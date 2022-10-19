نيوم، المملكة العربية السعودية: انطلقت اليوم دورة نيوم للألعاب الشاطئية، وسط أجواءٍ مميزة ومشاركة واسعة لنخبة من الرياضيين المحترفين من أكثر من 25 دولة في هذا الحدث العالمي البارز، يتنافسون في خمس رياضات أساسية تشمل التزلج الشراعي، وكرة السلة 3x3، وكرة القدم الشاطئية، وركوب الدراجات الجبلية، والسباق الثلاثي (ترياثلون)، الشبيه بالماراثون ويعتمد على السرعة في أداء رياضات السباحة وركوب الدراجات والجري.

وتستمر المنافسات على مدار ستة أسابيع خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 9 ديسمبر ؛ حيث ابتدأت اليوم منافسات كأس العالم للتزلج الشراعي الحر (جي كيه إيه). وتليها منافسات أولمبية لرياضة (ترايثلون) في 29 أكتوبر. بعدها تنطلق بطولة دولية لكرة السلة 3x3 سوبر كويست. ثم سيتنافس 12 فريقاً من حول العالم على مدار 5 أيام في بطولة كرة القدم الشاطئية العالمية.

وفي الأسبوع الأخير، ينطلق سباق تيتان الصحراوي للدراجات، لقطع المسافات ما بين الشواطئ والصحراء المترامية الأطراف في نيوم، بمشاركة 220 متسابق ومتسابقة من جميع أنحاء العالم في حدث من ثلاث مراحل، يتراوح طول كل مرحلة بين 80 و 120 كيلومتراً.

ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي تلبية لمستهدفات رؤية 2030 في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وبما يحقق طموحات نيوم في أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للأنشطة الرياضية ووجهة للرياضيين من حول العالم، إلى جانب تطوير منظومة رياضية متكاملة تسهم في تعزيز ثقافة الأداء العالي وإلهام الجيل القادم من الرياضيين في جميع أنحاء المنطقة. ويدعم هذه الطموحات موقع نيوم المميز والفريد من نوعه على مستوى المملكة والعالم، حيث التنوع الجغرافي وجمال الطبيعة والمناخ المعتدل، مما يوفر بيئة مثالية لنجاح وتميز الحدث.

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