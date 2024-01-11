ستكون دورة اليوبيل الفضي لمعرض إنترسك هي الأكبر على الإطلاق بتاريخ المعرض والتي ستنعقد تحت شعار "ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية"

من المتوقع أن يشهد المعرض التجاري الرائد في العالم للسلامة والأمن والحماية من الحرائق حضور أكثر من 45,000 زائر تجاري من جميع أنحاء العالم

ستشهد دورة هذا العام من المعرض مشاركة حوالي 1000 عارض، حيث سيشارك 25% منهم للمرة الأولى في هذه الفعالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد الشركة المنظمة لمعرض إنترسك 2024، المعرض التجاري الرائد عالميًا للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، لاستضافة الدورة الأضخم في تاريخ المعرض الممتد لـ 25 عامًا والتي ستقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية".

وستنعقد دورة اليوبيل الفضي من معرض إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتستضيف 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، حيث سيشارك حوالي 25% منهم لأول مرة في هذه الفعالية.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: "لقد نجح إنترسك في ترسيخ مكانته كمنصة مثالية رائدة للابتكار في قطاع الأمن على مدى السنوات الـ 25 الماضية، حيث يقدم المعرض برنامج مؤتمرات واسع النطاق يسلط الضوء من خلاله على أحدث التوجهات والتحديات والتطورات في مختلف القطاعات الأمنية".

وأضاف توشتن قائلاً: "يسعدنا استضافة الدورة الأكبر والأضخم على الإطلاق في تاريخ المعرض والتي تشهد مشاركة 25% من العارضين للمرة الأولى في هذه الفعالية".

تضم دورة هذا العام من إنترسك خمسة أقسام من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي، الأمن الوطني والشرطة، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، والأمن السيبراني، حيث يرتبط كل قسم من أقسام إنترسك بالهيئات الحكومية الإماراتية ذات الصلة، مما يدل على التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بهذه القطاعات الحيوية المهمة.

وبهذا الإطار ترتبط شرطة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) مع قطاع الأمن؛ كما يرتبط الدفاع المدني في دبي مع قسم الإطفاء والإنقاذ في إنترسك؛ بينما تدعم بلدية دبي قطاع السلامة، ويؤكد مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني على أهمية القطاع السيبراني.

كما يمكن للحضور استكشاف سلسلة من المؤتمرات وورش العمل التي تعد في طليعة مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على مستوى العالم، حيث ستضم قمة إنترسك لقادة الأمن مجموعة متنوعة من الجلسات ونخبة من أبرز المتحدثين على مستوى العالم لتسليط الضوء على أهم الموضوعات والاستراتيجيات التي من شأنها رسم ملامح عالم أكثر أمانًا، وتشمل موضوعات القمة كلاً من: "أمن المستقبل" و"استخبارات المخاطر الجيوسياسية والتداعيات الأمنية".

وفي الوقت نفسه، سيناقش مؤتمر الأمن السيبراني في إنترسك المخاوف الملحة مثل "مكافحة الإرهاب المدعوم عبر الإنترنت" وعالم "ميتافيرس" الافتراضي، ونماذج الشرطة العالمية لتأمين العالم الافتراضي الناشئ.

وعلق جيفري ستار، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة دي فيند سولوشينز، أحد العارضين في إنترسك 2024 خلال معرض حديثه قبيل انطلاق فعاليات المعرض قائلاً: " لقد استمر تهديد الطائرات المسيرة منذ نهاية مرحلة الجائحة العالمية وتزايد عبر المناطق والقطاعات".

وأضاف ستار قائلاً: "لقد سارعت الأجهزة الأمنية إلى تبني تقنيات جديدة يمكنها مواجهة التهديد المتغير باستمرار، وتركيز إنترسك على أحدث الابتكارات المتعلقة بالسلامة والأمن يجعله المكان المثالي لعرض الجهاز المدمج «Enforce Air»، الذي يتتبع بشكل سري الجيل القادم من الطائرات المسيرة التي تعمل بتقنية آر إف سايبر سي يو إيه إس RF-Cyber C-UAS.

