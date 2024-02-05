مسقط: تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وبتنظيم من شركة تنمية نفط عُمان، تم الإعلان عن إقامة معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2024 خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. حيث يُعد هذا الحدث الدولي من أهم الفعاليات لقطاع النفط والغاز والطاقة في سلطنة عُمان.

يأتي معرض عُمان للبترول والطاقة لهذا العام، تحت شعار "الطاقة الميسرة والمستدامة والنظيفة"، كما يعتبر هذا الحدث منصة دولية ديناميكية تساهم في دفع مستقبل الطاقة. وفي هذا العام، سيجمع بين الشركات الرائدة والمتخصصين في صناعة الطاقة، ويقدم فرصة فريدة لاستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ويعزز فرص التواصل، وتأسيس الشراكات التجارية الجديدة، وتبادل المعرفة. ويتوقع أن يسرع الحدث من نمو الأعمال، ويحفز فرص الاستثمار، من خلال تسليط الضوء على التطورات الحديثة في صناعة الطاقة العالمية.

وفيه تصريحه حول على الدور الحيوي الذي يقوم به معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2024 في تحديد مستقبل الطاقة قال الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام المديرية العامة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن "يتجاوز هذا الحدث مجرد عرض لأحدث التقنيات في صناعة الطاقة، حيث أنه يشكل منصة فعّالة لالتقاء قادة الصناعة على الساحة العالمية لاستقطاب الحلول المستدامة. حيث تركز فعاليات الحدث إضافة على التحديات الحالية في مجال الطاقة، المبادرات الريادية في الصناعة مثل دمج الطاقة المتجددة، وتقليل الأثر الكربوني، وابتكارات التكنولوجيا في كفاءة الطاقة، وتم تصميم هذه الحوارات لتحقيق تأثير إيجابي وتوجيه صياغة السياسات وتحديد المعايير التشغيلية، مما يشكل خطوة هامة نحو مشهد طاقة أكثر استدامة وكفاءة وابتكارًا، ونتوقع أن تكون الرؤى والشراكات التي ستنشأ عن هذا الحدث محفزة لتحقيق تقدم جدير بالثناء في استدامة الطاقة وتنمية الاقتصاد، الأمر الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو مستقبل أكثر استدامة".

هذا ويتوقع أن يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 300 شركة محلية وعالمية من أكثر من 24 دولة، وخلال الأيام الثلاثة للحدث، يتوقع أن تتجاوز أعداد الزوار الـ 15,000 زائر من المهتمين بقطاع الطاقة بمختلف مجالاته. يتميز المعرض، الذي يُمكن الحضور إليه مجانًا، بعروض للمنتجات التي تبرز أحدث التقنيات التي تعزز مشهد الطاقة في سلطنة عمان.

كما يصاحب المعرض مؤتمر جمعية مهندسي البترول، حيث يجتمع فيه خبراء على مستوى دوليون وقادة الصناعة لاستكشاف تحول قطاع النفط نحو عصر إزالة الكربون واعتماد الطاقة النظيفة، وذلك من خلال الجلسات النقاشية ومجموعة من أوراق العمل. يتناول المؤتمر بعمق رؤى وأفضل الممارسات الحيوية المرتبطة بتحول الطاقة، كما يسلط الضوء على التحديات والفرص في تطوير مصادر الطاقة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتسهم في بناء مستقبل مستدام، حيث يكون توليد الطاقة آمنًا وفعالًا دون التأثير على البيئة.

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علاوةً على ذلك، سيضم المؤتمر مجموعة من الحوارات بين رواد الصناعة على مستوى العالم تحت مسمى " متحدثي أوبيس" التي يمكن اعتبارها بمثابة ورشة عمل مطولة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع النفط والغاز والطاقة، الأمر الذي يشكل فرصة للمشاركين لاستكشاف مجموعة من التقنيات الجديدة، بدءًا من التطورات الرقمية إلى التطورات المتعلقة بعمليات الإنتاج، إلى جانب الاستفادة من تجارب الخبراء في الصناعة وأفضل الممارسات التي يتم مشاركتها. ستكون هذه الورشة منصة تقدم رؤى مختلفة حول اتجاهات الصناعة والتقنيات الناشئة التي يمكن للشركات الاستفادة منها. جميع جلسات متحدثي أوبيس مجانية للحضور ومعتمدة من قبل CPD (التطوير المهني المستمر).

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من بين أبرز مزايا معرض ومؤتمر البترول والطاقة 2024 التزامه الواضح بالابتكار والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة. حيث سيضم مجموعة من الفعاليات المصاحبة مثل "ملتقى المحترفين الشباب" الذي يُعد فرصة مهمة للجيل القادم من قادة قطاع الطاقة للتفاعل مع رواد الصناعة الحاليين، مما يعزز معرفتهم ومهاراتهم لدفع التطورات المستقبلية.

فيما يُعتبر معرض المشاريع المصاحبة منبرًا يتم فيه استعراض تفاصيل أهم المشاريع الهادفة إلى تعزيز الطاقة المستدامة والنظيفة. كما يسلط الضوء على مشاريع تجسد ليس فقط الابتكار والتكنولوجيا، ولكن أيضًا لها تأثير تجاري ملموس، وتظهر التفوق في مجال الصحة والسلامة وتتمتع بقابلية التوسع في بيئات متنوعة. وتمثل فرصة للشركات والأفراد لتقديم مشاريع تعزز مستقبل الصناعة، مع التركيز على قضايا رئيسية في إطار العمل نحو طاقة أكثر استدامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحدث سيتضمن فعالية خاصة تحت مسمى "جوائز معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2024" التي ستسعى لتكريم التميز في صناعة الطاقة مع التركيز على النهج الابتكاري والمستدام. ستُمنح الجوائز تقديرًا للمساهمات في فئات متنوعة مثل الابتكار والأداء التشغيلي والقيمة المحلية وتطوير الموارد البشرية والصحة والسلامة والاستدامة، ومبادرات الطاقة منخفضة الكربون. يتم تقييم المشاركات وفقًا لمعايير تشمل الحلول المتقدمة والمبتكرة، وتأثيرها، وإمكانيات تطبيقها في الصناعة بشكل أوسع. كما تعتبر هذه الجوائز شهادة على تطورات الصناعة، وتقدم رؤية شاملة حول اتجاهها المستقبلي.

بصفته منصة مثالية لالتقاء الخبراء وصناع السياسات في صناعة الطاقة، يُتوقع أن يكون معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة حدثًا جاذبا على مستوى تعزيز الحوار بين رواد القطاع على المستوى الدولي والمسؤولين عن تشكيل مستقبل الطاقة.

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-انتهى-