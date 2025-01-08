دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن خططها الطموحة لعام 2025، والتي تميزت بإطلاق 25 منتجاً مبتكراً لمعالجة مجموعة من الأمراض الأكثر انتشاراً، بما في ذلك السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الجهاز الهضمي وجراحة العظام. ويعكس هذا الإنجاز التزام جلوبال فارما بتوفير مجموعة من منتجات الأدوية المتميزة بجودتها العالية والتي يسهل الحصول عليها من قبل المرضى، وذلك بهدف تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة في المنطقة.

محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما: "يتماشى نمو وابتكار جلوبال فارما على نحو متكامل مع الرؤية الاستشرافية لمجموعة دبي للاستثمار، والرامية لريادة مسار التحول عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتعمل المجموعة على تعزيز المكانة الرائدة لشركة "جلوبال فارما" على نحو استراتيجي، وذلك للاستثمار في الفرص الناشئة مع استمرار النمو على نحو متزايد في قطاع الأدوية. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التوجه في المساهمة على نحو حيوي وفعّال في تحسين منظومة الرعاية الصحية عبر المنطقة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دبي للاستثمار كفاعل حيوي ومؤثر في المشهد الصيدلاني العالمي. ونحن على ثقة تامة من قدرة جلوبال فارما على مواصلة الارتقاء بريادتها وإحداث تأثيرات هادفة، عبر تعزيز الابتكارات وتوسيع الشراكات والتركيز على توفير الحلول الرامية لتحسين صحة ورفاهية المرضى وتوفير العلاجات المناسبة لهم."

وتعمل جلوبال فارما على تعزيز شبكتها المخصصة للتوزيع بهدف ضمان الوصول السلس إلى منتجاتها، وذلك في إطار جهودها التوسعية المتواصلة. وتركز الشركة على تلبية احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية (HCPs) والمرضى على حد سواء، وذلك من خلال تحسين العمليات عبر قنوات التسليم وتأسيس شراكات جديدة. على صعيد آخر، تعمل الشركة على تحسين استراتيجياتها للدخول إلى أسواق جديدة من أجل التكيف مع الاحتياجات الخاصة بالأسواق الإقليمية، وترسيخ حضورها في المناطق الرئيسية مع الحرص على استكشاف فرص جديدة.

ومن جهته، قال باسم البراهمة، المدير العام لشركة جلوبال فارما:"يدور تركيزنا الاستراتيجي عام 2025 حول تعزيز الابتكارات وتحسين إمكانية الوصول للأفراد وتوسيع الشراكات". وأضاف: "يؤكد إطلاق 25 منتجاً جديداً في المجالات العلاجية الحيوية التزامنا بمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. ونعمل على وضع الركائز الأساسية لضمان النمو طويل الأجل، وذلك عبر تعزيز محفظتنا من منتجات المكملات الغذائية والعناية بصحة المرأة، بالإضافة إلى توسيع استراتيجياتنا للوصول إلى الأسواق."

ويعتمد الزخم الحالي الذي تشهده أعمال الشركة خلال العام 2025 على النجاحات التي تم تحقيقها عام 2024، والذي شهد إطلاق جملة من المنتجات المبتكرة. ومن بينها : جلوفاديب (فالسارتان + أملوديبين) وروسيت (روسوفاستاتين + إزيتيميبي) للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية. كما تم إطلاق دواء أوريوت (فبيوكزستات) لعلاج النقرس المزمن، بالإضافة إلى منتجات MG21 و CG21، المستوحاة من التراث العلاجي في الإمارات العربية المتحدة، إذ تم تصنيعها باستخدام مواد المر والقسط والقرنفل، ما مهد الطريق لضمان استمرار النمو والابتكار.

وتشارك جلوبال فارما في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2025"، وهو حدث رائد في مجال الأدوية والرعاية الصحية، حيث تستعرض أحدث حلولها، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الرائدة على مستوى القطاع. ويؤكد هذا الحدث التزام جلوبال فارما بالابتكار والتعاون، ما يعزز مهمتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة ويمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المرضى.

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