الرياض: اختتم معرض إنترسك السعودية، الفعالية السنوية التي تستمر في المملكة لثلاثة أيام في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، أعماله يوم الخميس بمشاركة مجموعة بارزة من قادة القطاع لرسم ملامح مستقبل يأتي فيه الأمن الواقعي والسيبراني في صميم المساعي السعودية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وجمعت الدورة الرابعة من المعرض الرائد، التي انعقدت هذا العام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 13-15 سبتمبر الجاري، الآلاف من خبراء القطاع وصُناع القرار وقادة الفكر لتبادل المعارف وبناء الشراكات المثمرة وعرض المنتجات، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 150 جهة عارضة من 20 دولة.

وسلّط اليوم الأول، تحت عنوان "اكتشِف، اطّلِع، تعلّم"، الضوء على أهمية تطوير المواهب ومواضيع الذكاء المتكامل وتأمين الفعاليات الضخمة على أرض الواقع. وألقى إياد سليمان، مدير أمن المعلومات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في اليوم الثاني كلمة رئيسية، تحدّث فيها بالتفصيل عن المسؤوليات المتطورة لمدراء أمن المعلومات.

وأكّد سليمان في إطار حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، إحدى أولويات رؤية السعودية 2030، على أهمية تعزيز النظم الداخلية والخارجية لدى الشركات، لا سيما في عالم ما بعد كوفيد-19. وقال: "هناك الكثير من التحديات حتى بعد الخروج من الأزمة".

وأضاف سليمان: "يجب أن يكون مدراء أمن المعلومات على اطلاع بالشؤون السياسية بما فيها أساليب المناورة، فلا بد أن يكونوا على معرفة بكيفية استخدام لغة الأعمال ولغة الفريق التقني. ويجب أن يكونوا حلقة الوصل بين الفريق التقني، الذي يُلمّ بنقاط الضعف والتهديدات والفيروسات والبرمجيات الخبيثة، والإدارة العليا التي يتمحور اهتمامها بالجانب الأمني من منظور المخاطر فقط".

كما اشتملت أجندة اليوم الثاني من المعرض على ثلاث جلسات حوارية تناولت مواضيع مختلفة حول الأمن السيبراني. وتطرقت الجلسة الأولى إلى ريادة المملكة العربية السعودية لمنطقة الشرق الأوسط في مجال الأمن السيبراني، بينما تناولت الثانية ضرورة تعزيز المرونة السيبرانية لدعم أمن المملكة، وركّزت الجلسة الختامية على التهديدات السيبرانية المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية بالتزامن مع الانتقال من الأمن السيبراني نحو المرونة السيبرانية لتعزيز المكانة الرائدة للمملكة في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار الدكتور سلطان الطخيم، المدير العام للأمن السيبراني وحوكمة البيانات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، إلى أنّ المملكة "تُعد واحدة من أكثر الدول المستهدفة بالجرائم السيبرانية حول العالم، نظراً لغناها بالطاقة ونشاط سُكانها في العالم الرقمي وموقعها في قلب سوق الطاقة العالمي".

وبدوره، أوضح الدكتور فيصل عبدالعزيز الفوزان، الأستاذ المساعد في الأمن السيبراني والشبكات ومدير الأمن السيبراني، بأنّ "الانتقال من الأمن السيبراني نحو المرونة السيبرانية يحتاج إلى مجموعة من خبراء الأمن السيبراني واللوائح التنظيمية والمعايير الوطنية، إلى جانب تسريع التحوّل الرقمي وتطوير البنية التحتية الحيوية في مختلف القطاعات".

كما أعرب السيد ريتشارد بيرنز، رئيس مجلس إدارة إنتلجنت سيكيوريتي سيستمز، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير برمجيات إدارة وتحليلات الفيديو وإحدى الجهات العارضة في إنترسك السعودية، عن إعجابه بفعاليات الدورة الرابعة من المعرض، والتي شهدت إطلاق العديد من المنتجات والعلامات، والعروض التقديمية والتوضيحية، وورش العمل بمشاركة قادة القطاع.

وقال: "حقق المعرض نتائج إيجابية، وشهد إقبالاً واسعاً. كما وفر الفرصة للقاء أبرز قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات ممن يلعبون دوراً محورياً في النهوض بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية بهذه الوتيرة المتسارعة".

