المؤتمر يستضيف نخبة من المتحدثين تضم مسؤولين رفيعي المستوى وقادة من السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية حول العديد من الموضوعات الهامة

مركز الابتكار للتقنية المالية يحتضن 80 من أفضل الشركات الناشئة والمبتكرة على مستوى العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية: تنطلق اليوم النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية 24 فنتك، في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً رئيسياً للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ومن المقرّر أن يكون 24 فنتك مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمر.

ويستضيف 24 فنتك مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.

وعد معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمراً أساسياً في التحول الحالي للاقتصاد السعودي، وتأتي مشاركة البنك المركزي السعودي "ساما" في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "24فنتك"، تأكيداً على التزام البنك المركزي في تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً؛ للإسهام في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالي السعودي، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.

من جهته، أوضح معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن قطاع التقنية المالية يعد محركاً أساسياً لتعزيز وتطوير كفاءة المنتجات والخدمات المالية، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الحالية، ويتواءم مع الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، لذا فإن استضافة هيئة السوق المالية للمؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "24فنتك" الذي يجمع بين الأطراف الرئيسة لتعزيز الابتكار والتطوير، وخلق فرص تمويل واستثمار متنوعة، تأتي تأكيداً على التزامنا بإنشاء نظام مالي حيوي وشفاف وقوي، يفي بأعلى المعايير الدولية".

بدوره، قال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز البوق، "تأتي استضافة هيئة التأمين لمؤتمر "24فنتك"، إيماناً بأهمية التحول الرقمي في دفع عجلة التطور والنمو لقطاع التأمين، حيث ستسهل القمة دمج التقنية والابتكار لتعزيز رقمنة التأمين ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين وصولها لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء المملكة، بما يسهم في حماية حاملي الوثائق والنمو المستدام للقطاع عبر تمكين التقنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية السعودية 2030".

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشريك في شركة تحالف، الأستاذ فيصل الخميسي، دور مؤتمر 24 فنتك في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع التقني المالي مهم، الأمر الذي يدعم بناء القدرات الوطنية الاحترافية اعتمادًا على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية المالية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، لتمكين شبابنا المبدع وكوادرنا الطموحة من المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل المنظومة المالية".

وتسلط منصة توجهات التقنية المالية الضوء على أبرز التوجهات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح القطاع المالي، بينما يستضيف منتدى "آفاق المستقبل" جلسات حوارية أكاديمية واجتماعات لتنمية المواهب، في حين تتيح منصة "الاستثمار في الابتكار" للمؤسسين والمستثمرين تبادل الخبرات واستكشاف الفرص المتاحة.

ويستقطب مؤتمر "24فنتك" أبرز قادة القطاع المالي عالمياً إلى المملكة، حيث يستقبل حكام ومحافظي بنوك مركزية ضمن قائمة المتحدثين، إلى جانب قادة من سلطة النقد في هونج كونج والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والجهات الرئيسية المصرفية والمالية العالمية ورواد التقنية المالية.

وتم تصميم المؤتمر لتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال الناشئين والمؤسسات الأكاديمية ضمن القطاع، فينا يقدّم المؤتمر مساحة خاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين تحت اسم "مركز الابتكار للتقنية المالية"، تضم أفضل 80 شركة ناشئة حديثة ومبتكرة، إلى جانب أكثر من 350 مستثمر. وتتعاون الشركات المختارة مع المستثمرين في أجندة مبتكرة عبر منصة "الاستثمار في الابتكار"، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط الشركات وإرشادات أبرز الخبراء.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر فنتك 24 يأتي كمنصة مؤثرة في التقنية المالية لمناقشة مستقبل القطاع بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين وبتواجد كبرى شركات المجال.

نبذة عن مؤتمر فنتك 24:

يعد فنتك 24 مؤتمر سنوي باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي ممثلاً في البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" وشركة "تحالف". ومن المقرر أن يصبح الحدث الرئيسي للمملكة، في إطار جهودها للارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتقنية المالية ودورها في رسم ملامح مستقبل المنظومة المالية.

لمزيد من المعلومات حول فنتك 24، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://24fintech.com

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