احتفالا بيوم اليتيم الوطني، تعاونت شركة "ماجد الفطيم" مع البلسم الشافي وسند مصر لاستضافة يوم غني بالمرح والانشطة المختلفة التي تجذب الأطفال الصغار في مول مصر، سيتي سنتر ألماظة، سيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي

القاهرة، مصر، 6 ابريل 2022: قامت شركة ماجد الفطيم مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بدعوة 250 طفلا من البلسم الشافي وسند مصر، للاستمتاع بقضاء يوم مليء بأنشطة المرح المختلفة في مول مصر، سيتي سنتر ألماظة، سيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي، ضمن مبادرتها للاحتفال بيوم اليتيم الوطني في أول ابريل 2022. ومن أجل رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال الأيتام، قدمت شركة "ماجد الفطيم" للأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة بالتعاون مع مستأجرين وموظفين مراكز التسوق، بما يساهم في تزويد الأطفال بتجارب تفاعلية شيقة ولحظات لا تنسى.

لقد التزمت شركة "ماجد الفطيم" على مدار 16 عاماً، بتقديم الدعم اللازم للأيتام ورفع الوعي بيوم اليتيم الوطني في مراكز التسوق التابعة لها في مصر، وخلال العام الجاري اتسمت روزنامة احتفال المراكز التجارية التابعة لـ"ماجد الفطيم" بيوم اليتيم بالتنوع، حيث تم تصميم أجندة غنية بالأنشطة لتنال إعجاب الأطفال، وذلك بالشراكة مع العلامات التجارية التي تقدم خدمات الترفيه والمأكولات والمشروبات. وتضمنت الأنشطة التي استمتع بها الأطفال طوال اليوم زيارات إلى جرافيتي كود، وماجيك بلانيت، وكارفور، وڤوكس سينما، كما قامت المتاجر بتقديم هدايا تذكارية للأطفال الأيتام.

وتعليقا على المبادرة، قال هاني المسيري العضو المنتدب لمراكز تسوق ماجد الفطيم العقارية في المنطقة الغربية: "إن الاحتفال بيوم اليتيم الوطني تقليد نفتخر بالقيام به منذ عام 2006. ونجحنا خلال العام الجاري في استضافة الاحتفال بهذه المناسبة في جميع مراكز التسوق التابعة لنا، بما يضمن استمرارنا في دعم مجتمع دور الأيتام في مصر."

وأضاف: "في شركة ماجد الفطيم، سنستمر في تقدير وإعطاء الأولوية لسعادة المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك تماشياً مع مهمتنا المتمثلة في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. وهذا ما يجعلنا نفتخر ونتشرف بالاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، لا سيما مع بداية شهر رمضان الفضيل، ونتطلع إلى الاستمرار في توفير وخلق بيئة أكثر شمولاً يجتمع فيها أفراد المجتمع وموظفينا والمستأجرين معًا لرد الجميل للمجتمع."

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