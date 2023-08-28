تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ينظم اتحاد الغرف الخليجية، وبالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول خلال الفترة 26 -27 سبتمبر المقبل.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المنتدى يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والعمل على تعزيزها لخلق شراكات اقتصادية بين الشركات والمؤسسات الخليجية والعراقية، مضيفاً إن جميع القائمين على تنظيم المنتدى "يتطلعون إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وإطلاق خطط مبتكرة للتنويع والتطوير الاقتصادي، وفتح قناة معرفية لتبادل الخبرات والمهارات والتعاون في مجالات التعليم والتدريب.

وأشار سعادة العويس إلى أن المنتدى، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق التي تشهد تطورا متسارعاً، في كافة المجالات خاصة وأن دول مجلس التعاون من أهم شركاء العراق التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأضاف سعادته: كما تكمن أهمية هذا المنتدى بدوره في توفير فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المنتدى من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ومن بقية الدوائر الحكومية والهيئات المعنية في دول مجلس التعاون، خاصة وأن دول الخليج العربي تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصاً استثمارية عديدة، وإن هذه المميزات مما لاشك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار، متمنياً أن يحقق هذا المنتدى نجاحاً كبيراً وأن يواصل انعقاده على صعيد السنوات القادمة، ليكون نافذة يطل منها قطاع الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعراقيين، على فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك.

#بياناتحكومية

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