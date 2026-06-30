د. راشد النعيمي: المبادرة تجسد رؤية إمارة رأس الخيمة في تحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة

الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وفي خطوة تجسد انتقال الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية على أرض الواقع ، تسلّمت المواطنة ميرة إبراهيم عبد الله جمالي ، مشروعها التجاري الفائز بجائزة "رأس الخيمة للإبداع" في فئة المأكولات والمشروبات ، والمتمثل في محل تجاري مجهز في مركز المنار مول بقيمة 2.5 مليون درهم ، وذلك بحضور سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة ، وعارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة ، وبينوي كوريان الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحمرا" ، ولي نورثمور رئيس لجنة التحكيم ونائب رئيس المنار مول ، ، وحشد كبير من الجمهور .

وجاء تسليم الجائزة، التي نظمتها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، واستضافها مركز المنار مول ضمن فعاليات مهرجان قرية المطاعم، تتويجاً لرحلة تنافسية انطلقت العام الماضي بهدف اكتشاف وتمكين المواهب الإماراتية في قطاع المأكولات والمشروبات، وتعزيز الابتكار، وإبراز الطاقات الوطنية، والإسهام في إثراء منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع تجارية ناجحة ومستدامة.

وأكد سعادة محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الجائزة حققت منذ إطلاقها أهدافاً نوعية، حيث استقطبت اهتماماً واسعاً من المواطنين على مستوى الدولة، إذ سجل موقعها الإلكتروني نحو 4555 زائراً، فيما تقدم 635 مشاركاً، قبل أن تتأهل أفضل المشاريع وفق معايير مهنية دقيقة أشرفت عليها لجان متخصصة، وصولاً إلى اختيار المشروع الفائز الذي جسد أعلى مستويات الابتكار والتميز.

وأضاف أن النجاح الذي حققته الجائزة يعكس الاهتمام المتزايد بثقافة ريادة الأعمال والإبداع، ويؤكد أهمية المبادرات التي تمنح أصحاب الأفكار المبتكرة فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، مشيداً بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الغرفة ومؤسسة سعود ، ولجان التقييم والتحكيم، وكافة الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة النوعية.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن تسليم الفائزة مشروعها التجاري لا يمثل نهاية مسابقة ، بل بداية رحلة استثمارية جديدة، تجسد رؤية إمارة رأس الخيمة في الاستثمار بالإنسان ، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن إمارة رأس الخيمة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال إطلاق المبادرات التي توفر للمبدعين ورواد الأعمال البيئة الداعمة للنجاح، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تواصل دورها كشريك استراتيجي في دعم هذه التوجهات، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تنمية المشاريع الإماراتية وخلق فرص اقتصادية واعدة للشباب.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للجائزة لا تتمثل في قيمة المشروع الممنوح فحسب، وإنما فيما توفره من منظومة متكاملة تشمل الموقع التجاري المتميز، والإعفاء من الإيجار لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب الدعم التشغيلي والتسويقي والإداري، بما يضمن استدامة المشروع وتعزيز فرص نجاحه، ويترجم رؤية الإمارة في بناء مشاريع وطنية قادرة على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

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