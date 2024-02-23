نظم مجلس سيدات أعمال عجمان معرض "من حق الليلة" بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وبمشاركة 27 مشروع لسيدات الأعمال من صاحبات رخصة بدايات.

حضر فعاليات المعرض الذي نظم في مركز عجمان الإبداعي ـ الصفيا، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وعائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وعبير الفرج مدير مجلس سيدات اعمال عجمان وموظفات المجلس.

تضمن المعرض عدداً من الفعاليات ومنها "مسابقة أجمل زي تراثي لأطفال مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وتصميم حقيبة حق الليلة، ومجموعة من المسابقات الترفيهية للأطفال والأسر من زوار المعرض، وورش العمل المتخصصة"، كما تنوعت منتجات المشاريع المشاركة في المعرض بين "الملابس، الأطعمة والمشروبات، العطور والدخون، الإكسسوارات، والهدايا وغيرها من المنتجات".

وأشادت الدكتورة آمنه خليفة، بالتعاون الفعال بين مجلس سيدات أعمال عجمان ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات الريادية دعما لتحقيق أهداف الطرفين، مؤكدة أن تنظيم المعرض وما اشتمله من فعاليات متنوعة له أبعاد تراثية ومجتمعية إلى جانب دوره الاقتصادي، فالمعرض يمثل منصة ثقافية لتوعية النشئ والصغار بمفردات الموروث الثقافي الغني للأجداد وطرق التعبير عن طبيعة الاحتفاء بالنصف من شهر شعبان "حق الليلة" والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأفادت أن مجلس سيدات اعمال عجمان يعمل على تنفيذ أجندة معارض متخصصة ومبتكرة ضمن خطته الاستراتيجية للعام 2024، بهدف دعم وتمكين صاحبات الاعمال من تطوير أعمالهن وتعزيز مساهمتهن في الاقتصاد المحلي، موضحة أن المعارض تمثل منصة فعالة لتسويق المنتجات والترويج للمشاريع وبناء قاعدة عملاء جديدة إلى جانب دور المعارض في تبادل الخبرات والمعرفة بين صاحبات المشاريع، مما يساهم في تعزيز المهارات وتطوير الأفكار.

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-انتهى-