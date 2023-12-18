حاز مصرف عجمان، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، على شهادة الآيزو 22301:2019 للجودة المتميزة. يأتي ذلك في إطار الدور الاستثنائي الذي نجح المصرف في تأديته من خلال سعيه الدائم نحو التطور والتميز واستخدام أنظمة متينة لإدارة استمرارية الأعمال. وهذا بدوره يعكس قدرة مصرف عجمان على حماية أعماله ومصالح عملائه من تداعيات الحوادث والظروف الطارئة من خلال اعتماده على اتباع نهج استباقي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة وإدارتها بفاعلية.

وتأكيداً على أهمية هذه الشهادة وما تعكسه من تقديرٍ لهذا الأداء المشرف لمصرف عجمان ، التقى سمو الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة في مصرف عجمان، شخصياً بفريق العمل المتميز الذي يقف وراء هذا الإنجاز الرائع.

ومن جانبه، صرّح السيد / مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بقوله "إننا فخورون لحصولنا على شهادة آيزو 22301:2019، التي تُعتبر من أهم أنظمة ومعايير ضبط الجودة في العالم وهذا بدوره يدفع مصرف عجمان إلى احتلال مكانة متقدمة مبنية على أسس ومقاييس عالمية. هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة في رحلتنا المتواصلة لتحقيق التميز في تنفيذ عملياتنا وبناء مستقبلٍ آمنٍ ومنيع. كما يعزز موقعنا كمؤسسة مالية موثوقة يمكن الاعتماد عليها، وملتزمة بأعلى معايير الجودة والخدمة في قطاع المصارف الإسلامية."

تضمنت عملية منح شهادة آيزو 22301 تقييماً موسعاً لنظام إدارة استمرارية الأعمال في مصرف عجمان ومقارنته مع الأنظمة العالمية. وقد قامت عملية التقييم الموسعة بقياس أنظمة المصرف وسياساته وإجراءاته وأساليبه للتعرف على المشكلات المحتملة وحلّها وتجاوزها.

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء

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