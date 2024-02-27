المدراء التنفيذيون وقادة الفكر وصناع القرار يشيدون بالدور الحيوي للهيئات الاقتصادية والمهنية

يمتد المؤتمر في دورته الرابعة على مدار يومين تحت شعار " قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير"

يشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات البارزة: "استكشاف القيم" و"بناء ودعم المجتمع" و"التعامل مع التحولات التقنية" و"تأثير الذكاء الاصطناعي".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت يوم الثلاثاء،27 فبراير الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بحضور أكثر من 250 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم ممن يمثلون قادة الفكر وصناع القرار والمدراء التنفيذين لتلك الهيئات، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والشركاء في هذا المجال. ويناقش المؤتمر أبرز القضايا والاتجاهات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تأثير الذكاء الاصطناعي، واستقطاب المزيد من الأعضاء الجدد، والتعامل مع التحولات الرقمية، وبناء المجتمعات.

وقد شاركت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وكذلك حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي بإحدى الجلسات الافتتاحية الرئيسية للمؤتمر، والتي أدارها نيكي ووكر، نائب الرئيس العالمي للجمعيات والمجتمعات لدى MCI ، وشهدت تفاعلاً كبيراً مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية والمهنية في دعم المجتمع العالمي، وكذلك مدى أهميتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول الابتكار والاستدامة وغيرها من المواضيع المهمة.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "إن من أولويات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033؛ فيما يقوم مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بدور مهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمار. وفي ظل التطور السريع والإبتكار في مختلف القطاعات والمهن على مستوى العالم، فإن الهيئات الاقتصادية والمهنية وثقافة التعاون التي تتبناها، وكذلك التركيز على الاستدامة والابتكار تتماشى مع أولوياتنا في دبي".

وأضاف سعادته قائلا: "يعزز مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية من تنافسية الإمارة على المستوى العالمي والنهوض بالاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وذلك من خلال تسهيل تأسيس الهيئات التجارية والمهنية في المدينة. وإننا ندعو الهيئات لمشاركتنا لاستكشاف الفرص والاستفادة من الحلول المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة".

ومن جهته، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: " تلتزم غرف دبي بدعم الهيئات الإقليمية والدولية بشكل متكامل، بما يعزز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الاقليمي والعالمي. وفي ظل مكانتها الحيوية في مسيرة دبي الحالية والمستقبلية، ستلعب الهيئات دوراً هاماً في المرحلة المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ساهم النمو المستمر في عدد الهيئات الحاصلة على عضوية مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في خلق منظومة عمل متقدمة ومتنوعة للهيئات في دبي، بالتزامن مع استقطاب الأعمال الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رئيسي للهيئات العالمية."

ويقام الحدث تحت شعار "قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير"، وقد أقيم حفل ترحيب مساء يوم الإثنين الموافق 26 فبراير في فندق جراند حياة دبي وذلك للتعارف وتمكين المشاركين من التواصل مع الأعضاء الجدد. فيما سلطت جلسة اليوم الأول وهي بعنوان: "استقطاب الأعضاء والمحافظة عليهم"، الضوء على أمثلة واقعية حول الهيئات التي نجحت في تقديم الأفضل لأعضائها والجمهور من خلال التكيف مع المتغيرات وتوفير عروض مميزة لهم.

ومن بين الجلسات الرئيسية الأخرى التي شهدها اليوم الأول كانت تحت عنوان "التعامل مع التحولات الرقمية "، والتي ركزت على دور الهيئات الاقتصادية والمهنية في تعزيز مرونتها لتواكب مشهد الأعمال المتطور. بينما شهدت جلسة "لمحة عن الهيئات الاقتصادية والمهنية في دبي"مشاركة أعضاء مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذين عرضوا تجاربهم المتنوعة ، كما استكشفت جلسة "القوة في الوحدة: تشكيل مجتمعات حيوية" كيفية تحسين تجارب الأعضاء من خلال الثقة والدعم والتواصل والتعاطف والوعي.

ويختتم المؤتمر فعالياته يوم الأربعاء 28 فبراير بتنظيم جلسات مهمة تتناول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء عمل الهيئات وتطوير المهارات القيادية، وكذلك اتجاهات مستقبل العمل، وتحقيق أهداف الهيئات.

ومن بين المتحدثين في المؤتمر ممن لديهم رؤى مستنيرة وقيادية حول قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية كل من: مايك فان دير فيفير، عريف المؤتمر من MindMeeting؛ وجينيفيف لوكليرك، المؤسسة المشاركة والرئيس التنفيذية لدى #Meet4Impact؛ ومارتن سيرك، الرئيس التنفيذي لدىSirk Serendipity؛ وإيمي هيسريتش، نائب الرئيس للشؤون الدولية لدى ASAE. فيما تشمل قائمة المسؤولين في الجمعيات المحلية والدولية الذين يشاركون أيضًا معارفهم وخبراتهم: هدى بركات، رئيس الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية - الإمارات؛ وديفيد مكادام، الرئيس التنفيذي لـ MECS+R؛ ومحمد مزغاني، الأمين العام للجمعية الدولية للنقل العام (UITP)؛ وفيليب ك. بيل، رئيس جمعية مصنعي الصلب (SMA).

نبذة عن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية:

تأسس مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية كمبادرة مشتركة بين غرف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي، لدعم وترخيص الجمعيات والهيئات المهنية والتجارية غير الربحية في دبي. ويمثل المركز الإطار الرسمي والقانوني لإنشاء الجمعيات والهيئات في الإمارة، بما يسمح للأشخاص المعنيين في صناعة ما أو مهنة مشتركة، والمسجلين في المدينة بتشكيل جمعية أو هيئة يكون لديها منتسبين من الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم المركز الهيئات والجمعيات الدولية لفتح مكاتب تمثيلية إقليمية لها في دبي بما يمكنها من ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وبالتالي الاستفادة من كافة الإمكانات الاقتصادية في الإمارة، واكتساب الخبرة مما توفره الهيئات والجمعيات، والمرونة والقدرة على التكيف، والقوة الشرائية، فضلاً عن المرافق المركزية لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

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