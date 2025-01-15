• يقام معرض إنترسك 2025 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق

• يغطي المعرض مساحة صافية تبلغ 31 ألف متر مربع، بزيادة سنوية قدرها 20% في المساحة الصافية لتسهيل الطلب

• من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 52 ألف زائر، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10% عن دورة العام السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، صباح اليوم رسميًا فعاليات معرض إنترسك 2025، المعرض التجاري الرائد عالمياً في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

تقام الدورة السادسة والعشرون من المعرض في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة 1200 عارض من 61 دولة وأكثر من 52 ألف زائر من أكثر من 140 دولة، وسيكون المعرض الأكبر والأكثر شمولاً على الإطلاق.

وخلال جولته الافتتاحية لمعرض إنترسك 2025 زار سموه عدداً من أجنحة المعرض، بما في ذلك كلاً من: ترانسجارد، وسيرا، وجونسون كنترول، وتيلي راديو، وطبارة، وأكسيس.

هذا ويقام معرض هذا العام تحت شعار "المعرض الأول في العالم حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق"، وسيعرض أحدث التقنيات والحلول في خمس قطاعات رئيسية هي: الأمن التجاري والمحيطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك:

يعد معرض إنترسك 2025 مثالاً فريداً من نوعه للتعاون العالمي، حيث يجمع المشاركين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لعرض أفضل ما توصلوا إليه في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، ويوفر المعرض منصة مثالية تجمع بين الابتكار والخبرة، تعزز التقدم وتشكل مستقبل هذه القطاعات الأساسية، ونحن نتطلع بشدة إلى الترحيب بقادة القطاع والمبتكرين والمحترفين وهم يتواصلون ويُلهمون ويبتكرون حلولاً لمستقبل أكثر أمناً".

يشغل معرض هذا العام مساحة صافية تبلغ 31 ألف متر مربع عبر 12 قاعة - وهو نمو مذهل بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 52 ألف زائر، بزيادة 10% في الحضور، وسيستضيف مجموعة متنوعة من أكثر من 1200 عارض يمثلون أكثر من 61 دولة، 75% منهم من الأسواق الدولية.

وفي مكان آخر من اليوم الافتتاحي، رحبت قمة قادة الأمن بأكثر من 60 متحدثًا عبر 33 جلسة لاستكشاف آخر التوجهات في تطور التهديدات الأمنية، والأمن أثناء الفعاليات الكبرى، وتطوير فرق أمنية متنوعة ومرنة، والكشف المتقدم عن التهديدات.

ومن بين أبرز الفعاليات الأخرى في اليوم الافتتاحي كلمة رئيسية عن سلامة مكان العمل في مؤتمر السلامة والصحة، الذي نظمته مؤسسة السلامة والصحة المهنية (IOSH)، بينما رحب مؤتمر الإطفاء والإنقاذ بالمقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي ورئيس قسم المراقبة والتفتيش، المديرية العامة للدفاع المدني بدبي، والمهندس الرائد علي المدفعي، هيئة الدفاع المدني بأبوظبي، لإلقاء خطابيهما الرئيسيين عن آخر التوجهات المتطورة في تعزيز الحماية من الحرائق والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الفعاليات الجديدة لهذا العام جلسة "الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات"، وهي منتدى حصري لمسؤولي أمن المعلومات الرئيسيين لمناقشة توجهات واستراتيجيات الأمن السيبراني الناشئة، والتي بدأت صباح اليوم بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناقشات جماعية عن الدفاع الاستباقي من خلال محاكاة صارمة لإدارة الأزمات، وإظهار العائد على الاستثمار لزيادة ميزانيات الأمن وتعزيز الأمن في البيئات القائمة على السحابة.

وفي الوقت نفسه، سيقدم مؤتمر السلامة والصحة، الذي تنظمه مؤسسة السلامة والصحة المهنية والمجلس الوطني للامتحانات في مجال السلامة والصحة المهنية، منظوراً عالمياً للسلامة في مكان العمل وسلامة الطرق.

وتشمل المؤتمرات الأخرى منتدى سيرا، الذي يعزز التعاون في مجتمع الأمن التجاري، وجناح القيادة الفكرية، الذي تستضيفه أكسيس كونترول إكزيكتف بريف.

وفي الوقت نفسه، ركز اليوم الأول في ساحة المبتكرين (Innovators Arena) على أدوار الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني والقومي، في حين أتاح إطلاق منطقة إنترسك ستارت أب أرينا لأول مرة، والذي تم استضافته بالتعاون مع شركة إيجنايت، المجال أمام الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة لقادة القطاع والمستثمرين.

يقام معرض إنترسك 2025 بدعم من جهات إماراتية رائدة، بما في ذلك الدفاع المدني في دبي، والدفاع المدني في أبوظبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

تستمر فعاليات معرض إنترسك 2025 لغاية يوم الخميس 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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