ويغطي مؤتمر الإطفاء والإنقاذ عدة مجالات مثل "السلامة من الحرائق في المباني الشاهقة والمعقدة" و"الابتكارات في الوقاية من الحرائق والكشف عنها"، حيث يعد منصة مثالية يجمع كل عام أبرز القادة العالميين في قطاعات خدمات مكافحة الحرائق والطوارئ.

وفي السياق قال جوستافو لوبيز، أحد الخبراء في هذا الموضوع، نائب رئيس استراتيجية المنتجات والتسعير في إم إس إيه سيفتي: "يمثل معرض إنترسك فرصة فريدة من نوعها بالنسبة لنا في المنطقة للعمل بشكل مباشر مع صناع القرار وأصحاب الشأن الرئيسيين للتعرف على تحدياتهم واحتياجاتهم".

وأردف لوبيرز قائلاً: "سنعرض خلال الفعالية حلولنا المتصلة ومنصة رجال الإطفاء المتصلين، وسنوضح كيف يمكن للبيانات أن تؤدي دورًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بمكافحة الحرائق".

يستكشف مؤتمر السلامة والصحة أحدث التوجهات والحلول المبتكرة وأفضل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، كما تشمل المؤتمرات الأخرى التي يتم انعقادها خلال المعرض كلاً من: منتدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) الذي يعزز التعاون في مجتمع الأمن التجاري وجناح قيادة الفكر الذي تستضيفه أكسيس كونترول سيكيوريتي سامري Access Control Security Summary.

يحتضن إنترسك 2024 منصة «إن سايبر» المخصصة لمزودي حلول الأمن السيبراني وخبراء التكنولوجيا، والتي تستضيف بدورها مسابقة «هاك أرينا»، وهو تحدٍّ لمدة ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، تستضيفه شركة مالكروف ومؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم (CTF.ae)، حيث يُظهر المشاركون مهاراتهم في استخدام شبكة الإنترنت، وعلوم البحث الجنائي الرقمي، والتشفير، واستغلال مكامن الضعف في البرمجيات والتطبيقات، والهندسة العكسية.

كما توفر ساحة إنترسك للمبتكرين (IIA)، المدعومة من شركة يونيبرينور، للشركات الناشئة منصة مثالية لعرض المنتجات أمام المستثمرين المحتملين.

وستكرم جوائز إنترسك 2024 التي ستقام في يوم 17 يناير الإنجازات المتميزة للقادة في مجال الحرائق والسلامة والأمن من خلال حفل مرموق سيقام في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وتضم لجنة تحكيم الجوائز نخبة من أبرز القادة المتخصصين في هذه القطاعات من جميع أنحاء العالم، كما سيوفر ذا بريميوم كلوب برنامج تواصل رئيسي لمحترفي ومتخصصي القطاع.

تشمل قائمة رعاة إنترسك كلاً من: نافكو و آيديكس جروب كراعٍ لقسم (الإطفاء والإنقاذ)، و بي بي آي و كرم سيفتي كراعٍ لقسم (السلامة والصحة)، وجونسون كونترولز المحدودة وموتورولا سولوشنز المملكة المتحدة المحدودة كراعٍ لقسم (الأمن التجاري)، وأتوماتيك سيستمز و إف إيه إيه ميدل إيست كراعٍ لقسم (الأمن المحيطي).

يمكن للراغبين بالحصول على شارات دخول ممثلي وسائل الإعلام أو لمعرفة المزيد عن متطلبات التسجيل في إنترسك 2024، يرجى زيارة https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en/press.html

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن معرض انترسك:

إنترسك هو الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، حيث سيتم تنظيمه في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "ربع قرن من إبتكار التكنولوجيا الأمنية"، ليجمع قطاع الأمن العالمي ويسرّع المناقشات لاستكشاف الاستراتيجيات والحصول على أحدث التقنيات للتحديات التي يواجهها قادة وخبراء الأمن العالميون ودعم التجارة الثنائية والابتكار العابر للحدود.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com