وركز اليوم الختامي للمعرض على الأمن العالمي، وذلك بمشاركة المقدم أسامة سليم العوفي من المديرية العامة للدفاع المدني، والذي ألقى كلمة رئيسية حول الاستجابة لحالات الطوارئ وتكييف الخدمات الأمنية مع الموسم السياحي في العُلا. بينما بحثت جلسة حوارية وفي وقتٍ لاحقٍ من اليوم الختامي دور القيادة في دعم تنفيذ المعايير لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، قام خلالها ممثلون عن مجموعة من الجهات المعنية بمشاركة آرائهم وتحليلاتهم في هذا المجال، بما في ذلك الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق ومعهد كراش للتدريب والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويتم تنظيم إنترسك السعودية، من قبل شركة الحارثي للمعارض، الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمسؤولة عن تنظيم إنترسك، المعرض الرائد في العالم للأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

ويُقام المعرض بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ksa.com-www.intersec

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السلامة والأمن والحماية من الحرائق: أبرز مجالات الكفاءة لدى ميسي فرانكفورت

تزداد أهمية مجالات الأمن والسلامة بوصفها أحد الحاجات الأساسية للمجتمعات، مما يُعزز من مكانة السوق العالمية المتنامية التي تُمثلها. وتجمع ميسي فرانكفورت، بفضل 13 معرضاً تجارياً ومؤتمراً ومنتدى تُنظمها حول العالم، مُختلف أطراف العرض والطلب العالمي لتسليط الضوء على ما في جعبتها من منتجات وتطبيقات وخدمات متصلة ومتمحورة حول الأمن التجاري وحماية المباني والمساحات والأفراد. وتُوفر المجموعة التجارية المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة والحرائق فرصة الوصول إلى الأسواق الديناميكية لشبه الجزيرة العربية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.technology.messefrankfurt.com/safety-security-fire

لمحة عن ميسي فرانكفورت

تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، وتمتلك مساحاتها ومرافقها الخاصة لإقامة مثل هذه الفعاليات. وتضم المجموعة حوالي 2,200 موظفاً في مقراتها في فرانكفورت و28 شركة تابعة لها في مختلف أنحاء العالم. سجلت المبيعات السنوية لعام 2021 تراجعاً ملحوظاً بسبب أزمة كوفيد-19، حيث بلغت 154 مليون يورو فقط بالمقارنة مع أعلى مبيعات للمجموعة عند 736 مليون يورو قبل الأزمة الصحية في عام 2019. وتكرس الشركة جهودها لتزويد عملاءها بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بكل كفاءة في إطار مواقع وخدمات معارضها وفعالياتها ذات الصلة

وتُشكل الممارسات التجارية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة المؤسسية، وتحقق

التوازن الصحيح بين الاهتمامات البيئية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتنوع. وتمتلك الشركة شبكة مبيعات عالمية متماسكة وقوية تعتبر أبرز مزاياها، لا سيما وأنّها تُغطي حوالي 180 دولة في مختلف مناطق العالم. كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الميدانية وعبر الإنترنت، بما يكفل تزويد العملاء حول العالم بمستوى عال ومستمر من الجودة والمرونة عند التخطيط لتنظيم فعاليات وإدارتها. ونستثمر خبراتنا الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. وتضم مجموعة خدمات الشركة تأجير الأرض للمعارض، وإقامة المعارض التجارية والتسويق لها، وخدمات الموظفين والخدمات الغذائية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت الألمانية، وتعود ملكيتها لمدينة فرانكفورت (60 بالمائة) وولاية هسن (40 بالمائة).

لمدينة فرانكفورت (60 بالمائة) وولاية هسن (40 بالمائة).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

لمحة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست

تضم محفظة إنجازات ميسي فرانكفورت ميدل إيست 16 معرضاً منها أوتوميكانيكا دبي، وأوتوميكانيكا الرياض، وبيوتي ورلد ميدل إيست، وبيوتي ورلد السعودية، وهاردوير آند تولز ميدل إيست، وهايبرموشن دبي، وإنترسك، وإنترسك السعودية، وإنتريور لايف ستايل ميدل إيست، ولايت ميدل إيست، وماتريالز هاندلنج ميدل إيست، وماتريالز هاندلنج السعودية، وأسبوع تقنيات التنظيف ميدل إيست، وبايبروورلد ميدل إيست، وبرولايت آند ساوند ميدل إيست، وإس بي إس أوتوميشن ميدل إيست؛ وبلغ عدد المشاركين في إجمالي المعارض التي نظمتها ميسي فرانكفورت ميدل إيست في موسم الفعاليات 2021/2022 ما يصل إلى 2,394 جهة عارضة من 53 دولة، واستقطبت 83,124 زائراً من 116 دولة

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.messefrankfurtme.com