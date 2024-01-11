بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 427 مبايعة بقيمة 1.47 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 282.31 مليون درهم و392 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.19 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39.18 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 36.22 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 27.21 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 6.85 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 16.29 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 62.66 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 86.15 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 65.1 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 204.59 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 90.45 مليون درهم و64 رهونات فلل وشقق بقيمة 114.14 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 31.3 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 19.67 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 596.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 140 مليون درهم.

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