الرياض: أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن مشاركتها كراعٍ ذهبي في المؤتمر الدولي للتقنية المالية "فنتك 24"، الذي سيُعقد في الرياض من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات عبر استكشاف أحدث الابتكارات المالية وتطبيقها في قطاع التأمين الصحي، وذلك في إطار حرصها الدائم على تقديم حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات عملائها المتطورة.

ويُعد مؤتمر "فنتك 24" الذي تنظمه كلّ من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين شركة "إنفورما العالمية" والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، من أبرز الفعاليات في مجال التقنية المالية، حيث يضم نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال التقنيات المالية، وذلك بمشاركة فعالة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين السعودية.

وتأتي مشاركة بوبا العربية في المؤتمر ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في خدماتها من خلال تبني تقنيات متطورة تسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وزيادة مستوى رضا العملاء، مؤكدة التزامها بدورها الريادي في تشكيل مستقبل التقنية المالية والتحول الرقمي في المملكة، ودعمها المستمر للابتكار وتطوير حلول مالية رقمية متقدمة.

مستقبل رقمي

وفي هذا السياق، أعرب علي شنيمر – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني - عن فخره بالمشاركة في مؤتمر "فنتك 24"، قائلاً: "إن هذا المؤتمر الذي يُقام لأول مرة في السعودية يُمثل فرصة لتعزيز مكانة المملكة في القطاع المالي العالمي، ويساهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز من تطور هذا القطاع في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، وتعكس مشاركتنا كراعٍ ذهبي في فنتك 24 التزامنا بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في قطاع التقنية المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف شنيمر: "نحن في بوبا العربية نسعى لإثراء تجربة العملاء الصحية في المملكة، إيمانًا منا بأهمية التكيف السريع مع المتغيرات الرقمية المتسارعة في الأسواق، ويظهر ذلك جليًا من خلال خدماتنا الرقمية المتنوعة التي تسهم في تسهيل حصول العملاء على خدماتنا في أي وقت ومن أي مكان، ونحن نلتزم بتعزيز ونشر ثقافة الصحة والوقاية، واعتماد نمط حياة صحي للأفراد والأسر، وذلك من خلال البرامج والمبادرات المجتمعية المختلفة".

صحة رقمية

تستعرض بوبا العربية خلال مؤتمر "فنتك 24" مجموعة من خدماتها الرقمية، بما في ذلك عيادات بوبا الرقمية، وتطبيق بوبا، وبرنامج "بوبا للرعاية المتكاملة"، ويُعتبر تطبيق بوبا من أبرز المنصات الرقمية الصحية في المملكة، حيث سجل نحو 22 مليون معاملة، ويتميز بتقييم مرتفع قدره 4.4 على متجر آب ستور، كما يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وشاملة، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي لمطالبات السداد بين العملاء 98%، ووصل الطلب على خدمات الرعاية الصحية الرقمية إلى 59%.

وتعتبر بوبا العربية من شركات التأمين الأولى التي تبنت الرقمنة وأسست قسمًا خاصًا للتحول الرقمي منذ عام 2018، والذي يقدم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي يستفيد منها أكثر من 3 ملايين عميل، ويشمل ذلك عيادة رقمية تسهم إلى إدارة الاحتياجات الصحية بفعالية، مثل إدارة المواعيد، توفير أطباء من تخصصات مختلفة على مدار الساعة عبر خدمة التطبيب عن بعد، متابعة الموافقات المسبقة، توفير تحاليل منزلية وطلب وتوصيل الأدوية الوصفية. جميع الخدمات تحت مظلة الرعاية المنزلية لتوفير سبل الراحة للعميل.

