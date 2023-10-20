دبي - أعلنت إنفورما كونكت عن تنظيم الدورة 21 من قمة ومعرض الموارد البشرية، الفعالية الأشمل والأعرق في مجال الموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط، والتي تنطلق بين 23 و27 أكتوبر الجاري لتُقدم أكثر التجارب شمولية وتفاعلية من خلال برنامج يمتد على خمسة أيام ويشمل دورة تدريبية متخصصة ومؤتمرين ومعرضاً وحفلاً لتوزيع الجوائز ويومين من ورش العمل المعتمدة حول أبرز المواضيع في ميدان الموارد البشرية مع تركيز خاص على مستقبل العمل.

وتتميز الفعالية بإرث عريق يعود لأكثر من عشرين عاماً، برزت خلالها كمنارة تُلهم أخصائي الموارد البشرية وتدعم ابتكاراتهم. وتستهل الفعالية أجندتها لهذا العام بدورة تدريبية متخصصة وحصرية يقدمها ديف أولريش في 23 أكتوبر في فندق بارك حياة دبي. والسيد ديف أولريش هو إحدى الشخصيات المؤثرة في ميدان الموارد البشرية والإدارة، ويحظى باحترام كبير في عالم الأعمال، كما يزخر سجله بالعديد من الجوائز، بما فيها تصنيفه كأفضل معلم إداري وقيادي من قبل مجلة بيزنيس ويك، وإدراجه ضمن قائمة أفضل خمسة مدربين من مجلة فوربس. وإلى جانب ذلك، أسهمت إضافة اسم أولريش إلى لوحة الشرف في مؤسسة "المفكرون الخمسون" في تعزيز مكانته الرائدة كواحد من أبرز المفكرين في مجال الأعمال على مستوى العالم.

وتحظى دورة أولريش التدريبية المرتقبة حول إدارة المواهب بأهمية استثنائية، لا سيما مع تسليطها الضوء على الدور المهم للموهبة في العالم المؤسسي. ومن ناحية أخرى، تتناول الجلسة التوجهات الناشئة في مجال إدارة المواهب وتقدم تحليلات دقيقة وقائمة على البيانات من خلال نظام التوجيه التنظيمي، كما تزود الحضور باستراتيجيات عملية للاستفادة من مزايا الموهبة داخل مؤسساتهم. ويوفر رصيد أولريش من الخبرات وجوائز التقدير أفكاراً لا غنى عنها للراغبين بالتميّز في عالم الأعمال دائم التطور. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ديف أولريش: "يتطور مشهد الموارد البشرية العالمية بوتيرة متسارعة مدفوعاً بعوامل مثل أزمة كوفيد-19 والتقنيات الجديدة. وأمّا في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، يتمتع القطاع بقدر كبير من الديناميكية بفضل النمو الاقتصادي والطلب المرتفع على المواهب. وتمثل قمة ومعرض الموارد البشرية منصة مثالية للتعلُّم والتواصل والتعاون في مواجهة هذه التحديات".

وتنطلق فعالية قمة ومعرض الموارد البشرية يومي 24 و25 أكتوبر في القاعتين الثالثة والرابعة في مركز دبي التجاري العالمي، وتجمع أبرز قادة القطاع لمشاركة مجموعة من الرؤى العملية من خلال صيغ متنوعة تغطي مواضيع عدة تتراوح بين مستقبل العمل، وتفاعل الموظفين، واستراتيجيات المواهب، والتنوع والمساواة والشمولية، والمكافآت الإجمالية، وغيرها الكثير. وإلى جانب ذلك، تستضيف الفعالية معرضاً موسعاً يسلط الضوء على أبرز الحلول والخدمات العالمية في مجال الموارد البشرية، والتي تقدمها شركات مثل زيوريخ إنترناشيونال لايف ليميتد ووارتون (الجهات الراعية للعنوان الرئيسي)، وأكريفيا إتش سي إم (الراعي الذهبي وراعي القهوة)، وبيبول سترونج / فانتاج سيركل (الجهات الراعية البلاتينية، إلى جانب رعايتها حفل العشاء والمشروبات لتوزيع جوائز مستقبل مكان العمل). ويحظى الزوار بإمكانية الوصول المجاني إلى أربع غرف تقدم ندوات متنوعة، بما فيها ندوة الابتكار والتكنولوجيا (غرفة تكنولوجيا الموارد البشرية). وتقدم قمة ومعرض الموارد البشرية تجربة شاملة تغطي فرص التواصل وتجارب التعلُّم القيّمة، فضلاً عن إمكانية استكشاف أحدث التوجهات في مجالات الموارد البشرية وجودة الحياة.

وتشمل قائمة الجهات الراعية البلاتينية أيضاً كلاً من سيينا للرعاية الصحية وحياة للتأمين وإكسبرت ليرنينج / كورنر ستون، ومجموعة نوليدج الاستشارية. بينما تنضم كلاً من داروين بوكس وبوبا جلوبال/ سكون إلى قائمة الجهات الراعية الذهبية.

