اختتم المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة (OMAINTEC) أعمال المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، الذي عُقد خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار، وبحضور أكثر من 900 مشارك من أكثر من 35 دولة، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والهيئات، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

وجاء انعقاد المؤتمر هذا العام تحت شعار "بناء مستقبل الأصول والمرافق الذكية – إطلاق وتمكين التوأمة الرقمية"، تأكيدًا على أهمية التحول الرقمي المتقدم في إدارة الأصول والمرافق، ودور التوأمة الرقمية (Digital Twin) في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين اتخاذ القرار، وتعزيز الاستدامة، وإطالة العمر الافتراضي للأصول والبنية التحتية.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من عدد من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عكست الحضور المتقدم للدولة في مجالات إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي. وكان من أبرز المشاركين الأستاذ الدكتور مفيد السامرائي، المستشار التعليمي لبرنامج «جاهزين» التابع للشارقة القابضة وعضو مجلس أمناء المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، والمهندس علي السويدي، عضو مجلس أمناء المجلس ونائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

كما شاركت الدكتورة أسماء نصيري، مديرة مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة، بورقة تناولت دور التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الكفاءات المهنية ودعم منظومة التعليم المستمر. وشارك كذلك المهندس رامي السودي، باحث أول في دائرة الأشغال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستعرضًا تطبيقات التوأمة الرقمية في مجال الصيانة التنبؤية.

كما تضمن المؤتمر جلسة علمية متميزة قدّمها الأستاذ الدكتور مفيد السامرائي، تناول خلالها دور الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في صيانة البنية التحتية والمباني، وصولًا إلى حماية التراث الثقافي، مستعرضًا عددًا من التطبيقات العملية. وسلّط الضوء على دراسة حالة موقع الوركاء (أوروك)، أحد أقدم المدن في تاريخ البشرية والمُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تم توظيف تقنيات التوأمة الرقمية والبيانات عالية الدقة لدعم أعمال التوثيق والحفاظ والصيانة المستدامة للموقع الأثري.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها الدعوة إلى تبني نماذج التوأمة الرقمية في إدارة الأصول، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للتحول الرقمي في قطاع المرافق، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتحديث المناهج والتدريب المتخصص، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مع التأكيد على أهمية حماية البيانات وضمان أمن الأنظمة الرقمية.

وأكد المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة أن مؤتمر أومنتيك لطالما شكّل منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل إدارة الأصول الذكية، ودعم توجهات الدول نحو المدن الذكية والتحول الرقمي المستدام، مشيرًا إلى أن مخرجات المؤتمر ستسهم في تطوير السياسات والممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي.

ويُذكر أن المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة يتمتع بشراكات فاعلة مع عدد من المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها جامعة الشارقة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وأكاديمية الشارقة للبحوث، بما يعكس عمق التعاون المؤسسي في دعم وتطوير منظومة إدارة الأصول والمرافق. كما سبق للمجلس تنظيم المؤتمر في إمارة دبي عام 2019، في إطار حرصه على تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمؤتمر.

