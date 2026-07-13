ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب: أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن انضمامه شريكًا بلاتينيًا لمدينة شباب 2030 في نسختها الخامسة عشرة، وذلك ضمن شراكته الاستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب في البرنامج الذي ينطلق في 12 يوليو الجاري، بتنظيم من وزارة شؤون الشباب، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل (تمكين)، تأكيدًا لالتزامه بدعم الشباب البحريني، وذلك من خلال تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بمبادئ الصيرفة الإسلامية إلى جانب الإسهام في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للإسهام في مسيرة التنمية.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا للدور المجتمعي الذي يضطلع به بيت التمويل الكويتي - البحرين، وحرصه على دعم المبادرات التي تستثمر في طاقات الشباب من خلال توفير فرص نوعية لهم للتعلم والتدريب واكتساب المهارات بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية دورهم في دعم التنمية والابتكار.

وتُعد "مدينة شباب 2030" إحدى أبرز المبادرات الوطنية الموجهة للشباب في مملكة البحرين، حيث نجحت منذ انطلاقها في توفير منصة متكاملة لتنمية المهارات وصقل القدرات، من خلال برامج تدريبية وتخصصية وأنشطة تفاعلية تسهم في تعزيز جاهزية الشباب للمشاركة في مختلف القطاعات، إلى جانب تشجيعهم على الإبداع والابتكار وتعزيز إسهاماتهم في المبادرات المجتمعية والاقتصادية.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الشراكة مع بيت التمويل الكويتي - البحرين تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات الوطنية الموجهة للشباب، مشيرةً إلى أن نجاح "مدينة شباب 2030" على مدى السنوات الماضية جاء ثمرة لتضافر الجهود الوطنية والإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأضافت: "نثمن الشراكة الاستراتيجية مع بيت التمويل الكويتي - البحرين، والتي تجسد الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى إعداد الشباب وتأهيلهم. وتواصل مدينة شباب 2030 تقديم برامج نوعية وتجارب تدريبية متقدمة تسهم في تنمية قدرات الشباب البحريني وتعزيز جاهزيته للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة."

ومن جانبه، قال الدكتور شادي زهران الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب في رعاية النسخة الخامسة عشرة من مدينة شباب 2030، التي رسخت مكانتها بوصفها مبادرة وطنية رائدة لإعداد الشباب البحريني، وتنمية مهاراته، وتوسيع آفاقه المهنية والمعرفية."

وأضاف: "تنسجم هذه الشراكة مع رؤية بيت التمويل الكويتي - البحرين القائمة على الاستثمار في الكوادر الوطنية ، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء قدرات الشباب، من خلال توفير فرص نوعية تسهم في إعدادهم للمستقبل وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية. وانطلاقاً من كوننا مؤسسة مصرفية إسلامية، فإن مشاركتنا في مدينة شباب 2030 ستشمل تقديم برامج وأنشطة توعوية تسهم في تعزيز الثقافة المالية والتعريف بمبادئ الصيرفة الإسلامية، بما يساعد الشباب على تكوين فهم أعمق للمفاهيم المالية والمصرفية التي ستفيدهم في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية."

واختتم بالقول: "نؤمن بأن مسؤوليتنا المجتمعية لا تقتصر على دعم المبادرات الوطنية فحسب، بل تمتد إلى الإسهام في إعداد جيل أكثر وعياً بالمعارف المالية والمصرفية، وتعزيز إدراكه بأهمية الصيرفة الإسلامية ودورها في دعم التنمية المستدامة. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم مبادرات تفاعلية وبرامج تثقيفية، بما في ذلك مسابقات وأنشطة موجهة للشباب، تسهم في نشر الوعي بالصيرفة الإسلامية وترسيخ مفاهيمها بأسلوب عملي ومبتكر."

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين، من خلال استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المستدامة الهادفة إلى دعم الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لدعم أهداف التنمية المستدامة.

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