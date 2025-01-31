تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025 (DJWE) أبوابه للجمهور في 30 يناير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، في نسخته الـ 21، والذي تنظمه قطر للسياحة وتقدمه Visit Qatar. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، والمهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar كما حضر الفعالية عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات البارزة.

وتعليقا على افتتاح المعرض، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar: "يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نموذجًا مميزًا يعكس قدرة قطر على استضافة الفعاليات العالمية وجذب الجمهور الدولي، ويعكس مكانتها المتنامية كوجهة رائدة في مجال سياحة فعاليات الأعمال على مستوى المنطقة. هذا الحدث المرموق لا يقتصر فقط على الاحتفاء بفن صناعة المجوهرات الفاخرة، بل يتماشى مع رؤيتنا لإنشاء بيئة تجذب الأعمال التجارية وتعزيز التبادلات الثقافية العالمية. ومع افتتاح النسخة الـ 21، يسعدنا توفير فرص للتواصل بين العاملين في الصناعة والزوار الدوليين واكتشاف المزيج الفريد من التراث والحداثة الذي يميز دولة قطر. هذا العام، لا يقتصر المعرض على جمع أرقى العلامات التجارية والمصممين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على فنون الابتكار والإبداع."

وتعليقاً على الرعاية البلاتينية من مجموعة QNB للنسخة الـ 21 للمعرض، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: " نفخر بأن نكون دائماً ضمن أولى المؤسسات المالية الداعمة للعلامات التجارية المحلية وتشجيع رواد الأعمال القطريين في جميع القطاعات، لنكون جزءاً من قصص نجاحهم. كما تؤكد رعايتنا لهذا الحدث المرموق حرص المجموعة على تواجد علامتها التجارية في أهم الفعاليات المحلية ذات الطابع العالمي التي ينظمها شريكنا قطر للسياحة ولأعوام عديدة.

تعد مشاركة QNB بمثابة تقليد سنوي نحرص عليه لتعزيز حضورنا في هذه المنصة الرائدة التي تمنح آلاف الزوار من حول العالم تجربة فريدة من الفخامة والأناقة والتميز."

سيشمل المعرض الذي يستمر طوال الأسبوع مجموعة رائعة من القطع المميزة، والمجوهرات الفاخرة، والتصاميم المبتكرة من علامات مثل مجوهرات الفردان، مجوهرات الماجد، علي بن علي لاكجوري، المجوهرات الأميري، فيفتي ون إيست، مجوهرات المفتاح، الصالون الأزرق، بولغاري، التحف والمجوهرات والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المعرض مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الدولية، إلى جانب مصممين قطريين مبدعين، مواصلاً تقليده في دمج التراث مع الابتكار. كما سيشهد المعرض العودة المنتظرة للأجنحة القطرية والتركية والهندية، حيث ستعرض كل منها حرفية فريدة.

من جانبه قال السيد علي حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: "في سابقة تاريخية، يمثل معرض هذا العام محطة بارزة حيث اختارت عدة علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك "فاشيرون كونستانتين" و"شوبارد" وغيرهما من صناع المجوهرات المعروفين، عرض مجموعاتهم في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات قبل ظهورها في معرض جنيف الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات".

كما أعرب عن فخره بالمساهمة في تصميم ساعة إصدار محدود لصالح "فاشيرون كونستانتين" احتفالاً بالذكرى الـ 270 لتأسيسها، مما يضفي لمسة شخصية مميزة على هذا الإنجاز الاستثنائي.

وفي هذا الصدد قال السيد جميل بن مهدي الماجد، نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات الماجد: "نحن متحمسون جدا لإقامة النسخة 21 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مجددا ولعرض أحدث التصاميم الفاخرة لعلامات تجارية عالمية ومحلية.

وتماشياً مع تقاليد النسخ السابقة، أقامت مجوهرات الماجد شراكات حصرية جديدة مع علامات ستكشف النقاب عنها خلال المعرض بالإضافة إلى العديد من الماركات التي تعمل تحت مظلة مجوهرات الماجد وتحقق نجاحا فريداً في السوق القطري، حيث يقدم العديد منها علامات تجارية جديدة ومجموعات محدودة الإصدار وقطعاً فنية رائعة حصرية للمعرض.

