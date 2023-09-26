على مدى 3 أيام في "مكتبة الذيد العامة" تحت شعار "نحو آفاق جديدة"

18 جامعة وكلية تستهدف التعريف ببرامجها أمام 3,000 طالبًا

تنظم "مكتبات الشارقة" في مكتبة الذيد العامة، النسخة الخامسة من معرض التخصصات؛ الحدث التعليمي السنوي الذي يستهدف توعية الطلاب بالتخصصات الدراسية المتوفرة والمستقبلية والمهارات والوظائف المرتبطة بها، ويقدم في دورته الجديدة ورش عمل على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 سبتمبر 2023، تبدأ من 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

وتشارك في المعرض، الذي يقام تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، 18 جامعة وكلية، تستهدف بحضورها وبرنامج فعالياتها 3,000 طالبًا من 55 مدرسة، لتُعرّفهم على برامجها وشروطها وآلية التسجيل فيها، من خلال استضافة أخصائيين في التوجيه المهني والإرشاد الأكاديمي، لمساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب لمستقبلهم.

تركيز على محور الذكاء الاصطناعي

وتركز ورش المعرض هذا العام بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، تماشيًا مع توجه دولة الإمارات نحو الاستفادة من تكنولوجيا في مختلف القطاعات، وتوعية الطلاب بأساليب التخطيط لمسار مهني ناجح من خلال اختيار التخصص المناسب.

وخصص المعرض ورش اليوم الأول للطالبات، وتتناول محاور متعددة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الميول العلمية للطالب، والتعامل مع هذه التقنية كأداة لتطوير القدرات وتوفير الوقت وتطوير مهارات تسويق الذات.

يوم للطلاب وأولياء الأمور

وفي اليوم الثاني تخصص ورش العمل التدريب للطلاب، حول علوم المكتبات والمعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها على مستقبل المكتبات ومرافق المعلومات، إلى جانب ورشة تستهدف توجيه أولياء الأمور وتوعيتهم حول مجال "الذكاء الاصطناعي" وكيف يمكن أن يساعدهم في توجيه أبنائهم الراغبين في اختيار التخصص الدراسي.

لطلاب وطالبات المدارس الأجنبية

أما ورش عمل اليوم الثالث فتشمل الطلاب والطالبات من المدارس الأجنبية، وتتناول الورش مقدمة عن منصات التعليم الإلكتروني لإبراز أهميتها ومميزاتها، بالإضافة إلى ورشة حول كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في اختيار مجال الدراسة المناسب وفق المعايير والاستعدادات العلمية.

مساعدة الطلاب على اختيار تخصصات المستقبل

وحول تنظيم المعرض في نسخته الخامسة، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة: "نؤمن بأن مهمة المكتبة تتعدى توفير مصادر المعرفة إلى المساهمة في رفع الكفاءة المعرفية للأفراد والمجتمعات وتوفير الفرص أمامهم ليكتشفوا طاقاتهم وقدراتهم، لهذا نفتح أمام الطلبة المجال للاطلاع على التخصصات الأكاديمية التي تناسبهم وتوفر لهم مسارات وظيفية تخدم تطلعاتهم، وفي الوقت نفسه نتيح المجال أمام المؤسسات الأكاديمية من الجامعات والكليات لتكون شريكة معنا في تعزيز وعي الأجيال الجديدة واكسابهم معارف وخبرات تتيح لهم المضي في الحياة الدراسية بدراية، وخبرة، وقناعة كاملة".

وتضم قائمة الجهات والجامعات والكليات المشاركة في المعرض كلاً من: وزارة التربية والتعليم - البعثات الخارجية، الجامعة الأمريكية - الشارقة، جامعة الوصل، جامعة الشارقة، جامعة حمدان بن محمد الذكية، جامعة الإمارات، جامعة السوربون أبوظبي، الجامعة القاسمية، جامعة دبي، كليات التقنية العليا، أكاديمية الشارقة للنقل البحري، كلية فاطمة للعلوم الصحية - عجمان، جامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي، جامعة عجمان، كلية الأفق الجامعية، جامعة الفجيرة، جامعة خليفة.

#بياناتحكومية

- انتهى -