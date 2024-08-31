أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقّاري الإمارات عن اختيار شركة كراكال، الشركة الرائدة إقليميًا في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء، لتكون راعيًا للأسلحة في نسخته الحادية والعشرين، مما يُعزز التزام المعرض السنوي بعرض العلامات التجارية الأبرز في قطاعي الصيد والرماية.

وسيضمّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المرتقب هذا العام مجموعة من الأنشطة الأكثر تنوّعًا وثراءً حتى الآن، بما فيها العروض الحية والمسابقات المثيرة والعروض التراثية والرياضية الرائدة.

بهذه المناسبة، قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها : "يحدونا الفخر الإعلان عن اختيار شركة كراكال راعيًا للأسلحة في النسخة الحادية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. إذ يتماشى التزام شركة كراكال الرائدة بالابتكار والتميز تمامًا مع أهداف المعرض المتمثلة في الاحتفاء باالإرث والتقاليد، مع تبني أحدث التطورات في الصناعة".

وتندرج كراكال، التي تأسست في أبوظبي عام 2007، ضمن قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة ايدج، وتعتبر شركة رائدة إقليميًا في مجال الأسلحة الخفيفة عالية الأداء. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع واختبار وصيانة الأسلحة الخفيفة من عيار 9 ملم إلى 12.7 ملم، بما فيها مسدسات القتال والرشاشات الحديثة والبنادق الهجومية وبنادق القناصة.

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال " نهدف سنوياً إلى ابراز روح التراث الفاخر لدولة الإمارات وتاريخها الثقافي وإرثها العريق، إلى جانب عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأسلحة الخفيفة. وبالنسبة للرامي المحترف، نعود هذا العام إلى الحدث بعرض كامل لأسلحتنا النارية المصنوعة في دولة الإمارات. كما يمنحنا معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية لتعزيز تقاربنا مع مجتمعات متعددة في المنطقة، حيث نعرض المسدسات والبنادق التي تجمع بين الدقة والتكنولوجيا المتقدمة والتراث ، إلى جانب بنادق الصيد المشهورة عالميًا التي تخص مجتمع الصيد. "

سقدم شركة كراكال خلال المعرض المجموعة الكاملة من المسدسات والبنادق التجارية والمخصصة لأغراض الصيد والقنص ، إلى جانب تواجدالذخيرة من شركة "لهب" للذخيرة الخفيفة التابعة لمجموعة إيدج، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات ضمن قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مسدس "ليوا" الجديد و مجموعة مختارة من بنادق الصيد الفاخرة من شركة "ميركل" الألمانية التابعة لشركة كراكال، والتي تشتهر بخبرتها الممتدة لأكثر من مائة عام في قطاع صناعة بنادق الصيد الفاخرة فائقة التوازن.

تشمل محفظة منتجات كراكال الحالية المكونة من 9 × 19 ملم مسدسات مقاتلة من طراز " CARACAL EF " و" CARACAL F GEN II"، و رشاش " CMP 9". تشمل البنادق الهجومية "816" من طراز " CAR " والتي أثبتت كفاءة عالية ، عيار 5.56x45 ملم، وبندقية هجومية من طراز " CAR 817"، عيار 7,62 ملم. كما تقدم كراكال مجموعة خاصة من بنادق القنص الوعرة، بما في ذلك عائلة "CSR " طراز بنادق القنص ذات الحركة التربيعية، المكونة من".308 Winchester " و ".338 Lapua Magnum "و 12.7x99ملم ، و " CAR 817 DMMR "عيار 7.62x51ملم و بندقية القنص نصف آلية" CSA 338" مغطاة" .338 Lapua Magnum".

وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، صنع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إرثًا عريقاً يعزز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاعي الصيد والحفاظ على البيئة. وتنعقد هذه النسخة بتنظيم من نادي صقاري الإمارات وبالتعاون مع مجموعة أدنيك كشريك استراتيجي.

نبذة عن كراكال

تأسست في عام 2007، تعد كراكال من الشركات العالمية المتميزة في تصنيع الأسلحة الخفيفة حيث يمتد تاريخ إنتاجها إلى أكثر من خمسة عشر عاماً في تصميم وتصنيع وتجميع الأسلحة عالية الدقة. تقوم الشركة بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة النارية التي أثبتت مهمتها وجودتها لقطاعات عدة مثل إنفاذ القانون وقوات الأمن والقوات العسكرية. تشمل مجموعة منتجات CARACAL المسدسات ومدافع الرشاشات والبنادق الهجومية وبنادق القناصة عبر مجموعة من العيارات. تنعكس تجربة CARACAL في جودة وأداء وموثوقية مجموعة أسلحتها المتزايدة، والتي تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب وكذلك متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تعتبر كاراكال جزء من مجموعة الصواريخ والأسلحة التابعة لمجموعة EDGE، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم.

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