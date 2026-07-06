رؤية طموحة للتوسع بعد دورة قياسية تجاوزت صفقاتها 5 مليارات درهم

سعادة العويس: "إيكرس" يعزز مكانة الشارقة وجهةً للاستثمار العقاري المستدام

"إيكرس" يعزز مكانة الشارقة وجهةً للاستثمار العقاري المستدام سعادة الشامسي: ننسق مع شركائنا لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المعرض وتلبي تطلعات المستثمرين

ننسق مع شركائنا لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المعرض وتلبي تطلعات المستثمرين سعادة السويدي: نجاحات "إيكرس" ترفع سقف الطموح للدورة المقبلة

نجاحات "إيكرس" ترفع سقف الطموح للدورة المقبلة نواف عبيد: نجاح الدورات السابقة يمثل دافعاً لتقديم نسخة استثنائية

الشارقة، أكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري "إيكرس"، أن اللجنة باشرت استعداداتها التحضيرية لتنظيم الدورة الجديدة من المعرض في يناير من العام المقبل وفق رؤية تستهدف تقديم نسخة استثنائية تُبنى على القفزات التي حققتها الدورة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على خارطة طريق للأعوام المقبلة تحت مظلة "رؤية إيكرس المستقبلية"، تشمل التوسع في تنظيم المعرض في محطات محلية وإقليمية ودولية جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبدالله سلطان العويس، بحضور سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التّسجيل العقاريّ بالشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وسعادة سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونواف عبيد، الرئيس التنفيذي لمعرض الشارقة العقاري "ايكرس"، وعبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي اللجان التنفيذية المشتركة بين الغرفة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وناقش الاجتماع وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة وتحديد مستهدفاتها المرتبطة بفترات زمنية محددة، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية تواكب التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة، لا سيما من حيث نوعية المشاريع العقارية المطروحة.

رؤية للدورة المقبلة من المعرض

وفي مستهل الاجتماع، رفع سعادة عبدالله سلطان العويس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم والرعاية المتواصلين اللذين يحظى بهما معرض الشارقة العقاري على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن هذا الدعم كان عاملاً رئيسياً في ترسيخ مكانة المعرض، وتحقيق النجاحات المتتالية التي جعلته أحد أبرز الأحداث الاقتصادية المتخصصة في القطاع العقاري.

وأكد سعادة العويس أن اللجنة التنظيمية العليا حريصة على الإعداد لدورة قادمة من المعرض تمثّل علامة فارقة في مسيرته، وتتماشى مع المكانة المتنامية التي بلغتها إمارة الشارقة كوجهة استثمارية مستدامة، مشيراً إلى أن "إيكرس" يجسد اهتمام الإمارة بتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد المحلي، وركيزةً أساسية لتحفيز الأنشطة المرتبطة به وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولافتاً إلى أن المعرض بات اليوم يليق بمكانة إمارة الشارقة، وبحجم المشاريع التنموية النوعية التي تُنفَّذ فيها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يعكس النهضة العمرانية الشاملة.

وثمّن سعادة العويس الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة التنظيمية العليا، واللجان العاملة والشركاء الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة، وجميع فرق العمل الميدانية، والتي كان لها الأثر المباشر في القفزات التي سجلتها الدورات الأخيرة، مؤكداً أن روح الفريق الواحد هي المحرك الحقيقي لهذا التميز، ووجّه جميع اللجان بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والابتكار، لضمان تنظيم دورة استثنائية تحقق التطلعات وتعكس المكانة الريادية لإمارة الشارقة على خريطة صناعة المعارض العقارية الإقليمية والدولية، وتسهم في تعزيز نمو القطاع ودعم مستهدفات التنمية في الإمارة.

تكامل لدعم القطاع العقاري

من جانبه، قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن الدائرة وبالتنسيق مع غرفة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين، بدأت استعداداتها المبكرة لإطلاق النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري، وذلك لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المعرض، وتلبي تطلعات المستثمرين، وتعزز فرص الشراكة والاستثمار الواعد. وأكد أن النجاحات المتتالية للمعرض تشكل حافزاً قوياً للاستمرار وتلبية تطلعات السوق. وأوضح أن الاستعدادات للدورة المقبلة تنطلق مستندةً إلى المكتسبات الكبيرة للنسخة السابقة (2026)، والتي شهدت قفزة استثنائية بتسجيل صفقات بلغت 5 مليارات درهم، واستقطاب أكثر من 18 ألف زائر، بمشاركة قياسية تخطت 120 عارضاً قدموا أكثر من 200 مشروع عقاري؛ وهو ما يرسخ الثقة المتنامية بالمعرض، ويؤكد مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً.

