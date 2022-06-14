دبي : أعلنت الجمعية الدولية للامتثال (ICA) – الجهة الرائدة عالمياً في مجال الامتثال التنظيمي والجرائم المالية والتابعة لشركة Wilmington plc، عن تنظيم الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في فندق فيرمونت دبي، وذلك يوم 23 يونيو الجاري. وسيتمكن المندوبون وممثلو الجهات المشاركة من كافة أنحاء المنطقة والعالم، من الانضمام إلى المؤتمر حضورياً أو افتراضياً عبر تقنية بث المباشر.

سيجمع هذا الحدث الهام الذي يستمر على مدار يوم كامل قادة الفكر وكبار المتخصصين في مجال الامتثال من جميع أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوقوف على أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة عالم الجريمة المالية والامتثال التنظيمي الذي يتسم بالتغير المستمر.

ستلقي سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، الكلمة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "لماذا يعتبر حسن السيرة والسلوك أمراً مهماً"، بينما سيلقي، بيل هوارث، رئيس الجمعية الدولية للامتثال وبيكا داري، ورئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدولية للامتثال الكلمتين الافتتاحيتين لفعاليات المؤتمر.

وسيشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين في عالم الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من بينهم؛ ديبا شاندراسيخار، رئيس الامتثال في بنك الخليج المتحد و طارق حويك، رئيس سياسة الامتثال والإشراف في بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط و سوميت ساكار، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الجزاءات في بنك المشرق ولوري بيكر، نائب الرئيس للشؤون القانونية ومدير حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي وبيتر سميث، مدير عام إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى ريتشارد شودزينسكي، رئيس حماية البيانات والخصوصية في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط وفادي الشهابي رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في KPMG.

ومن أبرز المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال فعاليات المؤتمر؛ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأساسياتها، كما سيتم تسليط الضوء على إدارة المخاطر الجزائية وخصوصية البيانات والأصول الافتراضية ودور الامتثال في عام 2022 وما بعده إلى جانب موضوعات وقضايا أخرى على جدول الأعمال.

وفي إطار تعليقه على انعقاد الدورة الأولى من فعاليات المؤتمر، أكد بيل هوراث، رئيس الجمعية الدولية للامتثال على أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً هاماً، لاسيما في ظل وجود نظام إعفاء ضريبي في بعض الدول، مما يجعلها عرضة بشكل متزايد لتهديدات الجرائم المالية. مشيراً أن على المنطقة مواكبة أحدث الاتجاهات في الامتثال التنظيمي ومكافحة الجريمة المالية لضمان محافظتها على مكانتها كوجهة جذابة للاستثمار والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

ونوه هوراث، بانعقاد الدورة الأولى من مؤتمر الامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في دبي الذي سيوفر منصة مثالية تجمع تحت مظلتها الخبراء والمتخصصين في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وتبادل أفضل الممارسات ذات الشأن. معرباً عن تطلعه إلى الترحيب بالوفود المشاركة بهذا الحدث الهام الذي سيرسم معالم السياسة المستقبلية للقطاع ويحدد أطر منهجية التفكير ويوفر للمشاركين أحدث الأدوات والمعلومات والأفكار اللازمة لمكافحة الجريمة المالية.

يذكر أن الجمعية الدولية للامتثال، عملت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى الـ 14 عاماً الماضية مع القطاعين العام والخاص بهدف رفع سوية مهارات الكوادر البشرية المحلية ومشاركة أفضل الممارسات في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي ومنع الجرائم المالية.

لمعرفة المزيد والمشاركة في المؤتمر يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط: https://www.icalivemena.com/

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حول الجمعية الدولية للامتثال

الجمعية الدولية للامتثال (ICA) هي هيئة مهنية دولية رائدة في مجال الامتثال التنظيمي والجرائم المالية، تتمثل مهمتها

في إلهام هذا المجتمع وتمكينه من إدارة الأعمال الصحيحة بالطرق الصحيحة عن طريق تعزيز المعرفة والمهارات والسلوك. من خلال العمل مع القطاعات المعتمدة بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والمراهنات والألعاب والاتصالات وكذلك الجهات التنظيمية والهيئات الإقليمية، تلتزم ICA بالمساعدة في رفع معايير السلوك والنزاهة من خلال التعليم.

دربت الجمعية الدولية للامتثال ICA منذ عام 2001، أكثر من 160.000 متخصص، إما من خلال مجموعة المؤهلات المهنية المعتمدة دوليًا (التي تُمنح بالاشتراك مع كلية الأعمال بجامعة مانشستر Alliance Manchester Business School) أو من خلال التدريب داخل الشركة. لدى ICA أكثر من 17000 عضو في أكثر من 150 دولة. comp.org-www.int

استفسارات وسائل الإعلام:

ليلي هاروود

مدير التسويق والاتصالات

الجمعية الدولية للامتثال

البريد الإلكتروني: lily.harwood@int-comp.org