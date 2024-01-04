أطلقت "إنترناشيونال أس أو أس- الرشيد"، وهي مشروع مشترك بين شركة "إنترناشيونال أس أو أس" العالمية المتخصصة في مجال توفير الخدمات الطبية والمساعدة الصحية والأمنية، و"مجموعة الرشيد" السعودية التي تنشط في مجالات التصنيع والبناء والهندسة وغيرها من القطاعات الرئيسية، حملةً للتطعيم ضد الإنفلونزا لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وتحقيق أهداف الرعاية الصحية لاستراتيجية "رؤية السعودية 2030".

ونجحت الحملة، منذ إطلاقها في 12 نوفمبر 2023، في تقديم التطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية للموظفين في المناطق النائية والتي تم تأمينها بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، حيث تمحورت الحملة حول الحفاظ على صحة الموظفين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع خلال موسم الإنفلونزا.

وقال الدكتور عبد الرحمن أمان، من "إنترناشيونال أس أو أس – الرشيد": "سعدنا بإطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في إطار دعم أهداف برنامج تحول القطاع الصحي التي حددتها ’ رؤية السعودية 2030‘. وتُركّز الحملة بشكل رئيسي على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع. ونؤكّد التزامنا بدعم الأهداف الصحية الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث تُعدّ هذه الحملة خير دليل على إيماننا بالدور الجوهري لتدابير الرعاية الصحية الوقائية".

وأضاف الدكتور أمان: "تماشياً مع أهدافنا طويلة المدى، سيُواصل مستشارونا المتخصّصون في الصحة العالمية تكريس جهودهم لتحسين التخطيط للتطعيمات بفضل معارفهم وخبراتهم الواسعة، ما يُمكّنهم من دعم المنظمات الدولية والحكومات الوطنية في تنفيذ حملات التطعيم".

وتُوفّر "إنترناشيونال أس أو أس- الرشيد" لقاحات الإنفلونزا، وتستخدم موارد عالمية المستوى لدعم مبادرات الرعاية الصحية، مثل الإدارة السريرية والإدارة في الموقع والتنسيق العالمي وإعداد التقارير والتحاليل والأدوات الرقمية المدمجة بالكامل وإدارة التصعيد وتخفيف المخاطر.

وفي إطار برنامج تحول القطاع الصحي، ساهمت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا التي أطلقتها "إنترناشيونال أس أو أس – الرشيد" في تحقيق الأهداف الأشمل المتمثلة في الوقاية من الأمراض، وضمان الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، والامتثال للمعايير العالمية.

وتُركّز "إنترناشيونال أس أو أس – الرشيد" على التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتقديم رعاية صحية متقدّمة، وتلتزم بمساعدة المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد. ويشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة تحولات ملموسة مع التركيز المتزايد على الابتكار والجدوى من حيث التكلفة والوقاية من الأمراض، ويَسُرُّ "إنترناشيونال أس أو أس – الرشيد" أن تكون جزءاً من مجتمع يعطي الأولوية للصحة العامة وجودة حياة وسلامة الموظفين عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

#بياناشركات

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نبذة عن "إنترناشيونال أس أو أس -الرشيد":

"إنترناشيونال أس أو أس -الرشيد" هو مشروع مشترك بين إنترناشيونال أس أو أس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الرعاية الصحية وإدارة المخاطر الأمنية والصحة العامة لدعم النمو والإنتاجية منذ أكثر من 35 عاماً، و"مجموعة الرشيد"، وهي شركة سعودية رائدة تعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات والهندسة، والتجارة، والعقارات التجارية، والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الشراكة الفريدة التي تأسست في العام 2018، توفر "إنترناشيونال أس أو أس -الرشيد" حلولاً طبية شاملة ومتكاملة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية والبر والبحر.

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