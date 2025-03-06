دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 231 من موظفي وموظفات الهيئة بجوائز "نجوم ديوا" الداخلية للتميز عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز تنافسية الهيئة وترسيخ مكانتها الرائدة في مختلف المجالات.

في كلمته خلال حفل التكريم، أشاد معالي سعيد الطاير بالموظفين المتميزين الذين أبدعوا وتميزوا وأسهموا بجهودهم المخلصة في تعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وأكد معاليه أن التميز ليس مجرد هدف تسعى إليه الهيئة، بل نهج راسخ وأساس متين لتحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: "لقد أرسى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معايير التميز في العمل الحكومي وفق رؤية استشرافية قائمة على الابتكار والاستعداد للمستقبل. تلك الرؤية التي ترتكز على جودة الأداء والارتقاء بالخدمات، جعلت من حكومة دبي معياراً عالمياً في التميز الحكومي، وعززت ريادتها في تطوير الخدمات وسرعة تقديمها، بما يسهم في تسهيل حياة الناس وتحسين جودة حياتهم. واستلهاماً من حكمة ورؤية قائد التميز، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي قال: "إن التميز هو ثقافة فكر وعمل في دولة الإمارات.. وما تمّ إنجازه من تطوّر وتقدّم في مختلف الميادين هو ثمرة المثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق طموحات شعبنا وتطلّعاته، ولنكون الأفضل عن جدارة"، نعتمد مفهوم التميز المستدام كمنهجية راسخة في جميع مجالات خدماتنا وأنشطتنا، ولدينا استراتيجيات واضحة وخارطة طريق تضمن لنا المزيد من التقدم والتطور في مختلف المجالات."

وأشار معالي الطاير إلى أن جوائز "نجوم ديوا" جزءٌ من استراتيجية الهيئة للاستثمار في كوادرها البشرية الذين تعتبرهم العامل الأساسي في النجاح. وتعكس الجوائز التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل محفزة ومليئة بالفرص التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحفيز إبداعاتهم، فالإبداع والابتكار هما الأساس الذي يؤدي إلى تحقيق الإنجازات المتميزة على المستويات كافة.

واختتم معالي الطاير كلمته مخاطباً الموظفين الفائزين: "اليوم، نرى أثر جهودكم وإسهاماتكم المتميزة في الريادة العالمية للهيئة في مختلف المجالات. وإذ نحتفل بإنجازاتكم خلال النصف الثاني من عام 2024، أدعوكم إلى الاستمرار في مسيرة التفوق، وأن تكونوا سفراء لنشر ثقافة التميز بين زملائكم. كما أحث جميع موظفي الهيئة على استلهام النجاحات التي حققتموها، والسير على خطاكم لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات المتميزة على المستويين الشخصي والمؤسسي."

شملت الجوائز 11 فئة للتميز الوظيفي: الموظف المتميز في المجال الإشرافي، والموظف المتميز في المجال الإداري، والموظف المتميز في المجال المالي، والموظفون المبتكرون، والموظف المتميز في المجال التخصصي، والموظف المتميز في المجال التقني / الهندسي، والموظف الشاب المتميز، والموظف المتميز في المجال الميداني، وأفضل موظف في مجال سعادة المتعاملين، وأفضل موظف مركز اتصال، والجندي المجهول.

وضمن الفئات الإدارية المتميزة، تم تكريم المبادرة الإدارية المبتكرة، والمشروع الفنـي / التقنـي المتـميـز، وأفضل مبادرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعـي. وأفضل مبادرة / مشروع تحقيقاً لمعايير الاستدامة، وأفضل مشروع في الرشاقة المؤسسية. وتضمنَّت الجوائز كذلك فئتين للتميز المؤسسي، هما القطاع الأفضل تحقيقاً لأسعد بيئة عمل للقطاعات الكبيرة، وجائزة التميز البيئي. كما تم تكريم الفائزين بجائزة "شارك" (للأفراد وفرق العمل)، إضافة إلى الفائزين في "جائزة الولاء" وأفضل موصل كابلات، وأفضل فريق مراقبة أداء الاستهلاك. وشمل التكريم كذلك منسِّقي إسعاد المعنيين وفريق عمل الجوائز الخارجية، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في تعزيز التميز المؤسسي. وبمناسبة حصول الهيئة على نسبة 97.01% في نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2024، كرّم معالي سعيد الطاير فريق العمل في الهيئة على هذا الإنجاز.

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن جوائز "نجوم ديوا" الداخلية للتميز تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والتنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة، وتستند إلى أعلى المعايير العالمية بما في ذلك معايير برنامج دبي للتميز الحكومي.

من جهتهم، أعرب الموظفون الفائزون بجوائز "نجوم ديوا" عن تقديرهم للإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي لحرصها على تكريم المتميزين وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تساعدهم على التطور والنجاح.

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