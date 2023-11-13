دبي، الإمارات العربية المتحدة : اجتذب أسبوع موسكو للديكور والتصميم الداخلي، الذي أقيم من 28 إلى 31 أكتوبر في مبنى مانيج، أكثر من 220 ألف زائر كما شهد توقيع عقود بقيمة 15.6 مليار روبل.

تضمنت الفعالية عرض منتجات من أكثر من 650 شركة، إضافة إلى 30 شركة عالمية من دول مثل بيلاروسيا وإيران وإيطاليا وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وبيرو وتركيا وأوزبكستان. وشكلت هذه الفعالية مناسبة للزوار لاستعراض مجموعة متنوعة من العروض التي شملت المفروشات والديكور والمنسوجات، وتجهيزات الإضاءة، وأدوات المائدة ومواد الترميم. كما ضمت الفعالية متجراً متخصصاً بالتصميم الداخلي عرض منتجات من أكثر من 100 علامة تجارية قدمت خصومات كبيرة.

وتوجه الاهتمام خلال هذه الفعالية على الشركات التي تتخذ من موسكو مقراً لها، حيث استضاف برنامج "صنع في موسكو" 27 شركة وأكثر من 150 منتجاً. تخصصت هذه الشركات المحلية بكل ما يتعلق بالتصميم الداخلي من قطع الأثاث الكبيرة إلى مواد البناء والديكور.

وشكلت الفعالية منصة لعقد الصفقات التجارية، حيث شهدت توقيع 12 عقداً مع شركات من الهند وإيران والإمارات العربية المتحدة وبلغت قيمتها الإجمالية 15.6 مليار روبل، إضافة إلى إقامة مشاريع هامة مثل الشراكة بين صندوق مجمع موسكو للابتكار وأسكونا لتطوير مجمع أثاث في المنطقة الاقتصادية الخاصة دوبروغراد-1، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر الشركات في روسيا.

كما شكلت الفعالية منصة لتبادل الأفكار بين الخبراء في هذا المجال بكل ما يتعلق بالترميم والديكور والإضاءة وتأثيث الغرف والتصميم. كما تضمن جدول أعمال الفعالية ما يقارب 100 جلسة متخصصة ضمت أكثر من 120 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وتميزت بحضور شخصيات بارزة مثل المهندس المعماري الألماني دانيال دندرا وميشيل روجكيند النائب السابق لرئيس شؤون العمارة في شركة وي وورك. كما أضفت مشاركة مغني البوب الدانماركي توماس نيفرغرين المزيد من التألق على الفعالية.

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