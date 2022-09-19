يحضره وزراء وعدد من المنظمات العالمية

المنامة -البحرين: تحت شعار "آفاق أنظمة التقاعد العربية 2050 - التغيير والفرص''، ينعقد المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الإجتماعية "APSIC" الإسبوع القادم (28 – 29 سبتمبر 2022) بفندق ريكسوس بريميوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤلين في الحكومة المصرية ومسؤلين ووفود مشاركة من جميع الدول العربية، حيث وصل عدد المسجلين في المؤتمر إلى 500 مشاركا.

تقام هذه الفعالية الفريدة من نوعها في المنطقة، والذي نشأت بداية في مملكة البحرين، هذا العام بالشراكة مع مؤسسات حكومية مصرية ممثلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والإتحاد المصري للتأمين، ويتم تنظيمه من قبل "فينتك روبوز"، الشركة البحرينية لتكنولوجيا الإدخار والتقاعد.

وذكر السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة "فينتك روبوز" ورئيس المؤتمر، أنه قد تم تحضير أجندة ثرية وأكثر من 50 متحدثا دوليا وإقليميا، وجلسات متخصصة على مدى يومين تغطي مواضيع حيوية لقطاع التقاعد، تشمل إقتصاديات أنظمة التقاعد وحجم إنفاقها، التحديات التي تواجه إستدامة هذه الأنظمة وخطط إصلاحها، الاتجاهات الديموغرافية وإزدياد متوسط الأعمار، سياسات الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية التأمينية، نمذجة المعاشات التقاعدية، أهمية المراجعات الاكتوارية لصناديق التقاعد، استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر، صناديق التقاعد الخاصة التكميلية، بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد لمنصات التكنولوجيا والحلول الرقمية – لذلك فإن مؤتمر APSIC سيعمل على تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرات وتشجعيهم على إدخال التحسينات التي يريدون رؤيتها في مؤسساتهم التقاعدية.

ولأهمية موضوع التقاعد وكذلك الدور الحيوي لقطاع التقاعد في الإقتصادات المحلية، فقد لقي هذا المؤتمر إهتماما واسعا ودعما كبيرا من مجموعة واسعة ومشكورة من الرعاة المحليين والدوليين، حيث دخل في الرعاية البلاتينية كل من AON، Smart Pension،QNB Al Ahli ، ATOS، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وبنك مصر، وشركة الإنتاج الحربي لتنقية المعلومات، وEgyptian Micro Solutions، وeFinance، وفي الرعاية الذهبية كل بنك التنمية الصناعي (مصر)، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وهيوليت باكرد، وEquevu، ووفاء للتأمين على الحياة / بنك وفاء التجاري، وبنك الإمارات الدولي، وبنك القاهرة، في حين دخل في الرعاية الفضية كل من بنك التنمية الإسلامي، وبلاكروك، وSSGA، وشركة لامي النمساوية لخدمات التأمين، وكل من البنك المتحد وسيليكون 21/ سيسكو راعيا لتكنولوجيا المعلومات، والبنك العربي راعيا لإستضافة الغداء.

بالإضافة إلى الرعاة، يشارك في أعمال المؤتمر هذا العام كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي والإتحاد الدولي للضمان الاجتماعي (ISSA) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية

المالية التابعة للأمم المتحدة وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتطوير الدولي (US AID).

يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي حول هيكلة وديناميكيات أنظمة التقاعد والعوامل التي تؤثر على مرونة وملائمة واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية وبنيتها التحتية.

وأوضح السيد إبراهيم أن ما يجعل هذا الحدث مهمًا فعلا بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديري الأصول والخبراء الاكتواريين وشركات التأمين والصناعة المالية. كما يربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين وإستراتيجيات تحفيز الموظفين والتطبيقات الرقمية وحلول الفينتك.

الجدير بالذكر أن التسجيل للمؤتمر متوفر مجانا على هذا اللينك: https://events.fintechrobos.com

#بياناتحكومية

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