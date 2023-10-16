في إطار التزامه بتمكين ورعاية المواهب الإماراتية

تماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى استقطاب المواهب الإماراتية ودعم سياسات توطين الوظائف أعلن "البنك العربي المتحد" عن مشاركته في المعرض الوطني للتوظيف في دورته الـ25 ويستمر من 17 إلى 19 أكتوبر2023 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

تأتي هذه المشاركة تماشياً مع استراتيجية البنك والتزامه في استقطاب وتأهيل المواهب الإماراتية وتوفير فرص عمل وتدريب للخريجين الإماراتيين الشباب والباحثين عن العمل.

سوف يقدّم البنك خلال هذه الفعالية مجموعة من فرص العمل المتوفّرة كما سيوفّر تعييناً فورياً للمواهب الإماراتية التي تحقّق المتطلبات والشروط المطلوبة للوظيفة.

وتعليقاً على المشاركة في "المعرض الوطني للتوظيف" قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك: "إن الاستثمار في إدارة الثروات البشرية وبناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب الإماراتي من الاولويات التي يحرص عليها البنك العربي المتحد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف البنك في استقطاب المواهب الاماراتية الشابة وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم.

وأضاف: "يسعدنا أن نشارك في المعرض الوطني للتوظيف والذي يوفر لنا منصة تمكننا من الالتقاء بالمواهب الإماراتية المؤهلة.

من جانبها قالت هند العطار رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد:" إنّ توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد ومشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تدعم استراتيجية البنك المتمثّلة في استقطاب المواهب الإماراتية وإنّنا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في المعرض الوطني للوظائف سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي."

وأشارت إلى أن الذين سينضمون إلى البنك سيحظون بفرصة عمل في بيئة متقدمة وبفرص تدريب تساعد على تطويرهم وصقل مواهبهم.

وأضافت: "إنّنا نتفهّم التحديات القائمة عند بدء المسار المهني، لذلك، قمنا بإطلاق برنامج التوطين الخاص بنا، "طموح"، وهو برنامج مخصّص للخريجين الجدد من المواطنين ويهدف إلى دعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم فيما يوفّر البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية وفرص التدريب أثناء العمل إضافة إلى التطوير التقني وصقل القدرات القيادية كما يوفّر فرص التعيين في مجال الأعمال التي تم التدرُّب عليها عند إكمال البرنامج."

#بياناتشركات

- انتهى -