وأشار الشامسي إلى أن المعرض يترجم الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم الراسخ لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وهي الرعاية التي أرست ركائز منظومة عقارية متكاملة تمتاز بالاستقرار التشريعي، وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. وشدد على التزام دائرة التسجيل العقاري بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع كافة الأطراف لرفع الجاهزية القصوى، والارتقاء بالخدمات العقارية والرقمية وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة للمشاركين والزوار، بما يرسخ ثقة المستثمرين، ويدفع عجلة النمو المستدام للقطاع، لتظل الشارقة في طليعة الوجهات العقارية والاستثمارية إقليمياً ودولياً.

قطاع العقارات شريك في التنمية

بدوره، أكد سعادة سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري بغرفة الشارقة، أن نجاحات "إيكرس" على مدى دوراته باتت معياراً راسخاً يرفع سقف الطموح ويضع اللجنة التنظيمية أمام مسؤولية أكبر مع الإعداد لكل دورة جديدة، وأشار إلى أن المعرض يجسد مساهمة قطاع العقارات في دفع عجلة التنمية بالإمارة، من خلال إيجاد بيئة تفاعلية تتحول فيها المشاريع المطروحة إلى صفقات مجزية للمطورين والمشترين، وتمكين الشركات العقارية المحلية من إبراز مشاريعها الواعدة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت السويدي إلى أن الدورة المقبلة ستولي أهمية بالغة للفعاليات النوعية المصاحبة التي تناقش التوجهات الحديثة في القطاع العقاري، كالاستدامة البيئية في التطوير العقاري، وأحدث التقنيات التي لها تأثيرها على منظومة التملك والإدارة، فضلاً عن جلسات استشارية وورش عمل تُعرّف المستثمرين بالمرتكزات التشريعية المرنة والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الشارقة.

دافع لاستكمال وترسيخ النجاح

من جهته أشار نواف عبيد، الرئيس التنفيذي لمعرض الشارقة العقاري "ايكرس" إلى أن النجاحات التي حققها المعرض خلال السنوات الماضية، تمثل دافعاً لاستكمال وترسيخ هذا النجاح وتقديم نسخة استثنائية للمعرض في دورته المقبلة 2027 ترتقي إلى طموحات جميع الجهات المنظمة وتحقق تطلعات المطورين العقاريين والزوار، وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

خطة للتوسع في تنظيم المعرض

وناقشت اللجنة التنظيمية العليا للمعرض الجهود المبذولة للعمل على خارطة طريق مستقبلية تحت مظلة "رؤية إيكرس المستقبلية"؛ حيث يخطط المعرض في الأعوام المقبلة لتقديم نسخ ترتقي بتجربة العارضين والزوار والمستثمرين إلى مستوى جديد من التميز والريادة.

وتتضمن الخطة التوسع في تنظيم المعرض محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين، والمطورين، والشراكات الاستراتيجية، ونقل قصة النجاح العقاري والبيئة الاستثمارية الجاذبة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات إلى محافل عالمية. ويأتي هذا التوسع الرائد ليرسخ مكانة المعرض كمنصة عقارية إقليمية ودولية تربط بين الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات والأسواق العالمية.

ويشار إلى أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس" يعد الحدث العقاري السنوي الأبرز في إمارة الشارقة، ومنصة استراتيجية تجمع كبار المطورين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة المشاريع والجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية والتأمين العقاري تحت سقف واحد. ويرسم المعرض في دوراته المتتالية مساراً متكاملاً يقوم على مبادئ الاستدامة والشفافية والحوكمة والابتكار والتخطيط طويل المدى، ويوفر للمطورين فرصةً حقيقية لقياس الطلب المباشر والتفاعل مع المستثمرين، ويتيح للمستثمرين حلول تمويل وتملك متنوعة وخصومات وخطط سداد مرنة، بما يعزّز مكانته منصةً مركزية لتشكيل مستقبل الاستثمار العقاري في المنطقة.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

#بياناتحكومية