رعاية متكاملة

وتواصل بوبا العربية الابتكار في المجال الرقمي من خلال برنامجها "بوبا للرعاية المتكاملة"، الذي يهدف إلى تقديم رعاية شاملة للعملاء باستخدام الحلول الرقمية المتطورة، ويركز على تعزيز التفاعل بين الأعضاء عبر تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعتمدة على البيانات، مما يساهم في تمكين كل من الأطباء والمرضى، كما يغطي البرنامج جميع مراحل الرعاية الصحية ابتداءً من التواصل مع طبيب بوبا الى استلام الأدوية أينما كان العميل. مما يحقق توافقًا قويًا بين العملاء وشركة بوبا العربية. ويسهم ذلك في تحسين تجربة الرعاية الصحية، سواء الرقمية أو التقليدية، ويتيح الوصول إلى الخدمات بشكل أكثر فعالية.

وأكد شنيمر "هدف الشركة هو تمكين عملائنا من خلال برامج الرعاية الصحية. حيث نوفر خطط علاج مخصصة وإرشادات نمط الحياة، وكل ذلك يمكن الوصول إليه بسهولة عبر تطبيق بوبا. مهمتنا هي مساعدة العملاء على عيش حياة صحية من خلال معالجة مجموعة واسعة من الاحتياجات، بدءًا من إدارة الأمراض المزمنة وصولًا إلى رعاية الأمومة ورعاية الأطفال."

ويعتمد البرنامج على عدة ركائز أساسية منها تسجيل العملاء بشكل استباقي في برنامج الصحة. وتوفير منسق مخصص لمساعدة العميل في تحديد خطط العلاج والتذكير للمواعيد وأوقات تجديد الوصفات الطبية. و من أهم هذه الركائز وجود فريق علاج طبي خاص بشركة بوبا العربية مختص يشمل أكثر من 25 طبيب من أفضل الأطباء السعوديين بتخصصات مختلفة يشرفون على حالة العميل. وإذا كانت هناك حاجة لإجراء اختبارات شخصية، يُحال العميل إلى أحد أفضل المستشفيات حسب المنطقة.

منصة مبتكرة

وسيضم مؤتمر "فنتك 24" مجموعة متنوعة من المنصات التي تركز على التعلم والتعاون، حيث يجتمع قادة الصناعة وأكثر من 200 متحدث متخصص لمناقشة القضايا الهامة في القطاع المالي، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وخدمة العملاء، وتطور التقنيات المالية، وسيشمل المؤتمر أربع منصات تقدم برامج متنوعة، تتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، وحوارات الطاولة المستديرة، بالإضافة إلى تخصيص مناطق للاستثمار والشركات الناشئة، والتقنية، والقطاع الأكاديمي.

وسيتناول الخبراء والمتخصصين مواضيع متنوعة تشمل الحوكمة، والتنظيم، والتوافقية بين أنظمة الدفع المختلفة، والاستثمار، وإعادة رسم ملامح مشهد الخدمات المالية، كما سيكون هناك نقاشات حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العمليات المالية، والمدفوعات بدون تلامس، والأمن السيبراني، والتمويل الأخضر، والتمويل المضمن، والعقود الذكية، والشمول المالي.

مستقبل الاستثمار

ومن بين الجلسات الهامة في المؤتمر، سيشارك علي شنيمر، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية، في جلسة نقاشية بعنوان "اللمسة الإنسانية مقابل الدقة الخوارزمية: مستقبل إدارة الاستثمار"، والتي ستُعقد في اليوم الأول من المؤتمر، وستتناول مجموعة من القضايا المتعلقة بتقنيات الاستثمار الحديثة، مع التركيز على كيفية دمج العنصر البشري مع الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج استثمارية أفضل.

كما سيشارك في هذه الجلسة مجموعة من الخبراء العالميين، من بينهم تشارلز هنري مونشو، الرئيس التنفيذي للاستثمارات وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة سيز، ومهدي فيشتالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FinMaze، وإيمي أولدنبورغ، رئيسة أسواق الأسهم الناشئة في مورجان ستانلي، حيث سيقدمون رؤاهم حول كيفية تحقيق توازن فعال بين القدرات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أفضل النتائج في مجال الاستثمار.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم" و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa

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