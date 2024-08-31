تستعد شركة كونكورد لوساطة التأمين، الاسم الرائد في مجال وساطة التأمين في السوق السعودي، لمشاركتها في معرض ومؤتمر 24Fintech ، الذي يعتبر تجمع رائد للابتكارات المتطورة في مستقبل التقنية المالية. سيقام هذا الحدث البارز في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024.

ستعرض شركة كونكورد من خلال منصتها الرقمية داخل المعرض مجموعة من الحلول الرقمية التأمينية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتجربة العملاء، كما ستشارك في مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي تركز على أحدث التقنيات الرقمية في القطاع المالي والتأميني ومنظومة الأمن السيبراني في إدارة المخاطر.

وتسعى شركة كونكورد من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز شراكتها واستكشاف فرص جديدة تساهم في تطوير صناعة التأمين في المملكة وفق رؤية هيئة التأمين، والاستفادة من القضايا الحيوية التي سوف تطرح خلال جلسات النقاش، بما في ذلك التطورات التكنولوجية الكبيرة التي تؤثر في العمليات المالية، بدءاً من توفير البنية التحتية وتأهيل الكوادر وتحسين تجربة العميل.

يهدف هذا الحدث إلى تعزيز مكانة الرياض كمركز مالي عالمي رائد تقنياً وكمركز دولي للتكنولوجيا المالية الرقمية، وسيجمع الحدث بين الهيئات التنظيمية ومحترفي الخدمات المالية وصناع السياسات والمستثمرين والمتخصصين في التكنولوجيا والأكاديميين.

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