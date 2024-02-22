تشارك أيرلندا الشمالية في معرض جلفود للعام السابع عشر على التوالي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت صادرات المأكولات والمشروبات من أيرلندا الشمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث تجاوزت قيمتها 22.4 مليون جنيه إسترليني، للفترة الممتدة من 22 أكتوبر حتى سبتمبر 2023. وتُظهر هذه الزيادة سمعة منتجات أيرلندا الشمالية العالمية والمتميزة، إلى جانب استخدام أفضل التقنيات في تتبع الأغذية وتضمن سلامتها، والتي تجعلها المنتجات خيارًا مفضلاً لدى المستهلكين والمطاعم في جميع أنحاء المنطقة.

تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق العالمية نموًا لمنتجات أيرلندا الشمالية، وقد أدّى معرض الخليج للأغذية "جلفود" دورًا جوهريًا في تمكين صادرات المأكولات والمشروبات من أيرلندا الشمالية إلى منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة. ويشهد هذا العام المشاركة السابعة عشرة على التوالي لشركات أيرلندا الشمالية في المعرض التجاري، وستشارك في المعرض مجموعة متنوعة من شركات الأغذية والمشروبات من أيرلندا الشمالية.

وستعرض الشركات المشاركة، التي تتراوح أنشطتها بين منتجي المواد الغذائية من أيرلندا الشمالية، المتخصصين في الحبوب ومنتجات الألبان والمخبوزات والشاي والقهوة والوجبات الخفيفة للأطفال والخل، أفضل ما يقدمه قطاع المأكولات والمشروبات في أيرلندا الشمالية، حيث يشكل القطاع الزراعي الغذائي المتقدم في المنطقة والمنتجون الرياديون عوامل رئيسية وراء نجاح نمو صادرات أيرلندا الشمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وجميع أنحاء العالم، إذ تُقدّر قيمة هذا القطاع للاقتصاد بنحو 7 مليار جنيه إسترليني.

ومن جانبه صرح السيد سكوت حنا، مدير أول لتطوير الأعمال في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية، الإمارات وسلطنة عُمان، البحرين، قطر، والكويت على مشاركة شركات أيرلندا الشمالية في معرض جلفود لهذا العام قائلاً: "يشكّل حضور شركات أيرلندا الشمالية في جلفود هذا العام دليلاً على التزامها بالمشاركة العالمية، كما يعكس الابتكار والجودة التي تقدمها على الساحة الدولية. ونحن فخورون بدعم ومساندة مساعيها حيث تسهم في إثراء المشهد المتنوع والحيوي لمعرض جلفود."

وأضاف: "تُعدّ الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام أسواقًا متميزة تتمتع بقدرة استيراد عالية للمنتجات مثل الألبان والشوفان والمأكولات الفاخرة، ما يوفر فرصًا مهمة للمصدرين من أيرلندا الشمالية. ومع ازدياد وعي المستهلكين بالتأثير البيئي لممارسات الزراعة التجارية، يميز قطاع المأكولات والمشروبات في أيرلندا الشمالية نفسه من خلال التزامه القوي بالمعايير الأخلاقية والبيئية العالية، حيث يتميز المنتجون بالتركيز على الجودة وتتبع المنتجات، الأمر الذي أدّى دورًا محوريًا في نمو صادراتنا الناجحة إلى منطقة الخليج وأكثر من 70 دولة حول العالم. ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى عرض أفضل الأغذية من أيرلندا الشمالية في المنطقة مع مواصلة تعزيز علاقاتنا الوثيقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي."

تضطلع هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية بجهود حثيثة في العمل التعاوني مع الشركاء الرئيسيين في قطاع المأكولات والمشروبات بهدف مساعدة شركات أيرلندا الشمالية على زيادة التبادل التجاري بشكل أكثر فعالية في المنطقة، وهذا من شأنه أن يدعم الشركات على زيادة حجم تداولاتها، وتعزيز الازدهار، وتحقيق خطط النمو الطموحة.

سيقام جناح هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية في قاعة الشيخ سعيد 1، جناح رقم: S1-A44 بمعرض جلفود 2024 الذي سيُعقد في مركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير.

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نبذة عن هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية "Invest NI"

Invest NI هي هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية. وتهدف جهودها إلى تنمية الاقتصاد المحلي من خلال دعم الشركات الناشئة والقائمة على المنافسة دوليًا من خلال حذب الاستثمارات الجديدة إلى أيرلندا الشمالية. تملك هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية مكاتب تطوير الأعمال والاستثمار في دبي وجدة والدوحة والقاهرة وجوهانسبرج ومومباي.

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