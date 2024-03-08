توافد أكثر من 215 ألف زائر إلى المؤتمر الذي استمرّ لأربعة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

الإعلان عن استثمارات وتعاونات في قطاع التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص بقيمة 13.45 مليار دولار أمريكي

المؤتمر سينطلق مجدداً على نطاق أوسع عام 2025 من 10 إلى 13 فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرا

الرياض، المملكة العربية السعودية: اخُتتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ليب التقني التي حققت أرقاماً قياسية في عدد الحضور، حيث كشف المنظمون في شركة تحالف عن توافد أكثر من 215 ألف زائر إلى المؤتمر الذي استمرّ لأربعة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقد شهد ليب 2024 ارتفاعاً مذهلاً في عدد الزوار بلغ نسبة 25% على أساس سنوي مقارنةً بـ 172 ألف زائر في العام الماضي، ليثبت مكانته كالحدث التقني الأكثر حضوراً على مستوى العالم ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا.

ومع الإعلان عن استثمارات وتعاونات في قطاع التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار أمريكي في نسخة هذا العام، سيكون لـ ليب تأثيراً طويل الأمد سيعزز بشكل كبير البنية التحتية التكنولوجية محلياً ويساهم بتحسين المهارات عبر مختلف القطاعات، فضلاً عن توفير فرصٍ لاحتضان المواهب الشابة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

وخلال مراسم اختتام الفعالية، قال فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: "ساهم ليب 2024 بمدّ الاقتصاد السعودي بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي، ولم يكن هذا ممكناً لولا القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله".

من جانبه، قال مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف، المشروع المشترك بين شركة إنفورما العالمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: "تثبت الأرقام بما لا مجال فيه للشك، مع زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي في عدد الزوار، الدور الضخم الذي يلعبه ليب في تمكين وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها المسرع العالمي بلا منازع للتحول الشامل في قطاع التكنولوجيا".

وأضاف تشامبيون: "يجسد مؤتمر ليب 2024 الرؤية الطموحة للملكة العربية السعودية في قطاع التكنولوجيا، لما قدمه من استثمارات الضخمة بقيمة عشرات المليارات من الدولار والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات الرائدة التي تعزز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا العميقة ومجموعة من القطاعات الرأسية في جميع الصناعات على اختلافها.

كما كشف خلال حفل اختتام ليب 2024 أن المؤتمر سينطلق مجدداً على نطاق أوسع عام 2025 من 10 إلى 13 فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

كما أردف: "أوشكنا على إنجاز الخطط المتعلقة بتوسيع نطاق مؤتمر ليب ليشمل الرياض في دورته المقبلة، ونعمل على إطلاق مفهوم رؤى ليب لاستضافة ما يزيد عن 100 فعالية بارزة بمشاركة أضخم العلامات التجارية التكنولوجية على مستوى العالم والجهات السعودية الرائدة. ويتزامن إعلان المملكة العربية السعودية مؤخراً أنها حققت هدفها باستقطاب 100 مليون سائح مع التأكيد على استمرارنا بتطوير ليب لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية".

حول ليب:

تسعى المملكة العربية السعودية حالياً لتعزيز حضورها الرائد في مجال التكنولوجيا الناشئة من خلال اعتماد التقنيات على نطاق واسع وتنفيذ المشاريع التجريبية الطموحة. وتجسد فعالية ليب طموحات المملكة على المستوى الدولي، والتي تتطلع لترسيخ مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث. وتهدف إلى تسريع اعتماد التكنولوجيا وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي. واستناداً إلى الفعالية، ستشهد المملكة اعتماداً واسع النطاق للتقنيات المتقدمة، وتحولاً حقيقياً من الاعتماد على النفط باعتباره المورد الاقتصادي الاستراتيجي الرئيسي لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا التقليدية والناشئة.

وتطمح المملكة العربية السعودية لبلوغ كامل إمكاناتها، وإحداث تأثير إيجابي حقيقي من التقنيات المتقدمة والمشاريع العالمية الرائدة وضمان مستقبل واعد ومشرق.

حول شركة تحالف:

تعد شركة تحالف، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حلقة وصل بين المجتمعات التجارية ذات الأهمية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في جميع أنحاء منطقة الخليج والعالم، وذلك من خلال محفظة رائدة تضم باقة من أهم المعارض والمنصات الرقمية على مستوى العالم.

تأسست الشركة كمشروع مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية، أكبر شركات تنظيم فعاليات الأعمال في العالم.

وتهدف تحالف خلال عامي 2023 و2024 إلى الاستفادة من النجاح الذي حققته فعالياتها الحائزة على الجوائز.

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