وقال سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني: "لقد دأبت المجوهرات الأميرية منذ نشأتها في عام 1994 على المشاركة الفعالة في رفع مستوى تجارة المجوهرات والساعات الثمينة في دولة قطر بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين القطريين و التي تعتبر واحدة من الأعلى في العالم.ومن هنا كان قرار المشاركة السنوية الدائمة في معرض الدوحة للساعات و المجوهرات منذ نسخته الأولى وصولا لنسخته الواحد والعشرين هذا العام, بمثابة الخيار الاستراتيجي الأمثل للمجوهرات الأميرية للاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في عالم الفخامة والرقي و الجمال.وأخيرا نود أن نشكر القائمين على إدارة المعرض لما يقدموه من حسن ضيافة و إدارة و تطوير بشكل ملحوظ مما ساهم و يساهم في زيادة نجاح و سمعة المعرض اقليميا و عالميا ".

يعدّ فيفتي ون إيست أحد العارضين المميزين في هذا المعرض منذ انطلاقته، ما يعزّز مكانته كوجهة رائدة للأناقة التي تتخطّى الزمن في قطر. وبهذه المناسبة، صرّح السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست: "يشرّفنا المشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي رسّخ مكانته المميزة، وأصبح منارةً للفخامة والحرفية العالية، سواءً على مستوى قطر، أو على الصعيد العالمي. ويجذب هذا المعرض سنويًا جمهورًا مميزًا من هواة جمع الساعات والمجوهرات، والخبراء، والعملاء من داخل قطر وخارجها، الأمر الذي يعكس تميّز قطر كوجهة عالمية للفخامة. في فيفتي ون إيست، نهتم باختيار بعض من أندر القطع وأحدث الإبداعات من العلامات التجارية التي نمثّلها، والتي تليق بالرقي الذي يتميّز به هذا الحدث الفريد من نوعه".

وأضاف: "نثمّن جهود المنظمين في تقديم هذا المعرض الرائع، وندعو جميع الزوار إلى جناحنا واستكشاف أحدث الإبداعات من أشهر العلامات التجارية العالمية، حيث نعدهم برحلة غامرة حافلة بالروائع والقطع الفريدة".

قال السيد عبد الله المفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات المفتاح: "يسعدنا في مجوهرات المفتاح مشاركتكم مجموعة رائعة من المجوهرات والساعات من أرقى العلامات التجارية العالمية في النسخة الحادية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025. منذ عام 1984 كانت ولا زالت مجوهرات المفتاح جزءًا من مناسباتكم السعيدة، سواء كانت حفلات الزفاف، حفلات التخرج، أو حتى لحظات الحياة اليومية، ونواصل اليوم تقديم روائعنا التي تجمع بين الجمال والأناقة. تُبرز مشاركتنا هذا العام أحدث صيحات التصميم من العلامات التجارية العالمية إلى جانب القطع الكلاسيكية الخالدة، حيث ندعوكم لاكتشاف مجوهرات تُجسد ذوقكم الرفيع وتعكس أناقتكم الداخلية. من أطقم الزفاف الفاخرة إلى المجوهرات اليومية المميزة، نقدم لكم مجموعة استثنائية تفيض بالفخامة والرقي. ندعوكم لزيارة جناح مجوهرات المفتاح في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025، حيث نقدم مجموعة مختارة بعناية من أرقى المجوهرات والساعات العالمية التي تليق بكم. دعونا نأخذكم في رحلة فريدة إلى عالم من الفخامة والرقي."

قال السيد نبيل أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو عيسى القابضة: "يسعدنا المشاركة في النسخة الحادية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لعام 2025. شارك الصالون الأزرق في هذا المعرض على مدار السنوات السابقة كمثال للفخامة وكل ما هو جديد وحصري، وما يميز معرض هذا العام عن كل عام هو عرضنا لمجموعة منتقاة من الساعات الحصرية للصالون الأزرق، ولكل منها تصميم دقيق يجسد جوهر الوقت ويعبر عن الهوية القطرية، والمصممة خصيصًا لقطر. هذه الساعات لا تعكس فقط الجودة العالمية التي تميزها كونها من العلامات التجارية الشهيرة ولكنها تحتضن أيضًا النسيج الثقافي الغني لقطر، مما يجعلها فريدة من نوعها. ننتظر هذا الحدث سنوياً، حيث إنه يمثل لنا فرصة اللقاء بعملائنا والتواصل المباشر معهم، بالاضافة للاطلاع المباشر على انطباعاتهم حول الجناح الخاص بالصالون الأزرق بشكل خاص، وحول المعرض بشكل عام".