ويتسنى للحضور في قمة ومعرض الموارد البشرية لقاء مجموعة من أبرز الشخصيات في القطاع، بمن فيها ليندا جراتون، الأستاذة المتميزة وإحدى واضعي النظريات التنظيمية لدى كلية لندن لإدارة الأعمال، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال مستقبل العمل. وأمّا في اليوم الثاني، تشارك لوسي آدمز، مديرة الموارد البشرية السابقة لدى بي بي سي، خبراتها في مجال إدارة التغييرات الكبيرة في المنظمات المعقدة، وسبل اتخاذ القرارات السريعة، والاعتبارات الأخلاقية، فضلاً عن إعادة رسم ملامح القيادة في العالم المضطرب. كما تطرح لوسي مجموعة من الأفكار حول طرق إدارة الرقابة العامة والتحديات التنظيمية التي واجهتها عندما شغلت منصبها على مدى خمسة أعوام، لتمنح الحضور آفاقاً جديدة حول القيادة وتفاعل الموظفين. وتقدم الفعالية جلسة حوار مميزة أخرى مع الدكتور آدم هيكمان، نائب الرئيس لشؤون التعلُّم والتطوير التنظيمي وتنمية أعضاء فرق العمل لدى شركة والت ديزني، والخبير البارز في مجالات القيادة والموارد البشرية والتطوير التنظيمي، حيث يطرح الدكتور هيكمان مجموعة من الرؤى القيّمة حول القيادة في 25 أكتوبر.

وتنطلق فعاليات جوائز مستقبل مكان العمل، المنصة الرائدة لتقدير المبدعين في الشرق الأوسط، في 24 أكتوبر في فندق بارك حياة دبي. وتحتفي هذه الجوائز بالابتكار في ممارسات ومبادرات الموارد البشرية، وتكرّم المساهمات البارزة التي يقدمها الأفراد والفرق والأقسام والمؤسسات التي رسمت ملامح مشهد الموارد البشرية على مستوى المنطقة. ويتمثل هدف هذه الجوائز في تعزيز أفضل الممارسات الكفيلة برفع سوية تجارب الموظفين ودعم نمو الأعمال والارتقاء بمستوى القطاع ككل.

وفي أعقاب حفل توزيع الجوائز، تنطلق ورش العمل المعتمدة يومي 26 و27 أكتوبر في فندق شيراتون جراند، والتي تشمل:

التفكير التصميمي للمكافآت الكلية لتجارب موظفين استثنائية – يقدمها الدكتور تود برودي، عضو هيئة التدريس لدى مؤسسة ورلد آت ورك العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواءمة استراتيجية التعلُّم وتطوير المواهب مع أهداف الأعمال – تقدمها نيامه بريودي- جوردان، الخبيرة المتعاونة مع جمعية تنمية المواهب.

إعادة تشكيل ورفع سوية مهارات القوى العاملة - تقدمها الدكتورة بام جاكسون، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة دريفن بيرفورمانس الاستشارية م. م. ح.

الذكاء الاصطناعي التوليدي والموارد البشرية - يقدمها فريدريك هانتيينس، الرئيس التنفيذي لشركة جيت ديزاين ثنكينج.

المكافآت الإجمالية في عصر العمل عن بُعد: مواءمة التعويضات والمزايا مع القوى العاملة الهجينة – يقدمها الدكتور تود برودي، عضو هيئة التدريس لدى مؤسسة ورلد آت ورك العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهادة أساسيات التدريب والتيسير - تقدمها سيما ناجراث مينون، المديرة الإدارية ومؤسسة كالم وورلد وايد، والمدربة المعتمدة من قبل جمعية تنمية المواهب.

نظرية رأس المال الوظيفي - يقدمها شاد روجرز، مؤسس كليرمونت ديفيلوبمنت.

يمكن للراغبين في المشاركة حجز تصريح الدخول الشخصي للاستفادة من فرص التعلُّم والتواصل والتعمق في تفاصيل القطاع على مدى خمسة أيام. وتجدر الإشارة إلى أنّ تصريح دخول المندوب المتميز يتيح حضور القمة المباشرة على مدى يومين في دبي، فضلاً عن دخول المعرض والتواصل شخصياً مع المشاركين خلال فعاليات الغداء واستراحات القهوة والاجتماعات الشخصية التي تستضيفها الفعالية. وتتوفر مجموعة من أنواع التصاريح، بما فيها البلاتينية التي توفر وصولاً إلى جميع الأنشطة على مدى أيام الفعالية الخمسة؛ والذهبية للاستمتاع بمرونة الاختيار؛ والفضية للدخول المخصص؛ والبرونزية لحضور تجربة شاملة على مدى يومين؛ وتصريح الجوائز للاستمتاع بفرصة الدخول الحصري إلى المعرض والندوات وحفل توزيع الجوائز. كما يحصل الحضور على مكافأة على شكل اشتراك مجاني لمدة عام كامل في خدمة ستريملي، منصة محتوى الفيديو الجديدة، والتي تمنحهم فرصة الوصول إلى محتوى معرض وقمة الموارد البشرية والتسجيلات المصورة من الفعاليات الخاصة بمجتمع الموارد البشرية، بالإضافة إلى حسومات خاصة بحجوزات المجموعات.

للمساعدة في عملية الحجز، يرجى زيارة: http://www.hrsummitexpo.com/ أو الاتصال / التواصل من خلال الواتساب على الرقم: 971551760524+ أو البريد الإلكتروني: hrsummitsales@informa.com.

#بياناتشركات

- انتهى -