحر في الشارع" الحدث العالمي الفريد الذي يقام في شهر نوفمبر ويتنافس فيه المتزلجين على الجليد في مسار ثلجي في أماكن مفتوحة وسط المدينة ويقام أمام أبرز المعالم السياحية في دبي في موقع قريب من الشاطئ.

كما سيتم تنظيم المهرجان العائلي للجري على الجليد للكبار والصغار الذي ينظم سنويًا في سكي دبي بشهر ديسمبر ويمتد لمسافة 1 كيلومتر للكبار و400 متر للصغار، ويتحول هذا السباق إلى مهرجان احتفال ومرح حيث يستمتع فيه المتسابقون بالأجواء الثلجية وبناء رجل الثلج واللعب بكرات الثلج إلى جانب سباق الجري، وتختتم فعاليات العام بسباقات الجائزة الكبرى (جراند بريكس) للتزلج الحر والتزلج على جبال الألب.

وشهدت قاعة سكي دبي خلال الأشهر الماضية العديد من الفعاليات من أبرزها سباق دبي للجري الثلجي الذي شارك فيه أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، وفعاليات يوغا الثلج للسيدات، والمعسكر الأسترالي الأوروبي للتدريب على سباقات التزلج، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى مثل سباقات التزلج الحر والتزلج على الألواح ومعسكرات التدريب لطلاب المدارس.

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