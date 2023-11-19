المنامة: أصدرت جائزة يوسف بن أحمد كانو العدد الثالث و العشرين من مجلة (كانو الثقافية) و الذي يضم مجموعة مختارة من البحوث العلمية و المواضيع الثقافية. و تحتوي المجلة في عددها الجديد على مشاركات من أكاديميين مرموقين لهم إسهاماتهم العلمية الموثقة.

و أكد رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو الوجيه خالد محمد كانو أن الجائزة مستمرة في نشر المجلة التي تحظى بإهتمام واسع من القراء لما تحتويه من مواضيع جادة و قيمة تتناول قضايا الساعة. و وضح أن مجلة (كانو الثقافية) إستقطبت نخبة من الكتاب الأكاديمين الذين زودوها بأحدث بحوثهم و أوراقهم العلمية بالإضافة إلى عدد من المبدعين في مجال الأدب و الشعر.

و يحتوي العدد الثالث و العشرين من مجلة (كانو الثقافية) على مقالات تحمل توقيع الأنثروبولوجي و الأكاديمي الدكتور عبدالله يتيم و أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتور وهيب الناصر و المؤرخ و رائد المكتبات العامة الدكتور منصور سرحان. و تحرص جائزة يوسف بن أحمد كانو على توزيع المجلة المطبوعة بالورق الفاخر على المئات من الشخصيات العامة في البحرين و خارجها كما تقوم بنشر نسخة إلكترونية منها على الموقع الإلكتروني للجائزة.

و الجدير بالذكر أن جائزة يوسف بن أحمد كانو و التي بدأت أعمالها منذ خمسة و عشرين عاماً تصدر مجلة (كانو الثقافية) بمعدل مرتين في العام و يشرف على إصدارها رئيس مجلس الأمناء و الأمانة العامة للجائزة.

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عن جائزة يوسف بن أحمد كانو

أصدر مجلس إدارة مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو قرارا بإنشاء جائزة يوسف بن أحمد كانو و رصد مبلغ ستة ملايين دولارا أمريكيا وقفا عليها. و حدد مجلس الإدارة ثلاث جوائز مالية قيمة بالإضافة لجوائز أخرى توزع على الفائزين من خلال مسابقة علمية يحكمها محكمون متخصصون في شتى المجالات لتشكل دافعاً للإبداع و الإنجاز. و صدرت موافقة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام في مملكة البحرين على إنشاء الجائزة بالقرار رقم (4) لسنة 1998.

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