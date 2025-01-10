عجمان: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت مساء الخميس فعاليات النسخة 22 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تقام لمدة ثلاثة أيام بمنطقة الزوراء، بدعم جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويتنافس في أشواط البطولة 289 خيلا لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الاسطبلات في الإمارات، وتتميز الخيل المشاركة بأنها حصدت القاب بطولات متعددة في الإمارات وخارجها.

ويحكم المنافسات ‏محكمون من الإمارات ودول الخليج ما يعكس نجاح الكوادر الوطنية في ‏دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة بطولات الفروسية الكبرى.‏

وأكد سعادة خالد غانم العميري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن رعاية صاحب السمو حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، للبطولة، له بالغ الأثر في تعزيز هذه الرياضة التي تمثل جزءا من التراث الثقافي الإماراتي.

وأضاف: يولي سمو ولي عهد عجمان اهتماما خاصا بدعم ملاك الخيل، سواء من خلال تقديم الجوائز القيمة أو رعاية المسابقات التي تسهم في إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة، كما يشجع سموه تنظيم الفعاليات التي تجمع بين عشاق الفروسية وتعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في رياضات الخيل عالميا والتعريف بأصالة الخيل العربية وقيمتها المميزة في التراث العربي والإسلامي

وتابع العميري: يحرص سمو ولي عهد عجمان على اشراك العائلات في رياضة الفروسية وتعزيز حضورها ضمن فعاليات تراثية مصاحبة للبطولات، ويوجه سموه بجعل هذه البطولات فرصة لتجمع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، حيث تتكامل رياضة الفروسية مع الأنشطة التراثية الأخرى، مثل عروض الحرف اليدوية، والأطعمة الشعبية، والعروض الثقافية التي تعكس الهوية الإماراتية.

وأكمل بالقول: تعزز البطولة من تواصل الأجيال مع تراثهم، وتتيح للأطفال والشباب التعرف على أهمية الخيل في تاريخ الإمارات ومكانتها كجزء لا يتجزأ من الثقافة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ الروح العائلية وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، ما يجعل البطولة أكثر شمولية وجاذبية لجميع أفراد المجتمع.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية في 9 فئات هي: المهرات عمر سنة في 4 فئات (أ، ب، ج، د)، المهرات عمر سنتين في 3 فئات (أ، ب، ج)، المهرات عمر 3 سنة، الأفراس عمر 4 سنة وما فوق.

ووجه منظمو البطولة الدعوة للجمهور لحضور فعاليات ‏البطولة التي تتضمن "القرية التراثية" كفعالية مصاحبة ‏تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى ‏عروض الاهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.‏

وتحظى البطولة بدعم عدد كبير من الشركات والمؤسسات، وهي شركة الراسخون للعقارات، شركة "إي آند الإمارات"، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والفطيم للسيارات، وشركة "ذا إيليت كارز إنترناشيونال"، ومصرف عجمان، ومجموعة إيمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويال، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة جلفا للمياه المعدنية.

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