أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة تتناول 5 محاور رئيسية تشمل استعراض أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والقطاعات الأكثر تأثراً به، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، وعلاقته بالتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز مزاياه التنافسية

ميتا، وبي دبليو سي، وديلويت، ومايكروسوفت، وكوانتم بلاك من ماكنزي، وهيئة دبي الرقمية، وإس آيه بي، ضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للملتقى

أكثر من 70 متحدثاً من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة

أكثر من 1800 متخصص في الذكاء الاصطناعي يشاركون في فعاليات الملتقى على مدار يومين

12 معرض تفاعلي لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات التكنولوجيا والخدمات والعلوم والموسيقى والفن بالتعاون مع شركاء الملتقى

مشاركات بارزة في جلسات وفعاليات الملتقى من غوغل، وآي بي أم، ونوكيا، وهيومانيزم، وإتش تي سي فايف، ونيفيديا، وطلبات، وسناب، وكريم، وسوبر ورلد

الملتقى يشهد أيضاَ مشاركة طيران الإمارات، وبيدو، وتشكيل، ومركز دبي للبلوك تشين، وبي سي جي، وجمعية البلوك تشين الأوروبية، والمنظمة العالمية للبيانات الأخلاقية

دبي: تنطلق يوم غد (الأربعاء) أعمال ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071" في أبراج الإمارات بدبي، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين (11 و12 أكتوبر) إلى استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

أجندة متنوعة

وتتضمن أجندة فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات والعالم.

عروض تفاعلية

وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل خلال الملتقى 12 عرضاً تفاعلياً تقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، بما في ذلك معرض توظيف الذكاء الاصطناعي في وضع السياسات من "ميتا"، ومعرض منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي من "مايكروسوفت"، ومعرض تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الفن من "تشكيل"، إضافة إلى عرض موسيقي بعنوان "الإنسان والآلة الموسيقية والذكاء الاصطناعي" ومشاركات بارزة من "ديلويت" و"بي دبليو سي" و"ماكنزي" و"بيدو".

ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من كبرى الشركات التكنولوجية العملاقة والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

5 محاور رئيسية

وتركز فعاليات الملتقى على 5 محاور رئيسية تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

شراكات عالمية

وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للملتقى كلاً من "ميتا" و"بي دبليو سي" و"ديلويت" و"مايكروسوفت" و"كوانتم بلاك من ماكنزي" و"هيئة دبي الرقمية" و"إس إيه بي".

وستشهد جلسات وفعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً مشاركات بارزة من "طيران الإمارات" و"إس آيه بي" و"غوغل" و"آي بي أم" و"نوكيا" و"هيومانيزم" و"إتش تي سي فايف" و"نيفيديا" و"طلبات" و"سوبر ورلد" و"سناب" و"كريم" و"بيدو" و"تشكيل" و"مركز دبي للبلوك تشين" و"بي سي جي" إضافة إلى جمعية البلوك تشين الأوروبية، والمنظمة العالمية للبيانات الأخلاقية.

متحدثون من الإمارات والعالم

وتتضمن قائمة المتحدثين في الجلسات الرئيسية ضمن اليوم الأول للملتقى كلاً من علي دلول من "مايكروسوفت"، وستيفن أندرسون وعلي حسيني من "بي دبليو سي"، وكوستي بيريكوس من "ديلويت"، وكيارا ماركاتي من "كوانتوم بلاك من ماكنزي"، ومارتن هينيج من "ساب"، وستاسا بودجورسك من "مايكروسوفت"، وويل بدر من " أمازون”، ومصطفى ظافر من "آي بي أم"، وكريستان جليتش من جمعية البلوك تشين الأوروبية.

كما يشارك في جلسات اليوم الأول معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة يونس آل ناصر مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، في هيئة دبي الرقمية، وسعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات”.

ولمزيد من المعلومات حول أجندة "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.dubaiassembly.ae).

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