الشارقة، يقدم المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية في دورته الأولى، التي تنظمها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة يومي 9 و10 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برنامجاً مكثفاً من الورش التدريبية، يتضمن 24 ورشة ضمن 6 قاعات متخصصة، تتناول تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقاتها العملية، وتصميم الاستراتيجية، وفن السرد القصصي وعرض البيانات الإحصائية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والإحصاءات السكانية والمجتمعية، وغيرها، مما يضمن استعداد المشاركين للتعامل مع المشهد العالمي القائم على البيانات.

وتأتي ورش العمل ضمن أجندة المنتدى المتكاملة، وتقام بشراكة استراتيجية مع نخبة من المؤسسات الرائدة، وهي: "المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية"، و"معهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي"، و"الجامعة الأمريكية في الشارقة"، و"المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، إضافة إلى "كلية سعيد لإدارة الأعمال" التابعة لجامعة "أكسفورد" وجامعة "برمنغهام" اللتين تقدمان 8 برامج تدريبية من ضمن هذه الورش.

ويقدم المنتدى تجربة تعليمية غنية من خلال برنامج ورش العمل والجلسات التدريبية التي يديرها 18 خبيراً، مما يسهم في بناء جيل من المتخصصين القادرين على إيجاد حلول مبتكرة من خلال البيانات. وتفتح الورش أبوابها للتسجيل من خلال الرابط التالي: https://dscd.evsreg.com/.

ورش أساسية للارتقاء بالمهارات البيانية

ويقدم "المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية"، ضمن الورش التدريبية، 6 ورش عمل يديرها كل من الدكتورة أليسار ناصر والدكتور زياد عبدالله، حيث يشهد اليوم الأول من المنتدى ورشة بعنوان "تحليل البيانات الضخمة وقواعد بيانات NoSQL للإحصاءات الرسمية"، وتستكشف الورشة كيفية التعامل مع كميات هائلة من البيانات، وستغطي مفاهيم وأدوات البيانات الضخمة المتقدمة. بينما تركز ورشة "فن عرض البيانات" على إنشاء لوحات تحكم تفاعلية باستخدام تقنيات وأدوات عرض البيانات، وسيتعلم المشاركون كيفية تصميم لوحات معلومات تفاعلية وإنشاء تصورات بيانية فعالة. في حين توفر الورشة الثالثة، التي تأتي بعنوان "جمع البيانات للإحصاءات الرسمية"، المعارف الأساسية حول جمع البيانات الدقيقة والموثوقة، وتصميم الاستبيانات، ومبادئ الإحصاءات الرسمية.

وفي اليوم الثاني، يقدم "المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية" ورشة "الذكاء الاصطناعي - إتاحة تحليلات البيانات لسن السياسات العامة"، والتي تبحث دور الذكاء الاصطناعي في توجيه قرارات السياسة العامة من خلال النماذج الاستشرافية، وتحليل المشاعر، وكيفية تطبيق هذه التقنيات لمعالجة التحديات المجتمعية. كما تغطي ورشة "توظيف التعلم الآلي في التحليلات التنبؤية" خوارزميات التعلم الآلي وتطبيقاتها العملية في بناء نماذج استشرافية تلبي احتياجات المجتمع، أما ورشة "تحليل البيانات وعرضها"، فتركز على أدوات تحليل وعرض البيانات بكفاءة وفاعلية.

ويساهم "معهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي" في ورشتين على مدار يومي المنتدى، ويقدم الدكتور سميح كوملوك في اليوم الأول ورشة بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام" حيث سيتعرف المشاركون على كيفية استخدام هذه النماذج لتحسين العمليات والخدمات العامة، والثانية بعنوان "تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي"، ويقدمها الدكتور أيمن إبراهيم في اليوم الثاني وتستهدف المديرين الذين يبحثون عن دمج أدوات علم البيانات في استراتيجياتهم المؤسسية.

وتنظم "الجامعة الأمريكية في الشارقة" ورشة عمل تفاعلية في اليوم الأول تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في التعليم: تحويل التعلم من أجل المستقبل"، وتستكشف فيها الدكتورة نوريتا أحمد كيفية استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم ملامح المنهجيات التعليمية وتعزيز نتائج العملية التعليمية.

وفي أول أيام المنتدى، يقدم "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" ورشة "البيانات ودورها في مراقبة عبء الأمراض المعدية"، ويركز فيها كل من الدكتورة بشرى الغامدي والدكتور مزيار مرادي، على استخدام موارد البيانات المتنوعة لتعزيز عمليات صنع القرار في مجال الصحة العامة.

وينظم "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ورشتي عمل في اليوم الثاني من المنتدى، الأولى تحمل عنوان "أساسيات الإحصاءات السكانية والاجتماعية"، ويستعرض فيها كل من علي بن سليمان الفليتي، وإبراهيم بن صالح الفرعي، المعارف الأساسية حول تحليل البيانات الديموغرافية. في حين تقدم سعاد بنت مبارك آل عبدالسلام في اليوم الثاني أيضاً ورشة "السرد القصصي للبيانات الإحصائية"، وتعرّف فيها المشاركين على كيفية تحويل البيانات الأولية إلى سرديات مقنعة تجذب الجماهير.

وأخيراً، تقدم "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية" أربع ورش، حيث تبدأ ورش اليوم الأول بـ"تأثير البيانات في تطوير المجتمع"، ويقدمها عبير الوكيل، لتمكين المشاركين من تطبيق تقنيات تحليل البيانات الضخمة والإحصاءات لتحليل الاتجاهات المجتمعية ووضع سياسات فعّالة. تليها ورشة "تصميم استراتيجية البيانات" ويقدمها محمد عباس لتعريف المشاركين على كيفية إنشاء استراتيجيات بيانات فعالة باستخدام مبادئ التفكير التصميمي.

وفي اليوم الثاني تقدم هدى عبد الباسط ورشة "كيف تفكِّر كمحلل بيانات"، وهي دورة مصممة للمحترفين الطموحين في مجال ذكاء الأعمال (BI). في حين تدير عبير الوكيل ورشة "الإعلام في ظل رؤية أمثل"، التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الإعلامية، وتناقش دور الإعلام في جمع وتوفير البيانات اللازمة للتحليل الإحصائي من مصادر متنوعة.

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