المنامة، مملكة البحرين: يعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن مشاركته في النسخة الثالثة عشرة من مدينة الشباب 2030، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض.

تقدم الفعالية منصة مثالية لخليجي بنك للتواصل مع فئة النشىء والشباب وتعريفهم بحساب "أجيال"، وهو أحدث حلول الادخار المبتكرة التي يقدمها البنك لهذه الفئة. ويهدف الحساب المصمم خصيصًا للأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا إلى تنمية العادات المالية السليمة وتعزيز ثقافة الادخار والثقافة المالية بينهم، وذلك في مبادرة تعكس التزام البنك بتعزيز الرفاهية المالية للأجيال القادمة من خلال تمكينهم من الأدوات المالية الأساسية.

يأتي حساب "أجيال" في نسختين مختلفتين، وهما حساب "أجيال" للتوفير وحساب "أجيال" للودائع. ويشجع حساب "أجيال" للتوفير على الإيداع والانفاق المنتظم ويقدم نسبة أرباح متوقعة تنافسية تصل إلى 3.025% حسب نمط الايداع والانفاق، حيث يمكن تحقيق هذه النسبة من خلال حوافز فريدة تمكّن العملاء الصغار من زيادة فرص الربح مع كل إيداع شهري بقيمة 10 دينار بحريني أو أكثر وعند إجراء خمس سحوبات شهريًا باستخدام بطاقة الصراف الآلي خلال الشهر الواحد.

في المقابل، يعتمد حساب "أجيال" للودائع على مبدأ المضاربة المطلقة ويقدم فترة استحقاق مدتها 12 شهرًا مع نسبة ارباح متوقعة تصل إلى 5% ابتداءً من مبلغ 100 دينار بحريني فقط للوديعة. ويمكن فتح حساب "أجيال" للأبناء لمن تقل أعمارهم عن 15 عام بكفالة ولي الأمر فيما يمكن لمن هم بعمر 16 الى 21 عام فتح الحساب منفردا عبر تطبيق "خليجي" للهاتف المحمول أو عن طريق زيارة المنصة أو أي فرع من فروع البنك.

وتساهم هذه الفعالية في تشجيع الحضور من الأطفال والشباب وأولياء الأمور في مدينة الشباب 2030 على زيارة جناح خليجي بنك للتعرف على المزيد من المزايا التي يقدمها حساب "أجيال" المبتكر. وتنسجم هذه المبادرة مع التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية وتمكين الشباب من خلال تقديم المنتجات المالية الآمنة والملائمة لاحتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، علقت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "نحن مسرورون بالمشاركة في مدينة الشباب 2030، حيث تأتي هذه الخطوة دعمًا منا للجهود المبذولة من قبل وزارة شؤون الشباب والجهات المعنية والمساهمة في تحقيق أهدافها في تمكين الشباب واكتشاف المواهب الشبابية البحرينية وتمكينهم من التميز وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل."

وأضافت: "توفر هذه الفعالية فرصة لنا لتقديم حساب ’أجيال‘ للحضور، مما يعكس التزامنا الراسخ تجاه عملائنا من فئة الشباب، حيث يساهم هذا المنتج على تعزيز الثقافة المالية لديهم وتمكينهم من تبني الممارسات المالية السليمة منذ سن مبكرة. ونحرص في خليجي بنك على تطوير المنتجات بشكل مستمر بما يتوافق مع طموحات وتطلعات عملائنا، ونعمل باستمرار على تزويدهم بالأدوات اللازمة لإجراء التعاملات المالية والاستثمارية بكل يسر وأمان. ومن خلال ميزات مثل نسبة الأرباح المتوقعة التنافسية وخيارات الإيداع المرنة، نهدف عبر حساب ’أجيال‘ إلى تقديم حلٍ مبتكر يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة لشبابنا اليوم."

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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