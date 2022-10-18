برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة

مئات الفرص الوظيفية بمختلف التخصصات

- الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي: الحدث يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتعزيز مكانة الثروة البشرية

- العويس: تسخير كافة الإمكانيات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات

- المدفع: المعرض يعكس جهود المركز المستدامة نحو دعم مؤشرات الأجندة الوطنية الخاصة بالتوطين

الشارقة: تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، اليوم (الثلاثاء) فعاليات النسخة الـ 24 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم معارض التوظيف على مستوى الدولة والمنصة المثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من

غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأهم الشركات الرائدة في دولة الإمارات.

وعقب الافتتاح جال الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي في أرجاء المعرض، والتقى عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة وممثلي الشركات الإماراتية، واستمع منهم إلى شرح حول مجالات التوظيف والفرص الوظيفية الواعدة المقدمة للكوادر المواطنة والخريجين من الشباب خلال المعرض، حيث يشهد الحدث عرضاً لمئات من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار، وغيرها العديد من الوظائف النوعية في مختلف التخصصات.

ورافق الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي خلال الجولة كل من سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي،

مبادرة وطنية رائدة

وقال الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي: إن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، وأحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في دولة الإمارات، ولقد وضعت حكومة الإمارات خارطة عمل ممهنجة لمستقبل كوادرها الوطنية تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتعزيز مكانة الثروة البشرية بوصفهم ركيزة التطوير والتقدم الحضاري وحجر الزاوية في مشروع تحقيق التنمية المستدامة، ويعتبر المعرض الوطني للتوظيف واحد من أهم المبادرات الوطنية وأحد أكبر الفعاليات الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على هذا الصعيد، حيث يشكل منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين وإتاحة المجال لهم للتعرف على اتجاهات

سوق العمل وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية، داعياً الجهات المشاركة الحكومية منها والخاصة بضرورة المساهمة الفاعلة وبذل الجهود الحثيثة التي من شأنها أن تسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب المواطن وتمكينهم من الإسهام في خدمة وطنهم وتأدية دورهم على أكمل وجه، كونهم الثروة الحقيقية والمستدامة للوطن.

دعم الموارد البشرية

من جانبه توجه سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرعاية سموه المتواصلة للمعرض، والذي يمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية سموه التنموية وتوجيهاته الحكيمة بضرورة العمل على بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير كافة الإمكانيات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المعرض الوطني للتوظيف يفتح آفاقاً أوسع لجذب الكوادر البشرية المواطنة للالتحاق بالعمل في العديد من الوظائف التخصصية والفنية والإدارية وغيرها، ما يساهم في تحقيق الهدف التنموي الأسمى الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة المتمثل بتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين استقراره ورفاهيته، مؤكداً دور المعرض وأهمية إبعاده التنموية في تعزيز مبادرات التوطين وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، إلى جانب رفد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بكوادر مواطنة متميزة ومؤهلة لخدمة الدولة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة .

جهود مستدامة

بدوره أشار سعادة سيف محمد المدفع، إلى أن دعم الخطط الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات يأتي في مقدمة أولويات مركز إكسبو الشارقة، حيث يعكس المعرض الوطني للتوظيف جهود المركز المستدامة نحو دعم مؤشرات الأجندة الوطنية الخاصة بالتوطين، مؤكدا أن المعرض أسهم على مدى عقدين وبشكل كبير في توظيف والتحاق الآلاف من الخريجين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما لعب دورا هاما

في توفير بيئة عمل جاذبة للموارد البشرية المواطنة وتوطين قطاعات العمل المختلفة، من خلال دوره في تعزيز جسور التواصل بين الشباب من جهة وبين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات هو سوق ديناميكي ونموذجي وفي تطور إيجابي مستمر، ولقد حرصنا من خلال المعرض هذا العام وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجين على التركيز نحو تطوير الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز خبراتهم العملية ومهاراتهم، ودعم أفكارهم المبتكرة، وإعدادهم لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، إلى جانب توجيههم وإرشادهم حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

فرص وظيفية في الجهات الحكومية

ويشهد المعرض في دورته الـ 24 مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسعى لاستقطاب الشباب الإماراتي الطموح للعمل في دوائرها، ومن ضمنها وزارة الدفاع ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية والتي تستقبل طلبات الباحثين عن عمل والراغبين في الانخراط في قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة من خلال توفير التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني، والرد على استفسارات زوار المعرض وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الذي يناسب مؤهلاتهم العلمية والعملية.

مؤسسات مصرفية ومالية

ويُوفر المعرض العديد من فرص العمل الواعدة، وخاصة في المؤسسات المصرفية والمالية ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من البنوك والمؤسسات المصرفية ومن أبرزهم البنك العربي المتحد، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومصرف الشارقة الإسلامي، والتي أتاحت تسهيلات للمتقدمين للتوظيف، وأجرت خلال اليوم الأول عدداً من المقابلات مع المتقدمين للعمل، بالإضافة إلى تقديم المعلومات من قبل مختصيها حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والآلية المثلى للتقدم للوظائف.

ويحظي المعرض الوطني للتوظيف، الذي يواصل استقبال زواره يومي الأربعاء والخميس من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً، باهتمام واسع من مواطني الدولة والخريجين الجدد نظراً لدوره الرائد في إتاحة

العديد من الفرص الوظيفية والتي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إلى جانب الدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

#بياناتحكومية

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