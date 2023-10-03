المنامة، البحرين: يعود معرض الخريف 2023 أكبر وأشهر معرض للمنتجات الاستهلاكية في البحرين، والذي تنظمه إنفورما ماركتس، خلال الفترة من 21 ولغاية 29 ديسمبر 2023 في القاعتين 5 و6 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.

معرض الخريف يقدم تجربة تسوق سنوية ينتظرها الكثير من الأفراد والأسر من مواطني ومقيمي حتى سياح المملكة، كونه يجمع العديد من الشركات والمنتجات المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة وتحفيز النشاط التجاري. يعتبر معرض الخريف ركيزة أساسية لقطاع السياحة وذلك من قبل تعزيز الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونحو تحقيق أهداف مجلس التنمية الاقتصادية.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: "معرض الخريف هو أكبر وأشهر معرض سنوي للمنتجات الاستهلاكية في البحرين، ويتمتع بأجواء فريدة من نوعها ليستمتع بها الزوار. سيتحول خلالها المعرض لقرية ملونة مملوءة بمنتجات من قبل التجار القادمون من جميع أنحاء العالم إلى البحرين، حاملين معهم أفضل صادرات بلادهم. وإن أكبر المجموعات الدولية تجتمع لتشكيل أجنحة مخصصة لتمثيل دولهم."

يستقطب معرض الخريف أكثر من 165,000 متسوق من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقام المعرض لمدة 9 أيام ويضم أكثر من 600 كشك من 16 دولة. يعتمد الموزعين والوكلاء في منطقة الخليج على المعرض بشكل كبير لتسويق منتجاتهم، حيث تُعرض مجموعة واسعة من المنتجات للبيع خلال فترة المعرض، بدءاً من المواد الغذائية المختلفة إلى المنسوجات والمفروشات والسلع الكهربائية والملابس، كما أصبح مركز للتواصل وتوسيع أعمالهم. ستقدم نسخة 2023 جناحين جديدين من تايلاند والصين.

بناءً على النجاح السابق، من المتوقع أن يجذب المعرض عددًا كبيرًا من الزوار يصل إلى 20,000 زائر يوميًا طوال مدة المعرض. سيقام المعرض في الفترة من 21 إلى 29 ديسمبر 2022 في القاعتين 5 و6 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد الموجود في منطقة صخير. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.theautumnfair.com

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نبذة عن معرض الخريف:

تم تأسيس معرض الخريف عام 1979، والذي تنظمه إنفورما ماركتس Informa Markets. يستقطب أكثر من 165,000 متسوق من دول مجلس التعاون الخليجي. كما يقام المعرض لمدة 9 أيام ويضم أكثر من 600 كشك من 16 دولة. يعتمد الموزعين والوكلاء في منطقة الخليج على المعرض بشكل كبير لتسويق منتجاتهم، حيث تُعرض مجموعة واسعة من المنتجات للبيع خلال فترة المعرض، بدءاً من المواد الغذائية المختلفة إلى المنسوجات والمفروشات والسلع الكهربائية والملابس، كما أصبح مركز للتواصل وتوسيع أعمالهم. ستقدم نسخة 2023 جناحين جديدين من تايلاند والصين.

سيقام المعرض في الفترة من 21 إلى 29 ديسمبر 2022 في القاعتين 5 و6 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد الموجود في منطقة صخير. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.theautumnfair.com.

نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

يتم تنظيم معرض الخريف من قِبل شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". ". وتعمل الشركة على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام.

نحقق في إنفورما ماركتس نجاح باهر لمعايير الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال دراسة السوق نقدم نتائج مذهلة لعملائنا. نسعى في وضع الاستدامة ضمن أساسيات أعمالنا وإدارة معارضنا ووظائفنا اليومية.

هدف إنفورما ماركتس هو أن تصبح شركة أكثر استدامة من أي وقت مضى في جميع عملياتها. وتحافظ على التزامها المستمر المدعوم بالبصيرة والابتكار والتعاون في إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على كل من المجتمعات والصناعات التي تعمل فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com