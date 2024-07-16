القاهرة: أعلنت شركة إنفورما ماركتسInforma Markets ، الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض، عن موعد انطلاق النسخة الأكبر من معرض سيتي سكيب في نسخته الثالثة عشر، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة (EIEC). كما انه من المقرر عودة مؤتمر "سيتي سكيب مصر 2024" لكونه المنصة المثالية التي تجمع نخبة من كبار المستثمرين العقاريين وصناع القرار والخبراء المتخصصين لمناقشة دور قطاع العقارات في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.

يُعدّ معرض "سيتي سكيب" إحدى الفعاليات العقارية الرائدة إقليمياً، حيث يُقام في عدة بلدان بالشرق الأوسط منها مصر وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، لتقديم ودعم شبكة المطورين والمستثمرين العقاريين. ويأتي سيتي سكيب مصر ليلعب دوراً محورياً، حيث يقدم منصة مثالية لاكتشاف فرص استثمارية فريدة، والاطلاع على أحدث تطورات القطاع العقاري المصري والإقليمي، نظرا لأهمية الدور الهام الذي يلعبه قطاع العقارات حيث بلغت نسبه مساهمته في اجمالي الناتج المحلي المصري 20% خلال عام 2023.

وعلى مدار النسخ السابقة، حظي المعرض بدعم قوي من القطاعين العام والخاص، مما يعكس ثقتهما بنجاحه، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة عشر حضوراً جماهيريا كبيراً يتجاوز ال40 ألف، بما في ذلك كبار المستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار. كما سيوفر المعرض فرص للتواصل مع أكثر من 80 مطورًا عقاريًا، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 1000 مشروع عقاري متميز.

هذا وسيعقد مؤتمر سيتي سكيب في التاسع عشر من سبتمبر المقبل في فندق الفور سيزونز بوسط البلد، تحت شعار "نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع"، ليُسلط الضوء على التحديات التي تواجه المطورين والمجتمع العقاري الأوسع في مصر. كما سيناقش المؤتمر انتعاش قطاع العقارات في مصر، وجهود الحكومة في تعزيز القطاع وآليات التمويل اللازمة لنموه المستمر.

وسيضم المؤتمر جلسات لمناقشة الفرص الواعدة في القطاع العقاري في مصر والشرق الأوسط، وكيفية تمويل مشروعات التطوير العقاري، وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة الى مناقشة تنظيم عمل الوسطاء العقاريين، وفرص الاستحواذ على الأراضي في مصر. كما تستعرض الحلقات النقاشية فرص الاستثمار في قطاعي الضيافة والمكاتب الإدارية والتجارية، والتكنولوجيا والرقمنة في مجال العقارات، فضلاً عن مبادرات الاستدامة وآليات البناء الأخضر، وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تمس هذا القطاع الواعد.

ولأول مرة، ستتضمن فعاليات معرض سيتي سكيب تنظيم مسابقة Egypt Proptech Challenge، بالتعاون مع برنامج مسرعة أعمال بروبتكس PROPTEX، الذي يقدم الدعم للشركات الناشئة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا العقارات في الشرق الأوسط. كما ستستكمل منصة Cityscape Talks"، التي تم إطلاقها في عام 2023، فعالياتها خلال اليومين الثاني والثالث، حيث تعد بمثابة منصة مصرية للجلسات النقاشية حول المواضيع التي تخص العملاء لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها مشترو المنازل والمستثمرون العقاريون.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر هو أهم وأكبر حدث عقاري يسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر. يقدم المعرض لجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري فرصة حقيقية للاطلاع على أخر المستجدات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وكذلك التقنيات الحديثة التي تقوده نحو المزيد من التطور، بما يسهم في تحفيز وتعزيز فرص الاستثمار سواء محليًا أو عالميًا. فضلا عن الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها على هامش المعرض. وتُعَدّ شركة إنفورما ماركتس "Informa Markets" من كبار الشركات العالمية الرائدة في مجال تنظيم المعارض والفعاليات الدولية، حيث تقيم أكثر من 450 حدثًا سنويًا تغطي مختلف القطاعات والأسواق المتخصصة، بهدف خلق فرص تجارية جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

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