قال ستيفان لارهير، المدير الإداري لدى بولغري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "إن بولغري هي العلامة الإيطالية الرائدة في مجال إبداع المجوهرات الفاخرة التي تجسد أرفع مستويات فن أسلوب الحياة الإيطالية المفعمة بالفخامة، ويسرنا الكشف عن مشاركتها في الدورة الـ 21 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. ونفخر هذا العام بالكشف عن الإطلاق الأول لقلادة مونتي خلال مشاركتنا في قطر، لنقدم تحفة فنية تجسد التزامنا الراسخ بأعلى مستويات الإبداع الحرفي، وتحتفي بالروابط الوثيقة بين مفهوم الإبداع والتراث العريق. ويواصل هذا الإبداع الفريد إثراء الحوار الثقافي بين روما والمنطقة، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية في صميم رحلة دار بولغري الاستثنائية".

وتعليقًا على مشاركتهم في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، قال السيد علي الخلف رئيس مجلس إدارة "التحف والمجوهرات": "نفخر في "التحف والمجوهرات" بعرض مجموعتنا الحصرية من المجوهرات الفاخرة، التي تمثل مزيجًا متناغمًا بين التقاليد العريقة والابتكار المتطور. إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025 ليس مجرد حدث عادي؛ بل يُعد أحد أكثر التجمعات رقيًا في المنطقة ويمثل عرضًا عالميًا مرموقًا للفخامة والحرفية. نحن فخورون بالمشاركة في هذه المنصة الاستثنائية التي تجمع بين عشاق الفن وهواة الاقتناء ورواد الابتكار من جميع أنحاء العالم. إنها فرصة ثمينة لعرض قطعنا المصممة بعناية فائقة في حدث يعكس أرقى معايير الأناقة والفن. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنظمي معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على التزامهم الراسخ بالتميز، وعلى توفير هذه المنصة الرائعة للاحتفاء بفن صناعة المجوهرات والساعات. وكما عودناكم دائمًا، نسعى لتقديم قطع فريدة وحصرية لهذا الحدث المرموق، مشاركين شغفنا بالحرفية مع جمهور دولي يتمتع بذوق رفيع."

ويتعاون معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وهي واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، كما تتعاون مؤسسة التعليم فوق الجميع هذا العام مع "أمربالي"، دار المجوهرات الشهيرة، لإطلاق مجموعة مجوهرات حصرية بعنوان "آفاق التراث"، تستلهم هذه المجموعة الفريدة تصميماتها من دمج التراث المعماري لآفاق المجوهرات مع الحرفية الهندية التقليدية التي تشتهر بها "أمربالي".

من جانبها، قالت السيدة فاطمة النعمة، من مؤسسة "التعليم فوق الجميع": "في مؤسسة التعليم فوق الجميع، نحن ملتزمون بتغيير حياة الأفراد من خلال توفير التعليم الجيد، لقد دعمت جهودنا أكثر من 22 مليون طفل وشاب حول العالم، مما مكّنهم من التغلب على العقبات وإطلاق إمكاناتهم، تشكل النسخة الـ 21 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منصة قيمة لدعم رسالتنا في توفير التعليم الشامل والعادل للأطفال الأكثر ضعفًا وتهميشا، من خلال هذه المبادرة، نطمح إلى تمكين الأجيال القادمة وضمان حصول كل طفل، بغض النظر عن ظروفه، على فرصة للتعلم والنمو والازدهار."

يفتح المعرض أبوابه من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً في يوم الخميس، ومن 3 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً في يوم الجمعة.

يعد هذا الحدث الحصري بتجربة فريدة للمشاركين. يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بخيارات الطعام والشراب داخل المعرض وخارجه في منطقة الردهة.

لقد أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من المعارض الرئيسية على مستوى علاقات الشركات وعملائهم أيضا في المنطقة. كما يعد المعرض من الفعاليات الأكثر حيوية في رزنامة قطر ومحفزًا للتبادل الثقافي والنمو الاقتصادي. ويواصل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات عاما بعد عام دوره كمنصة للنمو التجاري والتعاون الإبداعي.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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