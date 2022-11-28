تخفيضات كبرى على أكثر من 20 ألف منتج

أرقى منتجات الأثاث والمفروشات وأحدث تقنيات المنازل الذكية

الشارقة: تنطلق غداً (الثلاثاء) في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الرابعة من معرض "المفروشات 360" الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مجال المفروشات والأثاث، ونخبة من المصنعين والموردين العالميين، إلى جانب أكثر من 250 علامة تجارية من 10 دول.

ويشكل الحدث الذي تنظم فعالياته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، علامة فارقة وحدثاً مميزاً في عالم الأثاث والمفروشات بما سيتضمنه من عروض وتخفيضات كبرى على أكثر من 20 ألف منتج والتي تشمل الديكورات والتصاميم الداخلية والخارجية، ومستلزمات الأثاث المنزلي العصري، ومفروشات غرف النوم، والمعيشة، والأطفال، والأجهزة المنزلية المتطورة، وأدوات المطبخ، والستائر والإضاءة والكهربائيات ومعدات الحدائق.

تقنيات المنازل الذكية

وحرص مركز إكسبو الشارقة في النسخة الرابعة للمعرض على توفير أجنحة خاصة بمنتجات وتقنيات المنازل الذكية بهدف مواكبة تنامي الطلب على هذه المنتجات وخاصة في ظل التوسع الذي تشهده الدولة والمنطقة في مشاريع المدن الذكية والمستدامة، وستتضمن الأجنحة عرضاً لتقنيات جديدة للمنازل الذكية

ذات التكلفة المنخفضة، وخيارات متنوعة من حلول الأمن والسلامة المتطورة، وأنظمة أتمتة المباني، وإدارة المرافق السمعية والبصرية والمائية الذكية.

قائمة المشاركين

كما تتضمن قائمة المشاركين في الحدث نخبة من الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية من أبرزها شركة رويال للمفروشات، وجيفاني، وهابي كول، وهوم ستايل، ومجموعة أونكو، وسكاي تشاي بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية من ضمنها مفروشات بن كرم والقباني للمفروشات، ما يتيح لزوار المركز الفرصة لاقتناء أحدث وأرقى منتجات الأثاث والمفروشات، إلى جانب إتاحة المجال للجهات المشاركة للتعاون والتواصل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على تطورات أسواق الأثاث والمفروشات على مستوى المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة 11 مساء، إقبالاً جماهيرياً كبيراً في ظل التخفيضات الكبيرة التي ستقدمها الشركات العارضة على منتجاتها.

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