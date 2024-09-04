الرياض، أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر "فنتك 24"، المتخصص في قطاع التقنية المالية، والذي يُعقد في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 3 حتى 5 سبتمبر.

تأتي رعاية نجم لهذا المؤتمر نظراً لأهميته في دعم وتنمية قطاع الخدمات التأمينية والمالية المحلي والعالمي، كما يشكل فرصة تستعرض "نجم" من خلاله الحلول والخدمات التقنية التي طورتها لتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التأمينية، مثل "خدمة الزيارة الافتراضية"، التي تتيح للعملاء التواصل المرئي المباشر مع ممثلي خدمة العملاء، و "منظومة أسهل"، التي تقدم تجربة مميزة للعملاء بعد الحادث.

وتشارك نجم في فنتك 24 من خلال جناحها المميز في صالة 2 الذي يعرض تعريفاً بشركة نجم ككيان فريد يعمل على تمكين قطاع التأمين وتحسين تجربة العملاء وتعزيز السلامة المرورية من خلال الحلول المتقدمة التي تطورها الشركة وتعكس خطط نجم لتوسيع أعمالها إضافة إلى دورها في معاينة الحوادث المرورية.

وتشارك نجم أيضاً بدور مميز في فنتك 24 بحضور قياداتها لجلسات المؤتمر، ومشاركة رئيسها التنفيذي الأستاذ محمد الشهري في لجنة تحكيم هاكاثون هيئة التأمين لاختيار أفضل أعمال المشاركين المبتكرين، وكذلك مشاركة اثنين من كبار التنفيذيين بالشركة هما الأستاذ/ عبدالله الخلف والأستاذ/ رامي الغامدي بتقديم ورقة عمل عن تكامل التقنية المالية المبتكرة لتعزيز السلامة على الطرق وإدارة الحوادث، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوار عن أثر التقنية التأمينية في منظومة قطاع التأمين و أهمية ابتكار الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء وإدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد بن يحي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة نجم: "إن مشاركتنا في مؤتمر "فنتك 24" تعكس التزامنا بتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتحسين جودة خدمات التأمين، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين مستوى السلامة المرورية وتلبية احتياجات عملائنا بكفاءة وفعالية فضلاً عن تحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وأضاف الشهري: "يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لاستراتيجية نجم حيث يعزز نهجنا القائم على الابتكار في منتجاتنا وخدماتنا ومن ثم إعادة تصور تجربة العميل حيث نعمل على تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، والمساهمة في تخفيض المخاطر التأمينية ولنكون جزءاً من منظومة حماية العملاء والسلامة المجتمعية. بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به نجم لتوسيع النشاطات التشغيلية وخلق شراكات متنوعة تساهم في تعزيز دور الشركة بشكل يتناغم إيجابياً مع النمو المتوقع، وتمكين قطاع التأمين السعودي لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام المتوافق مع التطورات العالمية.

يذكر أن الرياض تستضيف مؤتمر "فنتك 24"، المتخصص في قطاع التقنية المالية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، بالإضافة إلى "فنتك السعودية".

وتعد شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40 ‎ مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

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